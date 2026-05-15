➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 15 de mayo, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 15 de mayo. | Foto: composición LR

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¿Tu signo tendrá un día de éxito o de desafíos? Descubre las revelaciones del tarotista Jhan Sandoval para este viernes 15 de mayo. Consulta el horóscopo completo y entérate de las predicciones que podrían cambiar tu jornada para los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ¡La respuesta que buscabas está en el zodiaco!

¿Qué dice el horóscopo de este viernes 15 de mayo?

Aries: Un superior podría enfrentarte ante lo que considera errores cometidos en la ejecución de tu labor. No conviertas esta escena en una confrontación y dialoga. Solo así logrará entenderte.

Tauro: Has evitado tener conflictos con ese compañero, pero te cuesta pasar por alto sus comentarios sarcásticos y hoy podrías enfrentarlo. No caigas en provocaciones y mantén la distancia.

Géminis: Has aprendido nuevas habilidades que te están permitiendo crecer laboral y económicamente. En el amor, luego de esa separación, esa persona retornará. Analiza y no te precipites.

Cáncer: Un superior que reconoce tu capacidad te obligaría a asumir mayor carga laboral sin considerar tus beneficios. Establece en claro las condiciones y evitarás que se cometa algún tipo de abuso.

Leo: Termina una etapa en donde el esfuerzo y el desgaste estuvo muy presente. Ahora trabajarás alrededor de un equipo mucho más grande y esto te ayudará a conseguir todos tus objetivos.

Virgo: Estás por recibir una oferta de trabajo que será favorable, pero implica un gran compromiso tanto de horarios como en la gestión. No tomes decisiones sin evaluar al detalle la propuesta.

Libra: Antes de encargarle a alguien alguna gestión importante asegúrate que cuenta con el tiempo y el sentido de responsabilidad necesario. De lo contrario, podrías arriesgarte y perjudicarte.

Escorpio: Esa situación que tienes entre manos la resolverás si confías en la capacidad de personas realmente capacitadas. No impongas la manera ni la estrategia, hacerlo solo te complicará.

Sagitario: No te sientas culpable por las cosas que ya han acabado. Necesitas recuperarte emocionalmente y buscar nuevas alternativas para tu crecimiento. Suelta y deja que la vida te sorprenda.

Capricornio: Alguien que sabes no es de confianza te hará una propuesta de trabajo que no será positiva, descártala. En el amor, esa persona que te tienta volverá a acercarse. No cedas, toma distancia.

Acuario: Una persona que desea trabajar contigo te hará una propuesta que no será del todo positiva. No lo dudes y expresa con claridad tu negativa, evitarás que insista y termine convenciéndote.

Piscis: Cuentas con poco tiempo para culminar tus labores. No te distraigas con nada que esté fuera de tu agenda laboral o afectarías los resultados que esperas. En el amor, aún no tomes decisiones.



