Suspenden elecciones internas en San Marcos: medida beneficiaría a la reelección de Jerí Ramon con apoyo del Congreso

Suspenden elecciones internas en San Marcos: medida beneficiaría a la reelección de Jerí Ramon con apoyo del Congreso

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El Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) decidió, de forma unánime, suspender las elecciones internas al no contar con la implementación del voto electrónico solicitado a la ONPE.

Además, se resolvió reprogramar en el "menor plazo posible" las actividades previstas en el cronograma electoral.

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Esta disposición se da en medio del proyecto de ley presentado en octubre de 2025 por el congresista Edgar Tello, que propone la reelección inmediata de autoridades universitarias y que beneficiaría a la rectora Jerí Ramón.

La iniciativa iba a ser votada en el Pleno del último jueves 14 de mayo, sin embargo, la Comisión de Educación anunció que abordarían el tema a fin de elaborar un predictamen.

Así lo anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, Segundo Montalvo: “Ustedes saben que existe actualmente un cuarto intermedio (respecto al proyecto), pero quiero recordar que, en noviembre pasado, el Pleno también vio un proyecto de la misma materia, donde se pidió cuestión previa para que regrese a la Comisión de Educación y se aprobó. Por lo tanto, corresponde a la Comisión de Educación elaborar un predictamen al respecto”, dijo.

Si bien, los estudiantes habían cuestionado que, inicialmente, la Comisión de Educación no haya evaluado el proyecto de ley, la decisión final se contrapone con su demanda. No exigían la suspensión de las elecciones, sino que estas se realizaran de forma presencial. Además, exhortan al Congreso a no aprobar la propuesta de Edgar Tello.