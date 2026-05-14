Novia de André Carrillo ‘elimina de su vida’ al futbolista tras presunta infidelidad: dejó de seguirlo y borró sus fotos juntos

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La modelo española Suhaila Jad, pareja de André Carrillo durante 11 años, paralizó la farándula al exponer pruebas de una supuesta infidelidad del futbolista peruano. A través de sus redes sociales, compartió la fotografía de un arete de mujer que encontró en el auto de su pareja, objeto que muchas personas relacionaron con una presunta traición del exjugador de Alianza Lima. Además, publicó la captura de una conversación que avivó aún más los rumores.

Sin embargo, tras exponer la situación, la influencer tomó la radical decisión de 'eliminar de su vida' a la actual figura del Corinthians de Brasil. Cabe recordar que ambos tienen tres hijos en común y, hasta hace poco, mantenían planes de matrimonio.

Novia de André Carrillo elimina sus fotos junto al futbolista y deja de seguirlo en redes

Luego de revelar presuntas pruebas de infidelidad, la modelo Suhaila Jad decidió eliminar de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto a André Carrillo. Pero eso no fue todo, pues dejó de seguir al padre de sus hijos en dicha red social. Incluso, el propio futbolista adoptó la misma medida y dejó de seguir a la española.

Hasta el momento, el deportista no se ha pronunciado sobre la presunta traición a su pareja, mientras Suhaila Jad tampoco ha vuelto a referirse al tema, que podría marcar el fin de su relación de más de 11 años.

¿Cómo se conocieron André Carrillo y Suhaila Jad?

André Carrillo, de 34 años, y Suhaila Jad, de 37, se conocieron en Portugal en 2015. En ese entonces, el peruano era una de las figuras de la liga local y la modelo arribó a ese país para aprender el idioma luego del fallecimiento de su padre.

Según contaron en una entrevista, ambos se vieron por primera vez en una discoteca y allí nació el amor a primera vista. Luego de intercambiar números, comenzaron a salir y, con las semanas, decidieron iniciar una relación. Tienen tres hijos; dos de ellos son mellizos.