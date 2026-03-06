HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Economía

Congreso elimina obligación al BCRP de agrandar monedas y colocar lema en billetes del Perú

La modificación aprobada por el Congreso de la República deja sin efecto la exigencia que obligaba al BCRP a cambiar el tamaño de las monedas e incorporar el lema nacional en los billetes.

El Congreso de la República del Perú aprobó una modificación normativa que elimina la obligatoriedad de incluir símbolos patrios en los billetes y monedas oficiales del país.
El Congreso de la República del Perú aprobó una modificación normativa que elimina la obligatoriedad de incluir símbolos patrios en los billetes y monedas oficiales del país. | Foto: composición LR/GS1 Perú/ Comunicaciones - Congreso/BCRP

El Congreso aprobó cambios en la Ley 32251, norma que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la patria, del Estado y de los emblemas nacionales. La disposición —que establece definiciones, descripciones y representaciones gráficas oficiales— contemplaba que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) incorpore en monedas y billetes una versión distinta del escudo nacional, además del lema independentista “Firme y feliz por la unión”.

Tras meses de incertidumbre, el Pleno del Congreso finalmente dio luz verde para que la disposición avance y evitar cambios que habrían obligado al BCRP a modificar el dinero en circulación. No obstante, la iniciativa aún deberá pasar por una segunda votación antes de quedar en manos del Ejecutivo para su eventual promulgación.

¿Por qué el Congreso peruano ha tomado esta medida?

La norma busca establecer criterios claros y uniformes sobre el uso oficial de los símbolos nacionales, ya que antes existían disposiciones dispersas y distintas interpretaciones sobre su representación. Con esta ley se busca ordenar y estandarizar la forma en que se utilizan elementos como el escudo y el lema patrio en documentos oficiales, instituciones públicas y en el dinero emitido por el Estado.

Además, la iniciativa busca preservar la identidad y el significado histórico de los emblemas nacionales y evitar variaciones o usos que no se ajusten a su diseño oficial. En ese contexto, el debate también se centró en cómo estos símbolos deben aparecer en el dinero en circulación, lo que generó preocupación por posibles cambios que podrían implicar nuevas emisiones o modificaciones en los diseños actuales.

“Es oportuno realizar precisiones en lo relativo al uso del escudo de armas y del lema nacional en las monedas y billetes. En ese contexto, acogiendo las propuestas contenidas en los proyectos de ley y conforme a la posición institucional expresada por el Banco Central de Reserva del Perú se plantea realizar las siguientes especificaciones”, señaló el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Aragón Carreño.

¿Cuándo tomará una decisión el directorio del BCRP?

En el país circulan cerca de 5.000 millones de monedas, cuya vida útil promedio es de 30 años. En ese contexto, Aragón advirtió que una modificación significativa en el diseño podría provocar la convivencia de 2 series distintas de monedas durante largo tiempo, con rasgos visuales diferentes, lo que generaría confusión en la ciudadanía.

Ante este escenario, la norma establece que cualquier cambio en el diseño del dinero en circulación quedará bajo la competencia exclusiva del Banco Central de Reserva del Perú. Según lo señalado, la incorporación del lema nacional o del escudo solo se realizará si el Directorio de la entidad emisora lo considera pertinente y aprueba su aplicación en futuras emisiones.

