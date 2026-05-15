Universitario vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 15 de la Liga 1 2026

El duelo entre Universitario y Atlético Grau se jugará hoy viernes 15 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Universitario y Atlético Grau se enfrentan en el Estadio Monumental. Foto: Universitario

Universitario y Atlético Grau se enfrentan en el Estadio Monumental. Foto: Universitario

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO juegan HOY viernes 15 de mayo, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Apertura 09:30 ¿Dónde ver Universitario vs Atlético Grau? El partido Universitario vs Atlético Grau, por la jornada 15 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max. 09:00 ¿A qué hora juegan Universitario vs Atlético Grau? El duelo entre Universitario y Atlético Grau se jugará hoy viernes 15 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana). 08:45 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Esta noche se enfrentan Universitario y Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El conjunto crema sabe que necesita ganar todos los partidos que le restan y esperar la caída de los equipos que se encuentran arriba en la tabla. En la jornada pasada, igualó sin goles ante Sport Boys en el Callao. En cuanto a Atlético Grau, llega tras tres derrotas consecutivas y se ubica en el último lugar del campeonato.

Alineaciones probables de Universitario vs Atlético Grau

Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez, Murrugarra, Concha, Inga; Flores y Alzugaray.

Vargas; Fara, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez, Murrugarra, Concha, Inga; Flores y Alzugaray. Atlético Grau: Álvarez; Rodríguez, Tapia, Acevedo, Ataupillco, Rodas; de la Cruz, Guarderas, Delgadillo; Neira y Ruidíaz.

¿A qué hora juegan Universitario vs Atlético Grau?

Universitario y Atlético Grau se verán las caras por la fecha 15 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará hoy viernes 15 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (sábado 16/05)

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Grau?

El partido Universitario vs Atlético Grau, por la jornada 15 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs Atlético Grau por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Universitario vs Atlético Grau

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Atlético Grau.

Betsson: gana Universitario (1,36), empate (4,30), gana Grau (9,20)

Betano: gana Universitario (1,40), empate (4,90), gana Grau (9,25)

Bet365: gana Universitario (1,36), empate (4,50), gana Grau (8,50)

1XBet: gana Universitario (1,35), empate (4,55), gana Grau (8,80)

Coolbet: gana Universitario (1,32), empate (4,70), gana Grau (10,00)

Doradobet: gana Universitario (1,38), empate (5,00), gana Grau (8,50).

¿En qué estadio juegan Universitario vs Atlético Grau?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para más de 80.093 espectadores.

Últimos partidos de Universitario

Los cremas vienen disputando dos torneos: Liga 1 y Copa Libertadores.

Sport Boys 0-0 Universitario | 11.05.26

Coquimbo 2 -1 Universitario | 7.05.26

-1 Universitario | 7.05.26 Juan Pablo 1- 4 Universitario | 3.05.26

| 3.05.26 Universitario 4 -2 Nacional | 29.04.26

-2 Nacional | 29.04.26 Universitario 1-2 Alianza Atlético | 26.04.26.

Últimos partidos de Atlético Grau

El cuadro albo viene cumpliendo una mala temporada. Actualmente, se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.