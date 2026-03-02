Partidos de la Copa Sudamericana 2026: programación y resultados de la primera ronda del torneo

La Copa Sudamericana 2026 tendrá inicio esta semana con grandes enfrentamientos. Este martes 3 de marzo inicia la primera ronda, donde se jugarán las llaves a partido único, entre clubes del mismo país. Todos los equipos buscarán imponerse en esta ronda para clasificar a la fase de grupos del torneo internacional.

En cuanto a los partidos entre los representantes peruanos para esta competición, se verá el duelo Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso el martes 3 de marzo. Este enfrentamiento tendrá como escenario el Estadio Mansiche de Trujillo. La otra llave peruana, será la que disputen Cienciano vs Melgar. El denominado 'Clásico del Sur' se jugará el jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco. Otros de los encuentros más atractivos de la fase preliminar son: Atlético Nacional vs Millonarios y Universidad de Chile vs Palestino.

Partidos de la Copa Sudamericana 2026: programación y resultados

Martes 3 de marzo

Independiente (Bolivia) vs Guabirá (Bolivia)

Hora: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Canal: DirecTV

Montevideo City (Uruguay) vs Defensor Sporting (Uruguay)

Hora: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Canal: DirecTV

Cobresal (Chile) vs Audax (Chile)

Hora: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Puerto Cabello (Venezuela) vs Monagas (Venezuela)

Hora: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Alianza Atlético (Perú) vs Deportivo Garcilaso (Perú)

Hora: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Miércoles 4 de marzo

Blooming (Bolivia) vs SA Bulo Bulo (Bolivia)

Hora: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Caracas (Venezuela) vs Metropolitanos (Venezuela)

Hora: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Canal: DirecTV

Atlético Nacional (Colombia) vs Millonarios (Colombia)

Hora: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Sportivo Trinidense (Paraguay) vs Olimpia (Paraguay)

Hora: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Canal: ESPN / Disney Plus Premium

U. de Chile (Chile) vs Palestino (Chile)

Hora: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Canal: DirecTV

Deportivo Cuenca (Ecuador) vs Libertad (Ecuador)

Hora: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Canal: DirecTV

Jueves 5 de marzo

Boston River (Uruguay) vs Racing Montevideo (Uruguay)

Hora: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Canal: ESPN

Nacional Asunción (Paraguay) vs Recoleta (Paraguay)

Hora: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Canal: DirecTV

América de Cali (Colombia) vs Atlético Bucaramanga (Colombia)

Hora: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Canal: DirecTV

Cienciano (Perú) vs Melgar (Perú)

Hora: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Canal: DirecTV

Orense (Ecuador) vs Macará (Ecuador)

Hora: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Canal: ESPN

¿En qué canal puedes ver la Copa Sudamericana 2026?

Para seguir los partidos de la Copa Sudamericana 2026, puedes sintonizar los canales de la cadena ESPN y DirecTV, en los cuales encontrarás la transmisión de los encuentros. De igual forma, podrás verlos vía streaming gracias a Disney Plus Premium y DGO. Recuerda seguir los duelos más importantes en La República Deportes.