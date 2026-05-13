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Economía

Metro cuadrado de viviendas en Lima sube a S/6.886 y seis distritos aceleran su revalorización: ¿Cuáles son?

Repunte. El mercado inmobiliario en Lima mantiene su tendencia alcista. Seis distritos ya superan incrementos de 5% anual en el precio de las viviendas, mientras el alquiler promedio de un departamento crece el doble que la inflación en lo que va del 2026.

El 61% de los distritos de Lima registran incrementos interanuales en sus precios, lo que evidencia una tendencia general al alza.
El 61% de los distritos de Lima registran incrementos interanuales en sus precios, lo que evidencia una tendencia general al alza. | Difusión
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El precio de las viviendas en Lima continúa al alza. En abril, el valor promedio del metro cuadrado alcanzó los S/6.886 y acumuló un crecimiento de 1% en lo que va del 2026. Sin embargo, seis distritos ya muestran incrementos anuales superiores al 5%, según el último Índice del Mercado Inmobiliario de Urbania.

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Entre las zonas con mayor revalorización destacan Lince y Magdalena del Mar, ambos enlistados en el denominado grupo de “Lima Moderna” y con un incremento anual de precios en el orden de 6,3%. Actualmente, el valor del metro cuadrado en estos distritos alcanza los S/7.703 y S/7.326, respectivamente. También resalta Jesús María, con una revalorización de 5,2% y un precio promedio de S/7.711.

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Estos distritos se ubican en una franja media del mercado inmobiliario limeño, pero han ganado atractivo por su conectividad, acceso a servicios y cercanía a los centros laborales.

“Lima Moderna se ha consolidado como una de las zonas más atractivas para comprar vivienda porque combina ubicación estratégica con precios todavía accesibles frente a distritos como San Isidro o Miraflores”, explicó Luciano Barredo, gerente de marketing de la plataforma inmobiliaria.

Les siguen Breña, con un incremento de 5,8% y un precio promedio de S/5.520 por m²; San Juan de Miraflores, con un alza de 5,6%, donde el metro cuadrado alcanza los S/3.783; y La Victoria, con un incremento de 5,1% y valores cercanos a S/6.981.

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San Isidro, Barranco y Miraflores concentran los precios más altos.

San Isidro, Barranco y Miraflores concentran los precios más altos.

En el segmento premium, San Isidro encabeza el ranking con un precio de vivienda promedio de S/9.268 por m². Le siguen Barranco, con S/9.169, y Miraflores, con S/8.831.

Santiago de Surco y Pueblo Libre mantienen precios por encima de los S/6.300 y se consolidan dentro de la zona media-alta del mercado inmobiliario limeño.

En el extremo opuesto del ranking aparecen San Martín de Porres, con S/2.956 por m²; Callao, con S/3.163; y Los Olivos, con S/3.488. Estas zonas concentran una mayor oferta de vivienda accesible, aunque todavía muestran brechas importantes en infraestructura urbana y acceso a servicios frente a los distritos premium de Lima Moderna.

“Estos distritos se han consolidado como alternativas atractivas para compradores de primera vivienda e inversionistas, especialmente por su potencial de valorización asociado al desarrollo urbano y mejoras en infraestructura”, afirmó Barredo.

Lima Moderna impulsa la recuperación del mercado inmobiliario

En esta zona, los precios de venta oscilan entre S/6.000 y S/7.000 por metro cuadrado, manteniéndose por debajo de distritos premium como San Isidro o Miraflores.

La recuperación del mercado responde principalmente a un mayor interés por comprar vivienda frente al alquiler, especialmente en distritos como Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, Surquillo y el Cercado de Lima.

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El reporte además señala que el 61% de los distritos de Lima muestra aumentos en el precio de las viviendas, impulsados por una mayor demanda y nuevos proyectos inmobiliarios.

Pese al crecimiento de distritos emergentes, las diferencias de precios siguen siendo marcadas. La zona de San Isidro Sur continúa como la más cara de la capital, con valores cercanos a S/12.000 por metro cuadrado.

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En contraste, distritos como Los Olivos, San Martín de Porres y el Callao presentan precios desde S/2.956 por metro cuadrado, posicionándose entre las alternativas más accesibles para quienes buscan comprar vivienda en Lima.

Alquileres también siguen al alza

El alquiler promedio de un departamento de 100 metros cuadrados en Lima alcanza los S/3.356 mensuales. Aunque en abril registró una ligera caída de 0,2%, los precios acumulan un incremento de 4% en los primeros cuatro meses de 2026, el doble de la inflación registrada en el mismo periodo (2%).

En términos reales, alquilar una vivienda en Lima sigue siendo más caro que hace un año.

El informe revela que el 61% de los distritos de Lima registran incrementos interanuales en sus precios, lo que evidencia una tendencia general al alza.

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Entre los distritos con mayores aumentos interanuales destaca Jesús María, donde los alquileres crecieron 11,6%. Le siguen Chorrillos con 9,5%, San Borja con 9,3%, San Miguel con 8,1% y Lince con 7,7%.

Alquileres en Lima suben 4% en 2026.

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