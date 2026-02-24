Perú recibió en 2025 solo 3,4 millones de turistas y encadena seis años sin recuperar su nivel prepandemia

Rezago. El Perú sigue un millón de turistas por debajo de su mejor año en 2019.

Seis años después del último año prepandemia (2019), el Perú todavía no consigue volver al volumen de turistas internacionales que registraba antes de la irrupción del Covid-19 cuando recibió a 4 millones 371.787 visitantes.

De acuerdo con una revisión de La República a los datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y diciembre de 2025, arribaron al país 3 millones 416.464 turistas internacionales, lo que significó un crecimiento de 4,9% respecto a 2024 (159.771 visitantes adicionales).

Sin embargo, la cifra representa apenas el 78,1% de lo alcanzado en 2019, lo que mantiene una brecha negativa de 21,9%. Es decir, casi un millón de turistas que todavía no se recuperan.

Del total de llegadas en 2025, 3 millones 350.685 fueron turistas extranjeros (98,1%) y 65.779 peruanos residentes en el exterior (1,9%).

Para Juan José Stoessel, CEO de la cadena hotelera Casa Andina, la diferencia con países vecinos es notoria. Mientras el Perú está rezagado, al cierre del 2025, Colombia recibió dos millones más de turistas extranjeros que en 2019, "un envidiable 140% de su resultado prepandemia". Pese a que nuestro país cuenta con un abanico de atractivos que lo ponen en ventaja sobre el resto de la región, "aun así somos de los más rezagados", manifiesta.

Al Perú arribaron 3,4 millones de turistas internacionales al cierre del 2025. Fuente: Mincetur

En su opinión, la falta de dirección política ha frenado la recuperación del turismo receptivo, que aún no alcanza los niveles del 2019. A consideración del empresario del sector, el cual encabeza la ministra de Comercio Exterior y Turismo Teresa Mera Gómez "es necesario resolver con urgencia problemas como la conectividad, la promoción internacional y la coordinación".

Sudamérica sostiene el turismo, pero EE.UU. toma impulso

La recuperación del turismo en 2025 tuvo un soporte regional. Según datos del Mincetur, Sudamérica concentró el 50,8% de las llegadas internacionales, con 1,73 millones de visitantes. Le siguieron Norteamérica, con 23,6% (805.000), y Europa, con 17,2% (589.000). En conjunto, estas tres regiones explicaron el 91,6% del total de turistas que arribaron al país.

La falta de dirección política ha frenado la recuperación del turismo receptivo, sostiene Juan José Stoesel.

Por mercados emisores, Chile se mantuvo como el principal origen de visitantes, con 690.492 turistas, equivalentes al 20,2% del total. Sin embargo, registró una caída interanual de 1,4%, una señal de enfriamiento.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 619.184 turistas y un crecimiento de 2,5%. Le siguieron Ecuador (294.691; +1,1%), Brasil (212.365; +15%), Bolivia (193.610; +2,6%) y Colombia (186.000; +8,9%). En conjunto, estos seis países concentraron el 64,2% de todas las llegadas internacionales en 2025.

Los cuatro lugares turísticos más visitados en Perú

En los principales atractivos turísticos también se observa una recuperación que aún no cierra completamente la brecha prepandemia.

El Santuario Histórico de Machupicchu (Cusco) recibió 1 millón 448.305 visitantes entre enero y noviembre de 2025, un crecimiento interanual de 2,6% (37.000 visitantes adicionales). Sin embargo, la cifra representa el 97,4% de lo registrado en el mismo periodo de 2019. El 78,1% de los visitantes fueron extranjeros y el 21,9% nacionales.

Por su parte, el Circuito Mágico del Agua (Lima) alcanzó 2 millones 183.354 visitantes en el mismo periodo, logrando una recuperación del 90,2% frente a 2019. En este caso, el público fue mayoritariamente nacional (95,3%).

Otros destinos también mostraron movimiento importante como las Islas Ballestas ubicadas en Paracas (Pisco) que recibió a 563.366 visitantes y la Reserva Nacional de Paracas con 473.656.

Seis años sin volver al pico

A seis años del último año récord, el Perú continúa por debajo de su propio estándar histórico. Stoeesel remarca que la infraestructura vial sigue siendo un problema crítico en el país. Según el empresario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) "ha sido incapaz de realizar tareas básicas como parchar nuestras carreteras turísticas", algo que se evidencia, por ejemplo, en la vía que conecta Cusco con el Valle Sagrado o la carretera hacia Tumbes y Piura.

Además, mencionó que los aeropuertos regionales presentan deficiencias importantes: las dos principales ciudades después de Lima, Arequipa y Trujillo, "no cuentan con equipos que permitan aterrizar durante mal tiempo", lo que provoca cancelaciones masivas cuando hay neblina en el norte o lluvias en el sur.

Desde la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur), sostienen que es el sexto año consecutivo sin alcanzar los niveles históricos previos, lo que confirma la fragilidad del turismo receptivo y la necesidad urgente de generar todas las acciones posibles de Promoción y Protección al turismo, para ampliar el número de visitantes.

Claudia Medina, presidenta de Apotur, dijo que "cada turista menos es ingreso perdido para hoteles, restaurantes, guías, transportistas, artesanos y comunidades locales". Agregó que la conectividad aérea no es solo un elemento de transporte, sino "una política de desarrollo regional y un componente clave en la competitividad del Perú como destino".

Más peruanos viajan afuera que antes de la pandemia

Entre enero y diciembre de 2025, se registró la salida de 3 millones 395.361 turistas peruanos residentes, lo que representó un incremento interanual de 7,0% y superó en 3,7% el nivel alcanzado en el año 2019

En detalle, el 64,7% del total de peruanos residentes que salieron del país por motivo de turismo, tuvieron como destino a los países de Sudamérica.

Entre los principales países de destino elegidos, se encuentran en primer lugar Chile (29,4% del total), seguido de Bolivia (13,0%), Estados Unidos (11,3%), Colombia (9,1%) y España (8,6%).