BiPay recibe luz verde de la SBS y se perfila como nuevo rival de Yape en el mercado de pagos móviles
La SBS autorizó la organización de la empresa emisora de dinero electrónico, que ahora deberá cumplir con los requisitos regulatorios antes de iniciar operaciones en el competitivo ecosistema de pagos digitales del país.
BiPay ha sido anunciada recientemente como la nueva billetera digital que busca ingresar con fuerza al mercado peruano, tras recibir la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad que dio luz verde a su operación dentro del sistema financiero nacional y le permitirá ofrecer servicios de pagos y transferencias electrónicas a los usuarios.
Cabe recordar que, en noviembre pasado, la empresa afiliada a Bitel presentó una solicitud con el objetivo de obtener la aprobación correspondiente. De esta manera, tras recibir la luz verde de la entidad supervisora, el servicio de cuenta bancaria se perfila como un nuevo competidor de Yape.
El visto bueno de la SBS a BiPay
Según el expediente presentado por BiPay, la sociedad BiPay Empresa Emisora de Dinero Electrónico S.A. registra un capital social de S/4 millones, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. De este monto, Viettel Perú S.A.C. concentra 3.999.999 acciones, lo que representa el 99,999975% del capital social, mientras que Ngoc Anh Nguyen participa con una sola acción, equivalente al 0,000025%. Por lo tanto, se confirma que Viettel Perú S.A.C. mantiene la condición de organizador y accionista mayoritario de la compañía.
En dicho documento también se señala que la SBS autorizó a la empresa a organizarse de la siguiente manera, luego de recibir el informe técnico correspondiente.
- Las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas, y de Regulación y Jurídica
- Las Gerencias de Riesgos, Estudios Económicos y Conducta de Mercado e Inclusión FinancieraL
- Banco Central de Reserva del Perú emitió emisión favorable, remitida mediante Carta Nº 0001-2026-FIN300-N.
¿Cuál es el último paso que falta para autorizar el funcionamiento de BiPay?
Sin embargo, pese a haber obtenido la licencia correspondiente, la empresa deberá esperar para iniciar operaciones y cumplir, dentro del plazo de ley, con las exigencias establecidas en el Capítulo III del Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, así como con otros requisitos dispuestos por la Superintendencia.
En términos prácticos, la SBS ha dado luz verde a BiPay para constituirse y estructurarse como empresa emisora de dinero electrónico, pero aún no para iniciar operaciones técnicas. De acuerdo con el Capítulo III del Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, los organizadores están obligados a cumplir con todos los requisitos necesarios para el funcionamiento, conforme a lo declarado en la fase de organización, y a presentar la solicitud de autorización de funcionamiento en un plazo máximo de 360 días desde la emisión del certificado de autorización de organización.