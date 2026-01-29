La pobreza que no aparece en cifras oficiales: 11 millones de peruanos viven con carencias graves en servicios básicos

La pobreza en el Perú va mucho más allá de los ingresos. Un nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad de Lima revela que 11 millones de peruanos, es decir el 32% de la población, viven con carencias en servicios básicos como salud, educación, vivienda, empleo, agua, saneamiento y conectividad, aun cuando una parte de ellos no es considerada pobre según la medición monetaria que tradicionalmente usa el Gobierno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Recordemos que la pobreza monetaria se calcula a partir del gasto en bienes y servicios esenciales. El costo de la canasta básica de consumo, que incluye alimentos y no alimentos, asciende a S/454 por persona al mes. Bajo esta metodología, quien supera ese umbral deja de ser considerado pobre monetario, aunque lo haga así sea por un sol. Las cifras oficiales muestran que alrededor de 9,4 millones de peruanos no logran cubrir dicha canasta, lo que evidencia las limitaciones de evaluar la pobreza únicamente a partir del ingreso.

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ PERÚ NECESITA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS COLEGIOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

"La pobreza monetaria es una visión muy puntual y exclusiva de gasto, consumo, pero no abarca necesidades estructurales que la población no puede satisfacer, y que no necesariamente están vinculadas a la cantidad de dinero que una persona puede ganar", explicó Guillermo Boitano, director de la carrera de Economía de dicha casa de estudios.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El informe, que está basado en la metodología de la Universidad de Oxford, sostiene que medir la pobreza solo por ingresos deja fuera del radar a millones de hogares que enfrentan privaciones que dependen más del acceso a servicios públicos que del dinero disponible en el hogar.

Así, la pobreza en el país se distribuye en dos grandes grupos que rara vez coinciden. Por un lado, 4,8 millones de personas (14%) son pobres tanto por ingresos como por carencias en servicios esenciales. Por otro, 6,2 millones de peruanos (18%) no son pobres monetarios, pero sí pobres multidimensionales, es decir, logran cubrir una canasta básica, pero viven sin condiciones mínimas de bienestar.

A ello se suma un tercer grupo compuesto por 4,6 millones de personas (13,6%) que son pobres monetarios, pero no presentan carencias en servicios, principalmente en zonas urbanas.

Privaciones en salud, educación, vivienda, empleo y servicios básicos

El IPM identifica privaciones concretas en seis dimensiones. Entre las más recurrentes se encuentran la falta de acceso efectivo a servicios de salud, el retraso educativo, la mala condición de la vivienda, el hacinamiento, el desempleo o la baja monetización del trabajo, el acceso a agua no segura, el saneamiento deficiente y la falta de conectividad digital.

Una persona es considerada pobre multidimensional cuando acumula al menos un tercio de estos indicadores negativos, criterio que permite capturar situaciones en las que los ingresos no reflejan el verdadero nivel de bienestar del hogar.

En el ámbito rural, la pobreza multidimensional es crítica al acanzar niveles muy superiores a la monetaria, debido a déficits en infraestructura y servicios básicos. La pobreza multidimensional alcanza el 69,3% en zonas rurales, frente al 39,3% de la pobreza monetaria.Es decir, las necesidades en el Perú urbano son radicalmente distintas a las del Perú rural.

"En el ámbito rural hay carencias mucho más fuertes como agua inadecuada, mal servicio de desague, mala condición de vivienda, hacinamiento, sin internet, desempleo, inasistencia a centros educativos, que son elementos que terminan afectando al bienestar de la población", explicó Boitano.

Mientras que en Lima Metropolitana y el Callao la pobreza está más asociada al costo de vida, la informalidad y los ingresos, en regiones de la sierra y la selva predominan carencias vinculadas a agua, saneamiento, vivienda, salud y conectividad, que no se corrigen con crecimiento económico. "En la sierra y la selva, las carencias en vivienda, agua segura, saneamiento o conectividad pesan más que el nivel de ingresos. La medición monetaria no logra capturar la magnitud de estas privaciones", agregó.

Loreto y Puno, las regiones que encabezan la pobreza multidimensional

Regiones como Loreto y Puno encabezan los mayores niveles de pobreza multidimensional (62,3 %) y Puno (62,2 %) aunque por razones distintas: en la Amazonía pesan más la falta de servicios y conectividad. En Cusco, la pobreza multidimensional (49,1 %) casi triplica la monetaria (18,5%). "Aquí observamos heterogeneidad que implica que no puedo resolver un problema con una medida igual para todos", apuntó.

A diferencia de la pobreza monetaria, que suele reducirse con mayor crecimiento económico, la pobreza multidimensional depende en mayor medida de la calidad de la gestión pública.

El estudio también identifica un deterioro sostenido en dimensiones clave del bienestar. Entre 2018 y 2024, la población con al menos un problema de salud crónico aumentó 2,4 % a nivel nacional, pero el incremento en zonas rurales fue casi seis veces mayor que en áreas urbanas. La carencia de atención médica también creció en el ámbito rural: se consolidó así un riesgo acumulado que afecta especialmente a hogares alejados de los centros urbanos.

Las condiciones de vivienda muestran una brecha debido a que en 2024, el 83,2 % de los hogares rurales presentó mala condición habitacional, frente al 26,8 % en zonas urbanas. En educación, el 70,2 % de la población rural registra retraso educativo, más del doble que en el área urbana (31,4 %). La conectividad confirma la desigualdad: cerca del 10 % de la población de la sierra y la selva no tiene acceso a internet, frente al 2 % en la costa.