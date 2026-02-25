HOYSuscripcion LR Focus

Economía

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

Estas nuevas unidades circularán de forma simultánea con los actuales billetes de 200 soles, por lo que ambos conservarán plena validez para todo tipo de transacciones.

BCR anunció que pondrá en circulación billetes de 200 soles con un nuevo hilo de seguridad.
Foto: Andina

Como parte de sus innovaciones para reforzar la protección de la moneda nacional, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que este mes de febrero puso en circulación una nueva versión del billete de 200 soles, que incorpora mejoras orientadas a reducir el riesgo de falsificación.

La entidad explicó que la actualización se centra en la franja protectora, uno de los elementos más importantes para la verificación rápida de la moneda. El objetivo es facilitar su reconocimiento entre el público en general, así como en comercios y entidades financieras

Nuevo billete de 200 soles con hilo de seguridad reforzado

El BCR detalló que la nueva banda tiene 5 mm de ancho, a diferencia del anterior, que era de 4 mm. Además, presenta dos colores: azul y verde, lo que permite una identificación más clara a simple vista.

Según precisó la institución, este componente ofrece un efecto de movimiento más notorio, que sincroniza el color y el desplazamiento. Estas características se aprecian con claridad al girar levemente el billete a la altura de los ojos, lo que facilita comprobar su autenticidad sin equipos especiales. Estas nuevas unidades circularán de manera simultánea con los actuales billetes de 200 soles, por lo que ambos mantendrán plena validez en todas las transacciones.

El nuevo hilo del billete tiene 5 mm de ancho en vez de 4 mm y cuenta con dos colores, azul y verde. Foto: Andina

Foto: Andina

Elementos de seguridad y diseño del billete de 200 soles del BCR

Cabe mencionar que estas piezas conservan los elementos de protección ya conocidos, como la marca de agua con el rostro de Tilsa Tsuchiya, el número 200 y la silueta de una arquería. También incluyen tinta que cambia de color con tecnología Spark Live, imagen latente, registro perfecto al trasluz y microimpresiones.

A ello se suman la impresión fluorescente bajo luz ultravioleta, el relieve táctil destinado a personas con discapacidad visual y el bloque fosforescente con fibrillas multicolores. El BCR recordó que estas características forman parte de la familia de billetes vigente desde 2021 y fue diseñada por la empresa inglesa De La Rue International Limited tras un concurso internacional.

En el aspecto visual, el billete rinde homenaje a Tilsa Tsuchiya Castillo, figura clave del arte peruano del siglo XX. En el reverso se aprecia el colibrí cola de espátula junto a la flor del amancaes, símbolos de la biodiversidad del país. Con esta emisión, la institución financiera reafirma su estrategia de modernización de la moneda y fortalecimiento de la confianza en el sistema financiero peruano.

