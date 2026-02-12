José Jerí: Congreso logra 78 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

El Congreso reunió 78 firmas para solicitar la convocatoria a un Pleno Extraordinario en el que se debatirá la moción de censura contra el presidente José Jerí. Con ese número, que cumple el requisito reglamentario, el trámite pasará al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien debe definir la fecha de la sesión dentro del plazo establecido por ley.

El pedido fue impulsado por la bancada de Renovación Popular y apoyado por un grupo de bancadas que cuestionan la permanencia de José Jerí en el cargo tras la difusión de reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang. Los congresistas sostienen que estos encuentros no fueron transparentes y que el mandatario debe dar explicaciones ante el Pleno sobre los motivos de la reunión y lo que se conversó en cada una de ellas.

Fernando Rospigliosi, en su calidad de presidente del Parlamento, deberá convocar al pleno en un plazo máximo de 15 días. En esa sesión, los voceros podrán intervenir, se otorgará el uso de la palabra a la defensa del mandatario si así lo solicita y luego se procederá a la votación correspondiente.