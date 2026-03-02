HOYSuscripcion LR Focus

Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Deportes

Partidos de la Copa Sudamericana 2026: programación y resultados de la primera ronda del torneo

Esta semana se juegan los duelos por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Los ganadores de cada llave clasificarán a zona de grupos.

Este martes 3 de marzo inicia la Copa Sudamericana 2026. Foto: CONMEBOL
Este martes 3 de marzo inicia la Copa Sudamericana 2026. Foto: CONMEBOL

La Copa Sudamericana 2026 tendrá inicio esta semana con grandes enfrentamientos. Este martes 3 de marzo inicia la primera ronda, donde se jugarán las llaves a partido único, entre clubes del mismo país. Todos los equipos buscarán imponerse en esta ronda para clasificar a la fase de grupos del torneo internacional.

En cuanto a los partidos entre los representantes peruanos para esta competición, se verá el duelo Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso el martes 3 de marzo. Este enfrentamiento tendrá como escenario el Estadio Mansiche de Trujillo. La otra llave peruana, será la que disputen Cienciano vs Melgar. El denominado 'Clásico del Sur' se jugará el jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco. Otros de los encuentros más atractivos de la fase preliminar son: Atlético Nacional vs Millonarios y Universidad de Chile vs Palestino.

lr.pe

Partidos de la Copa Sudamericana 2026: programación y resultados

Martes 3 de marzo

  • Independiente (Bolivia) vs Guabirá (Bolivia)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Montevideo City (Uruguay) vs Defensor Sporting (Uruguay)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Cobresal (Chile) vs Audax (Chile)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Puerto Cabello (Venezuela) vs Monagas (Venezuela)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Alianza Atlético (Perú) vs Deportivo Garcilaso (Perú)
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Miércoles 4 de marzo

  • Blooming (Bolivia) vs SA Bulo Bulo (Bolivia)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Caracas (Venezuela) vs Metropolitanos (Venezuela)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Atlético Nacional (Colombia) vs Millonarios (Colombia)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Sportivo Trinidense (Paraguay) vs Olimpia (Paraguay)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • U. de Chile (Chile) vs Palestino (Chile)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Deportivo Cuenca (Ecuador) vs Libertad (Ecuador)
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DirecTV

Jueves 5 de marzo

  • Boston River (Uruguay) vs Racing Montevideo (Uruguay)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Nacional Asunción (Paraguay) vs Recoleta (Paraguay)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • América de Cali (Colombia) vs Atlético Bucaramanga (Colombia)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Cienciano (Perú) vs Melgar (Perú)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Orense (Ecuador) vs Macará (Ecuador)
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN

PUEDES VER: DT de Carabobo mostró confianza en su equipo previo al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores: "Vamos a estar a la altura"

lr.pe

¿En qué canal puedes ver la Copa Sudamericana 2026?

Para seguir los partidos de la Copa Sudamericana 2026, puedes sintonizar los canales de la cadena ESPN y DirecTV, en los cuales encontrarás la transmisión de los encuentros. De igual forma, podrás verlos vía streaming gracias a Disney Plus Premium y DGO. Recuerda seguir los duelos más importantes en La República Deportes.

