Partidos de la Copa Sudamericana 2026: programación y resultados de la primera ronda del torneo
Esta semana se juegan los duelos por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Los ganadores de cada llave clasificarán a zona de grupos.
La Copa Sudamericana 2026 tendrá inicio esta semana con grandes enfrentamientos. Este martes 3 de marzo inicia la primera ronda, donde se jugarán las llaves a partido único, entre clubes del mismo país. Todos los equipos buscarán imponerse en esta ronda para clasificar a la fase de grupos del torneo internacional.
En cuanto a los partidos entre los representantes peruanos para esta competición, se verá el duelo Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso el martes 3 de marzo. Este enfrentamiento tendrá como escenario el Estadio Mansiche de Trujillo. La otra llave peruana, será la que disputen Cienciano vs Melgar. El denominado 'Clásico del Sur' se jugará el jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco. Otros de los encuentros más atractivos de la fase preliminar son: Atlético Nacional vs Millonarios y Universidad de Chile vs Palestino.
Martes 3 de marzo
- Independiente (Bolivia) vs Guabirá (Bolivia)
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Montevideo City (Uruguay) vs Defensor Sporting (Uruguay)
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Cobresal (Chile) vs Audax (Chile)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN / Disney Plus Premium
- Puerto Cabello (Venezuela) vs Monagas (Venezuela)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN / Disney Plus Premium
- Alianza Atlético (Perú) vs Deportivo Garcilaso (Perú)
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN / Disney Plus Premium
Miércoles 4 de marzo
- Blooming (Bolivia) vs SA Bulo Bulo (Bolivia)
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN / Disney Plus Premium
- Caracas (Venezuela) vs Metropolitanos (Venezuela)
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Atlético Nacional (Colombia) vs Millonarios (Colombia)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN / Disney Plus Premium
- Sportivo Trinidense (Paraguay) vs Olimpia (Paraguay)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN / Disney Plus Premium
- U. de Chile (Chile) vs Palestino (Chile)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DirecTV
- Deportivo Cuenca (Ecuador) vs Libertad (Ecuador)
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DirecTV
Jueves 5 de marzo
- Boston River (Uruguay) vs Racing Montevideo (Uruguay)
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Nacional Asunción (Paraguay) vs Recoleta (Paraguay)
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- América de Cali (Colombia) vs Atlético Bucaramanga (Colombia)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DirecTV
- Cienciano (Perú) vs Melgar (Perú)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DirecTV
- Orense (Ecuador) vs Macará (Ecuador)
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN
¿En qué canal puedes ver la Copa Sudamericana 2026?
Para seguir los partidos de la Copa Sudamericana 2026, puedes sintonizar los canales de la cadena ESPN y DirecTV, en los cuales encontrarás la transmisión de los encuentros. De igual forma, podrás verlos vía streaming gracias a Disney Plus Premium y DGO. Recuerda seguir los duelos más importantes en La República Deportes.