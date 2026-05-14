HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Espectáculos

Novia de André Carrillo ‘elimina de su vida’ al futbolista tras presunta infidelidad: dejó de seguirlo y borró sus fotos juntos

La modelo española Suhaila Jad tomó una radical decisión tras revelar que André Carrillo la habría traicionado, luego de encontrar el arete de otra mujer en el auto del futbolista.

André Carrillo y modelo española Suhaila Jad tienen tres hijos. Foto: Composición LR/Instagram.
André Carrillo y modelo española Suhaila Jad tienen tres hijos. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

La modelo española Suhaila Jad, pareja de André Carrillo durante 11 años, paralizó la farándula al exponer pruebas de una supuesta infidelidad del futbolista peruano. A través de sus redes sociales, compartió la fotografía de un arete de mujer que encontró en el auto de su pareja, objeto que muchas personas relacionaron con una presunta traición del exjugador de Alianza Lima. Además, publicó la captura de una conversación que avivó aún más los rumores.

Sin embargo, tras exponer la situación, la influencer tomó la radical decisión de 'eliminar de su vida' a la actual figura del Corinthians de Brasil. Cabe recordar que ambos tienen tres hijos en común y, hasta hace poco, mantenían planes de matrimonio.

PUEDES VER: ¿Le fueron infiel? Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, comparte doloroso mensaje tras encontrar arete de otra mujer: “No solo me lastimó a mí”

lr.pe

Novia de André Carrillo elimina sus fotos junto al futbolista y deja de seguirlo en redes

Luego de revelar presuntas pruebas de infidelidad, la modelo Suhaila Jad decidió eliminar de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto a André Carrillo. Pero eso no fue todo, pues dejó de seguir al padre de sus hijos en dicha red social. Incluso, el propio futbolista adoptó la misma medida y dejó de seguir a la española.

Hasta el momento, el deportista no se ha pronunciado sobre la presunta traición a su pareja, mientras Suhaila Jad tampoco ha vuelto a referirse al tema, que podría marcar el fin de su relación de más de 11 años.

PUEDES VER: Pareja de André Carrillo deja entrever infidelidad del futbolista peruano: encontró arete de otra mujer en su carro y publica candente chat

lr.pe

¿Cómo se conocieron André Carrillo y Suhaila Jad?

André Carrillo, de 34 años, y Suhaila Jad, de 37, se conocieron en Portugal en 2015. En ese entonces, el peruano era una de las figuras de la liga local y la modelo arribó a ese país para aprender el idioma luego del fallecimiento de su padre.

Según contaron en una entrevista, ambos se vieron por primera vez en una discoteca y allí nació el amor a primera vista. Luego de intercambiar números, comenzaron a salir y, con las semanas, decidieron iniciar una relación. Tienen tres hijos; dos de ellos son mellizos.

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Le fueron infiel? Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, comparte doloroso mensaje tras encontrar arete de otra mujer: “No solo me lastimó a mí”

¿Le fueron infiel? Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, comparte doloroso mensaje tras encontrar arete de otra mujer: “No solo me lastimó a mí”

LEER MÁS
Pareja de André Carrillo deja entrever infidelidad del futbolista peruano: encontró arete de otra mujer en su carro y publica candente chat

Pareja de André Carrillo deja entrever infidelidad del futbolista peruano: encontró arete de otra mujer en su carro y publica candente chat

LEER MÁS
Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La 'Uchulú' protagoniza tensa discusión con su novio en plena calle tras encontrarlo con otra mujer: "¿Qué tienes con él?"

La 'Uchulú' protagoniza tensa discusión con su novio en plena calle tras encontrarlo con otra mujer: "¿Qué tienes con él?"

LEER MÁS
Federico Salazar sorprende a televidentes con pícaro comentario a Valeria Piazza: "Ven acá a hacer la vueltita"

Federico Salazar sorprende a televidentes con pícaro comentario a Valeria Piazza: "Ven acá a hacer la vueltita"

LEER MÁS
Tepha Loza reaparece y rompe en llanto al recordar a su madre fallecida: “Solo tengo ganas de llorar”

Tepha Loza reaparece y rompe en llanto al recordar a su madre fallecida: “Solo tengo ganas de llorar”

LEER MÁS
Novia de 22 años de Melcochita revela que podría tener hijo con el cómico: "Uno nunca sabe, lo hemos conversado"

Novia de 22 años de Melcochita revela que podría tener hijo con el cómico: "Uno nunca sabe, lo hemos conversado"

LEER MÁS
Melcochita es ampayado muy cariñoso con joven de 22 años en discoteca: pasaron la noche juntos

Melcochita es ampayado muy cariñoso con joven de 22 años en discoteca: pasaron la noche juntos

LEER MÁS
Actriz Alessa Wichtel anuncia el fin de su relación con Aldo Corzo y deja fuerte mensaje: “Tengo límites que no estoy dispuesta a negociar”

Actriz Alessa Wichtel anuncia el fin de su relación con Aldo Corzo y deja fuerte mensaje: “Tengo límites que no estoy dispuesta a negociar”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025