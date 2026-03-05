HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 5 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 5 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 5 de marzo.
Lee el horóscopo de hoy, 5 de marzo. | Foto: LR

Este jueves 5 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas. 

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 5 de marzo?

Aries: Has perdido mucho tiempo y ahora te presionarán por resultados. Tendrás que acelerar y exigirles a otras personas para que puedas cumplir con los plazos. En el amor, expresa lo que sientes.

Tauro: Tienes deseos por arriesgarte a nuevos proyectos laborales. Cuentas con la fuerza y la voluntad para triunfar. Anímate, no te arrepentirás. En el amor, esa persona tomará la iniciativa y se acercará.

Géminis: Antes de ponerle fin a esa etapa laboral asesórate de todo lo legal que tengas que afrontar a posterior. En el amor, aclarar no es igual a discutir. Evita confrontar o complicarías tu situación.

Cáncer: Una persona que trabajó contigo te buscará y te hará una oferta que conviene tomar en cuenta. En el amor, alguien del pasado regresará. Volverá la pasión y el deseo por recuperar la relación.

Leo: Ese acuerdo que estás por cerrar parece favorable, pero encierra aspectos que no son tan convenientes. Desconfía y evalúa bien las condiciones. En el amor, tu atractivo y encanto destacarán.

Virgo: Algo ha terminado a nivel laboral. La sensación de estar perdido es momentánea. Están por abrirse puertas que jamás imaginaste y serán el inicio de mejores tiempos en lo laboral y económico.

Libra: Día lleno de imprevistos que modificarán tu agenda. Es posible que realices un viaje corto o desplazamiento que no tenías en mente. En el amor, esa persona se siente muy atraída y lo demostrará.

Escorpio: A pesar de tener las herramientas para enfrentar a enemigos y competidores, no te conviene ser extremo en ninguna de tus medidas. Sé cauteloso y evitarás luego ataques por la espalda.

Sagitario: Luego de analizar pros y contras decides buscar nuevas alternativas laborales. Es posible que pienses en una mudanza o en una migración al extranjero. Planifica y no seas precipitado.

Capricornio: Llega a tus manos un dinero que te debían. Salda lo indispensable y trata de ahorrar. En el amor, estás más sensible de lo habitual. Busca a tu pareja y exprésale abiertamente tu cariño.

Acuario: Tienes que enviar correos o comunicarte con muchas personas. Necesitas agilizarlo todo y no puedes perder tiempo distrayéndote. En el amor, no permitas que esa persona te presione.

Piscis: Gracias a tu constancia logras terminar una labor que ha sido muy agotadora, pero los resultados serán favorables y te brindarán gran recompensa. En el amor, sé flexible. Evita el orgullo.  

