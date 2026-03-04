HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Carlos Alcántara es ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

En el adelanto de 'Magaly TV, la firme', se ve a Carlos Alcántara oficializando su soltería al besarse intensamente con misteriosa chica en discoteca de Lima. Además, previo a ello, se le ve disfrutando con otra mujer.

Carlos Alcántara confirmó su soltería tras besar a mujer que no es su esposa. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
El nombre de Carlos Alcántara volvió a convertirse en tendencia luego de que un avance del programa 'Magaly TV, la firme' revelara imágenes del actor disfrutando de su soltería. En la promoción difundida por el espacio conducido por Magaly Medina, el popular ‘Cachín’ aparece compartiendo momentos cercanos con distintas mujeres, lo que ha reavivado las versiones de que Carlos Alcántara se separó de su esposa.

Las imágenes del adelanto televisivo muestran al protagonista de la saga cinematográfica '¡Asu Mare!' en situaciones comprometedoras. Según la promoción del programa, Carlos Alcántara ahora estaría viviendo una nueva etapa personal, lo que coincide con comentarios recientes que apuntan a que su relación con su esposa, Jossie Lindley, habría llegado a su fin tras más de una década y media juntos.

¡Ampay Carlos Alcántara! Actor es captado besando a misteriosa mujer

Las cámaras del programa de espectáculos grabaron a Carlos Alcántara en una discoteca mientras compartía con una joven. En las imágenes promocionales se observa al actor protagonizando un apasionado beso con la mujer, escena que fue resaltada por la locución del avance del programa.

“¡Asu mare, Machín!”, se escucha en la promoción difundida por el programa de Magaly Medina, en la que se describe que el artista estaría disfrutando de su soltería. De acuerdo con el adelanto, el actor fue visto en distintos momentos con diferentes mujeres, lo que llamó la atención del equipo del programa.

El informe también menciona que el intérprete fue captado en el sur de Lima en compañía de otra joven en días cercanos a la grabación del beso en la discoteca. La promoción del espacio televisivo no precisó la identidad de la mujer con la que fue visto el actor. Tampoco se ofrecieron mayores detalles sobre el contexto del encuentro, aunque el material adelantado sugiere que el informe completo revelará más escenas grabadas por el equipo del programa de espectáculos.

Rumores sobre su separación de su esposa tras 15 años

Las imágenes difundidas por el programa aparecen en medio de comentarios sobre la situación sentimental del actor. Diversas versiones señalan que Carlos Alcántara se separó de su esposa, Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de más de 15 años.

Una de las voces que se pronunció sobre el tema fue la conductora Andrea Arana, del programa 'Un día en el mall', emitido por Willax Televisión. La presentadora aseguró que el actor habría confirmado su separación a su círculo cercano.

“Ya ha hecho el anuncio, dice que ha quedado súper bien con su esposa. Son muchos años de matrimonio y yo creo que para que él lo diga públicamente no es porque se haya separado ayer; ellos han tenido un proceso largo”, señaló Arana durante su programa.

