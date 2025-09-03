De acuerdo con especialistas, las razones de estas pérdidas serían los conflictos sociales, la falta de avances en infraestructura y de promoción turística. Foto: composición LR/Andina/TikTok

De acuerdo con especialistas, las razones de estas pérdidas serían los conflictos sociales, la falta de avances en infraestructura y de promoción turística. Foto: composición LR/Andina/TikTok

Machu Picchu enfrenta una serie de problemas estructurales y una preocupante inacción por parte del Estado. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre el 2020 y 2024, la ciudadela inca del Cusco habría dejado de recibir cinco millones de visitas frente a la tendencia que registraba antes de la pandemia.

Esta caída no solo se debe al anterior impacto del coronavirus y los conflictos sociales, sino que responde a la falta de inversión sostenida en infraestructura, conectividad y promoción turística, lo cual ha repercutido en la creación de puestos de trabajo en la región. Por ejemplo, en los últimos seis años, se perdió un tercio de empleo directo e indirecto generado por esta actividad económica.

“Nos falta conectividad, infraestructura, aeropuertos y desarrollar otros circuitos turísticos. Durante años hemos asumido que Machu Picchu dinamizaría por sí solo el turismo nacional, pero sin inversión ni gestión eficiente, ese potencial se va perdiendo. En el camino si no prestamos atención a estos problemas, nos vamos a quedar sin soga ni cabra", indicó Carlos Gallardo, gerente general del IPE.

En el 2024, Machu Picchu recibió 1,5 millones de visitantes, lo que aún representa 77.000 visitas menos que en 2019, y aproximadamente 500.000 menos de lo que hubiese logrado si recuperaba la tendencia de los cinco años anteriores a la pandemia.

Entre enero y julio de este año, el complejo arqueológico cusqueño fue escenario de la llegada de 675.000 turistas extranjeros, una cifra que es 3,6% menor que el similar periodo del 2019, cuando alcanzó una cantidad de 700.000 visitantes. Según Roger Valencia, presidente del Instituto Cusqueño de Economía (INCUSE), Machu Picchu atraviesa una etapa de envejecimiento como destino turístico.

"Uno de los síntomas de este envejecimiento es un estrangulamiento crónico de la movilidad. Otra de las características de este fenómeno es que hay una gran diversidad de tipos de alojamiento con poca planificación y una evidente crisis del transporte público. Algo que empieza a notarse es la disminución del gasto turístico y el índice de permanencia del viajero", explicó el especialista.

Ante esta situación, Valencia propuso renovar la imagen del destino, incorporando nuevos atractivos y modernizando la gestión del espacio con un enfoque en mejorar la experiencia del visitante. Para lograr esto, consideró fundamental ampliar no solo el área del visitante del santuario, sino también integrar el circuito a atractivo turísticos de otras provincias como Anta y La Convención.

Por su parte, Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, destacó que Machu Picchu genera alrededor de S/220 millones anuales solo en boletería, pero permanece varios años sin obtener inversiones relevantes. Recordó que la UNESCO ha respaldado la creación de centros de visitantes y la valorización de los caminos incas, lo que demuestra que hay viabilidad técnica.

De igual forma, levantó su voz de sorpresa por la ausencia de un acceso mecanizado, ordenado y seguro en la ciudadela inca, así como la falta de una conexión hacia la zona amazónica. En su opinión, lo único que se necesita para atender estos problemas es decisión política, ya que no hay de por medio un problema económico.

“Cada dólar invertido se multiplica en empleo para las comunidades y dinamismo económico para todo el circuito turístico del sur. Tenemos que dejar de pensar en beneficiar a unos pocos y de que no podemos hacer cosas mejores. Debemos pensar en grande: cómo hacer que este lugar pueda perdurar por los siglos de los siglos. La sostenibilidad es importante.", sentenció.