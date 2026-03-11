Capeco: Cada hora se registran dos roturas de tuberías de agua

Alrededor de tres millones de personas aún no cuentan con acceso a agua potable y más de siete millones carecen de un sistema adecuado de alcantarillado. | Andina

Alrededor de tres millones de personas aún no cuentan con acceso a agua potable y más de siete millones carecen de un sistema adecuado de alcantarillado. | Andina

Los eventos climáticos extremos y la fragilidad de las redes de saneamiento evidencian la necesidad urgente de invertir en infraestructura de agua potable y alcantarillado en el país. En el Perú, alrededor de tres millones de personas aún no cuentan con acceso a agua potable y más de siete millones carecen de un sistema adecuado de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales o disposición sanitaria, incluso en instituciones educativas.

A nivel nacional, se estima que existen cerca de 39.000 kilómetros de tuberías de agua potable y 34.000 kilómetros de redes de alcantarillado. Sin embargo, el 43% de esta infraestructura —alrededor de 14.000 kilómetros— requiere ser reemplazada por encontrarse cerca del colapso. En promedio, cada hora se registran dos roturas de tuberías de agua y, en el caso del alcantarillado, ocurre un atasco cada cinco minutos, advirtió el ingeniero sanitario, Guillermo León Suematsu durante el sexto desayuno empresarial de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

TE RECOMENDAMOS ¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS | QUE NO SE TE OLVIDE

Esta situación no solo genera riesgos sanitarios y ambientales, sino que también tiene un impacto directo en la economía del país. Las deficiencias en infraestructura hídrica y los choques climáticos no son solo crisis sociales; también representan pérdidas económicas, pues se estima que el 6,4% del PBI anual se pierde por choques hídricos, infraestructura deficiente y contaminación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Un sistema de saneamiento fragmentado

Durante el evento, diversos especialistas destacaron la urgencia de cerrar estas brechas y el rol del sector construcción para impulsar la inversión en infraestructura básica. Al respecto, León Suematsu destacó que uno de los principales desafíos para cerrar las brechas de agua y alcantarillado en el país es la fragmentación institucional del sector, es decir, la desarticulación institucional y operativa en la gestión del agua.

“Actualmente existen más de 50 empresas prestadoras, más de 27.000 juntas administradoras de servicios en zonas rurales y alrededor de 400 municipalidades que operan sus propios sistemas fuera de un esquema empresarial. Esta dispersión limita la generación de economías de escala y reduce la eficacia del Estado en la provisión de estos servicios”, señaló el especialista.

La brecha también se explica por la distribución poblacional, ya que aproximadamente el 60% de la población vive en la costa, lo que ha generado que la sierra y la Amazonía reciban menor atención. Esta desigualdad también se refleja en la calidad del servicio.

León advierte que “solo el 50% del agua en zonas urbanas cuenta con niveles adecuados de cloro residual para su consumo. La situación es aún más crítica en el ámbito rural, donde apenas 2,7% del agua cumple con los estándares y solo el 23% de los sistemas de desinfección funcionan correctamente”.

Apenas el 23% de los sistemas rurales evaluados realiza cloración adecuada.

Esta situación expone especialmente a la población vulnerable —en particular a los niños— a un riesgo constante de enfermedades diarreicas asociadas a la mala calidad del agua, lo que contribuye a problemas de desnutrición y afecta el desarrollo cognitivo.

En esa misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, señaló que el cierre de la brecha de agua y alcantarillado también está estrechamente ligado al desarrollo urbano y a la provisión de vivienda formal.

“No habrá forma de resolver la brecha del agua, sobre todo en áreas urbanas, si no se resuelven los problemas de la vivienda”, señaló durante el evento.

Explicó que el crecimiento desordenado de las ciudades y la expansión de asentamientos informales incrementan la presión sobre los sistemas de saneamiento. “Si nosotros hubiéramos comenzado a producir 200.000 viviendas al año, entonces tendríamos 700.000 conexiones menos que habría que instalar a los informales”, afirmó, al referirse al impacto que tiene la falta de vivienda formal en la demanda de servicios básicos.

Infraestructura paralizada frena el cierre de brechas

León señaló que existen alrededor de S/6.267 millones asociados a proyectos que no se han traducido en obras culminadas. Según información de la Contraloría (diciembre de 2025), el sector solo ejecuta el 57% de su presupuesto de inversión, mientras que diversos proyectos quedan paralizados por deficiencias técnicas y administrativas, generando incluso impactos sociales cuando las obras inconclusas, como zanjas abiertas de alcantarillado, afectan a la población.

En ese contexto, Valdivia también cuestionó la baja ejecución de proyectos de infraestructura pública en el país y afirmó: “De cada dos obras que se licitaron en 18 años, una está detenida o simplemente abandonada. Eso es inmoral”. Asimismo, sostuvo que los problemas estructurales del país no responden únicamente a la falta de recursos, sino también a deficiencias en la gestión pública, señalando que “el problema no está en la Constitución, está en las reglas con las que funciona el Estado”.

Hay avances en el sector, pero aún persisten desafíos

Si bien en Lima el problema no siempre es visible, la infraestructura de saneamiento es más vulnerable en ciudades donde se registran lluvias intensas, ya que muchos sistemas de alcantarillado no tienen capacidad hidráulica suficiente para incorporar también el agua de lluvia.

En este contexto, el desempeño del sector construcción resulta clave para cerrar las brechas de infraestructura en el país. Durante el desayuno empresarial, el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que la recuperación de la inversión privada ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico.

En esa línea, indicó que la inversión privada creció alrededor de 10% en 2025 y que el sector construcción avanzó cerca de 7% tras la caída registrada en 2023.

Sin embargo, pese a esta recuperación económica, el cierre de brechas en infraestructura básica como agua potable y alcantarillado sigue siendo uno de los principales retos del país. En ese sentido, León señaló que la demanda industrial de agua supera ampliamente la oferta hídrica disponible, mientras que la contaminación reduce los recursos utilizables.