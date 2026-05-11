Congreso avanza al Pleno proyecto para impulsar Zona Económica Especial Privada en Paracas

Comisión aprueba ley para impulsar zona económica especial en Ica. | Congreso del Perú

Comisión aprueba ley para impulsar zona económica especial en Ica. | Congreso del Perú

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La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso aprobó el predictamen que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Zona Económica Especial Privada (ZEEP) en el distrito de Paracas, región Ica.

La iniciativa legislativa, impulsada por el congresista Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular), obtuvo 10 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.

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¿Qué plantea la ley sobre la ZEEP en Paracas?

De acuerdo con el predictamen, la futura ZEEP de Paracas se desarrollaría bajo el marco de la Ley N.º 32449, norma que regula el tratamiento tributario y aduanero especial para zonas económicas privadas en el país.

El texto establece que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), debe coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional de Ica y las municipalidades involucradas para priorizar la evaluación y autorización de esta zona económica especial.

Asimismo, el documento precisa que la operación estaría a cargo del sector privado, siguiendo los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.

Proyecto apunta a fortalecer exportaciones y empleo en Ica

Los motivos del predictamen señalan que Paracas y Pisco cuentan con ventajas estratégicas para convertirse en un nuevo polo logístico y productivo del país. Entre los principales factores mencionados figuran el Puerto General San Martín, el Aeropuerto Internacional de Pisco, la carretera Panamericana Sur y el futuro tren de cercanías Lima-Ica.

Según el documento, estas condiciones permitirían dinamizar actividades vinculadas al comercio exterior, la industria, la pesca, la agroexportación y los servicios logísticos.

El predictamen también sostiene que la creación de la ZEEP contribuiría a descentralizar la actividad económica nacional y generar empleo calificado en la región Ica, en un contexto marcado por el aumento de la pobreza y la necesidad de promover nuevas inversiones privadas.

Además, se indica que este tipo de zonas económicas especiales han sido implementadas en distintos países como mecanismos para incrementar la competitividad, captar capitales y acelerar el crecimiento económico regional.

Con la aprobación en la Comisión de Producción, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el Pleno del Congreso, luego de que la Comisión de Economía emitiera previamente un dictamen favorable el pasado 6 de mayo.