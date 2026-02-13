HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

Pobreza y sueldos bajos persisten entre los cuatro principales problemas de los peruanos

Además de la corrupción, factores como la pobreza, los sueldos bajos y la inseguridad, generan un "impacto profundo que afecta al ciudadano en múltiples aspectos de su vida", revela estudio Pulso Ciudadano de Activa. 

Los resultados del estudio Pulso Ciudadano revelan que el 22,5% de la población considera la pobreza como uno de los principales problemas del país, seguida por los sueldos bajos, con el 17,8%.
| Andina

Los resultados del estudio Pulso Ciudadano revelan que el 22,5% de la población considera la pobreza como uno de los principales problemas del país, seguida por los sueldos bajos, con el 17,8%. En los dos primeros lugares se ubican la corrupción (53,7%) y la delincuencia (49,9%), que continúan siendo las preocupaciones más mencionadas por los peruanos. 

Para Hilario Chong Shing, director de la Unidad de Customer Experience en Activa y autor del informe, es importante reconocer que el problema de los ingresos insuficientes y la pobreza ha persistido en el tiempo, pues señala que alrededor del 20% de la población menciona de manera constante estas dificultades como preocupaciones principales.  

“Más allá de que podrían darse o se han dado eventualmente algunos incrementos en el sueldo mínimo, también hemos observado en los últimos años que la percepción del costo general de la canasta básica se ha incrementado” sostiene a La República. 

Baja inflación, pero que golpea aún el bolsillo 

Pese a que la inflación en el Perú está dentro del rango meta establecido por el Banco Central de la Reserva (1,7%) Hilario Chong sostiene que la población percibe que el índice de precios "ha estado pegándoles en el bolsillo", debido a que varias categorías de consumo frecuente han incrementado sus costos. 

“Hoy en día, casi un 44% de los peruanos señala que su ingreso no les alcanza siquiera para cubrir los gastos del hogar. Sin embargo, existe una cifra similar del casi 44% que dice que sí les alcanza, pero solo lo justo para cubrir los gastos esenciales.” enfatiza el autor. 

larepublica.pe

Por otra parte, Chong enfatiza cómo la combinación de preocupaciones sociales y económicas influye de manera negativa en el ciudadano de a pie. Señala que, aunque el Perú es uno de los pocos países donde la corrupción se percibe como la principal problemática, esta situación, sumada a factores como la pobreza, los sueldos bajos y la inseguridad, "genera un impacto profundo que afecta al ciudadano en múltiples aspectos de su vida".

¿Cuál es la pretensión del ingreso salarial en 2026? 

El estudio también revela la percepción de la ciudadanía respecto al ingreso mínimo necesario para vivir con tranquilidad en 2026. Según los resultados, dicho monto se eleva a S/3.533, superando lo registrado en 2025 (S/3.292), lo que refleja una mayor presión económica percibida

“Son 9 de cada 10 peruanos los que les alcanza lo justo o no les alcanza. Y eso refleja claramente esta necesidad de tener un mayor ingreso respecto al año pasado.” señala a este diario.

El autor del informe también menciona que esta pretensión va incrementándose en el tiempo, debido a que la gente va sintiendo que los precios de los productos van aumentando.

“En las familias de niveles socioeconómicos medios o bajos es donde se incrementa más la necesidad de un mayor ingreso mínimo necesario para vivir tranquilos.”, indica Chong. 

Además, los montos de pretensión más altos se observan en el nivel socioeconómico A (S/ 4.675) y en el grupo de 30 a 44 años (S/ 4.258), lo cual se relaciona con etapas de mayor carga familiar y expectativas de estabilidad y consumo.

Por zona y sexo, las provincias (S/ 3.609) y los hombres (S/ 3.555) reportan cifras ligeramente superiores; en contraste, el grupo de 60 años a más declara un nivel menor (S/ 3.048), lo que sugiere ajustes en sus expectativas o una estructura de gastos más reducida, según el último estudio Pulso Ciudadano. 

