El BCR informó que la inflación en Lima cerró 2025 en 1,5%, el nivel más bajo en ocho años | Foto: Andina/ BCR/ Composición LR

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la inflación en Lima se ubicó en 1,5% al cierre de 2025, el nivel más bajo registrado en los últimos ocho años, solo superado por el 1,4% de 2017. Además, precisó que el Perú presenta actualmente la inflación más reducida de América Latina, con un índice incluso menor al de economías desarrolladas como la Eurozona, Canadá y Estados Unidos, según cifras disponibles de noviembre de 2025.

Asimismo, detalló que el Perú registra el período más extenso de inflación baja en América Latina, con 28 años y 11 meses de estabilidad sostenida, lo que representa el ciclo de estabilidad monetaria más largo de la región desde la década de 1950, de acuerdo con la entidad.

Proyecciones del BCR para 2026 y 2027

El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que las expectativas de inflación a 12 meses se han mantenido firmemente dentro del rango meta desde diciembre de 2023, lo que evidencia una mayor confianza de los agentes económicos en la conducción de la política monetaria. De acuerdo con la información más reciente, en noviembre estas expectativas alcanzaron el 2,16%, nivel consistente con un escenario de estabilidad de precios.

En cuanto a las perspectivas para los próximos años, el BCRP prevé que la inflación se ubique en 2% tanto en 2026 como en 2027, proyección sustentada en la progresiva disipación de los choques de oferta que afectaron los precios, una actividad económica que operaría alrededor de su nivel potencial y expectativas inflacionarias que continuarían ajustándose gradualmente hacia el valor central del rango objetivo.