¿Visitarás Machu Picchu este 2026? Guía completa para comprar boletos y requisitos de ingreso

Machu Picchu sigue atrayendo la atención de miles de turistas y para este 2026 los viajeros deberán tener en cuenta varios aspectos necesarios. En esta nota podrás revisar los requisitos para que tu visita sea inolvidable, como la compra de boletos y algunas promociones que podrás disfrutar.

¿Cómo realizar la reserva y pago de boletos para ingresar a Machu Picchu?

El último 17 de noviembre, el Ministerio de Cultura habilitó la reserva y el pago de boletos de ingreso a la Ciudadela o Llaqta de Machu Picchu y a la Red de Caminos Inca durante el 2026. Se habilitó horarios de apertura y culminación de venta en la plataforma virtual tuboleto.cultura.pe hasta el 19 de enero para las visitas a la ciudadela inca a efectuarse del 6 de enero hasta diciembre de 2026. En la web se debe seleccionar el circuito, la ruta de recorrido, la fecha de visita, el horario de ingreso y procedencia del visitante.

Así mismo, las reservas anticipadas para la Red de Caminos Inca iniciaron en noviembre del 2025 para agendas las visitas durante todo el 2026 (el único mes de excepción es febrero debido a trabajos de mantenimiento). Además, la Resolución Ministerial N° 000306-2025-MC incorporó el artículo 15-B al reglamento de visitas de Machu Picchu, permitiendo que los turistas del Camino Inca accedan al circuito 3-B según la capacidad diaria. Se habilitarán cupos limitados exclusivos, reservados y pagados mediante agencias autorizadas, cuya cantidad y distribución deberán basarse en un informe técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, sin afectar el aforo total y priorizando la conservación del patrimonio cultural.

Camino Inca a Machu Picchu. Foto: difusión

¿Cuál es el aforo máximo por día en Machu Picchu?

Para el 2026, el Ministerio de Cultura determinó, que según la Resolución Ministerial Nº 000285-2025-MC, para el 2026 la capacidad de aforo es de 5.600 visitantes por día en temporada alta. Esto último regirá las siguientes fechas:

1 de enero de 2026

Del 2 al 5 de abril de 2026

Del 19 de junio al 2 de noviembre de 2026

Del 30 al 31 de diciembre de 2026.

De otro lado, el aforo regular será de 4.500 visitantes con el objetivo de preservar el legado inca.

¿Cuáles son los circuitos establecidos?

En la actualidad hay 3 circuitos y 10 rutas para conocer Machu Picchu.

Circuito 1:

El circuito 1 se caracteriza por ofrecer vistas panorámicas de Machu Picchu y sus montañas sagradas, concebidas como espacios de conexión con las deidades andinas. Cuenta con cuatro rutas que conducen a las zonas más altas de Machu Picchu, permitiendo apreciar una escenografía paisajística. Cada ruta exige distinto nivel de esfuerzo físico.

Ruta 1-A: Ruta Montaña Machu Picchu

Ruta 1-B: Ruta terraza superior

Ruta 1-C: Ruta Portada Inti Punku (disponible solo en temporada alta)

Ruta 1-D: Ruta Puente Inca (disponible solo en temporada alta).

Circuito 2

Conocido como Circuito Clásico, se caracteriza por integrar la visita a los andenes de la parte media y a la zona urbana de la Ciudadela Inca de Machu Picchu. Durante el recorrido, los visitantes exploran edificios que funcionaron como viviendas y espacios rituales, además de construcciones destinadas a la observación astronómica, donde los incas estudiaban el movimiento de los astros como parte de su cosmovisión.

Ruta 2-A: Ruta clásico diseñada

Ruta 2-B: Ruta terraza inferior.

Circuito 3

Conocido como Circuito Machu Picchu Realeza, incluye cuatro rutas enfocadas en los espacios más sagrados y emblemáticos que fueron ocupados por la nobleza inca, como el Templo del Sol, la Casa del Inca y el Templo del Cóndor. Su recorrido principal demanda bajo esfuerzo físico. No obstante, si el visitante opta por ascender a las montañas Huayna Picchu o Huchuy Picchu, o explorar la Gran Caverna, el trayecto exige mayor condición física y un tiempo de visita más prolongado.

Ruta 3-A: Ruta Montaña Huayna Picchu

Ruta 3-B: Ruta realeza diseñada

Ruta 3-C: Ruta Gran Caverna (solo disponible en temporada alta)

Ruta 3-D: Ruta Huchuy Picchu (solo disponible en temporada alta).

¿Cómo realizar la compra de boletos de forma presencial?

Los turistas que deseen adquirir boletos de forma presencial pueden accedes a los 1.000 tickets habilitados por día. Se pueden comprar en el Centro Cultural de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu Pueblo. Recuerda que debes revisar los aforos establecidos.

Los aforos establecidos para las seis rutas habilitadas son los siguientes:

Ruta 1-A Montaña Machu Picchu: 50 boletos disponibles por día.

Ruta 1-B Terraza Superior: 100 boletos por día.

Ruta 2-A Clásico diseñada: 300 boletos por día.

Ruta 2-B Terraza Inferior: 300 boletos por día.

Ruta 3-A Montaña Huayna Picchu: 50 boletos por día.

Ruta 3-B Realeza diseñada: 200 boletos por día.

¿Cuáles son los requisitos para el ingreso a Machu Picchu?

Para el ingreso a Machu Picchu es obligatorio presentar un documento de identidad vigente que valide la condición jurídica del visitante, ya sea DNI, carné de extranjería o pasaporte.

En el caso de la tarifa para estudiantes de pregrado, se deberá mostrar el carné de educación superior actualizado, emitido por la Sunedu, el Ministerio de Educación o, si es extranjero, el carné original vigente de una universidad o instituto técnico perteneciente a un país miembro de la CAN, el cual debe incluir datos personales, fotografía y fecha de expiración.

La tarifa para menores de edad aplica a visitantes entre 3 y 17 años cumplidos al día de la visita, mientras que los niños menores de 3 años ingresan sin costo. Los menores deberán estar acompañados por un adulto, quien asumirá la responsabilidad de su seguridad y bienestar durante el recorrido.