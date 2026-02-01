Inflación arranca el 2026 con leve aumento de 1,7% anual, presionada por el pollo y la comida en restaurantes

El aumento de precios de enero fue leve y concentrado en servicios, mientras que transporte y algunos alimentos ayudaron a contener la inflación.

La inflación en Lima Metropolitana— termómetro de la realidad nacional—subió 0,10% en enero de 2026, frente a diciembre del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos 12 meses (febrero 2025 – enero 2026) se ubicó en 1,70%, dentro del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El aumento de precios del mes estuvo impulsado por algunos rubros específicos del gasto familiar, sobre todo por los mayores costos en restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que fueron las divisiones que más presionaron al alza la inflación en enero.

También subieron los precios de muebles y artículos para el hogar, prendas de vestir, recreación, bebidas alcohólicas, comunicaciones, educación y salud. En cambio, el abaratamiento del transporte y de los servicios de vivienda y energía ayudó a que el costo de vida no subiera más.

Evolución de la inflación de Lima Metropolitana del 2023 al 2026. Fuente: INEI

En el caso de alimentos, el alza estuvo asociada principalmente al encarecimiento de la carne (1,9%) , en especial del pollo (4,3%), así como de hortalizas, legumbres, papas y tubérculos, con aumentos visibles en productos como el camote, la papa, la yuca, la zanahoria y el tomate.

También aumentaron los precios de aceites y grasas (0,5%), café, té y cacao (0,4%) y bebidas no alcohólicas (0,3%). En sentido contrario, bajaron los precios de pescados y mariscos (-3,1%), leche, queso y huevos (-3,0%), otros productos alimenticios (-0,5%) y frutas (-0,3%), con fuertes reducciones en productos como la uva blanca, el maracuyá y la palta.

En la división de Restaurantes y hoteles, el alza se explicó por el mayor precio del servicio de comida en restaurantes (0,4%), donde subieron productos como el menú, el ceviche, el pollo a la brasa y el desayuno servido.

Por su parte, el incremento en Bienes y servicios diversos respondió al encarecimiento de joyería (3,2%), servicios de peluquería y cuidado personal y otros productos para el cuidado personal, como cosméticos y pañales desechables.

En Transporte, la reducción de precios estuvo vinculada principalmente a la caída de los pasajes aéreos nacionales (-17,5%), los combustibles para vehículos (-0,4%) y el transporte interprovincial por carretera (-13,7%).

Pollo y menú empujan la inflación, pero huevos y pasajes aéreos la frenan

Según el INEI, el aumento de la inflación en enero estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de algunos alimentos y servicios de consumo frecuente. El mayor impacto lo tuvo el pollo eviscerado, cuyo precio subió 4,3%, seguido del menú en restaurantes, pasaje en buses, la papa blanca y la naranja de jugo, productos que registraron alzas y tuvieron una incidencia en el gasto diario de los hogares.

En sentido contrario, el avance de los precios fue parcialmente compensado por la caída en el costo de otros bienes básicos. Los precios de los huevos de gallina se redujeron en 11%, mientras que los pasajes aéreos nacionales registraron una fuerte caída de 17,5%, palta fuerte y maracuyá, que ayudaron a contener el aumento de la inflación mensual en Lima Metropolitana.

En enero, de los 586 productos que conforman la canasta familiar, 311 subieron de precio, 93 bajaron y 182 no registraron variación. Entre los mayores incrementos destacaron la naranja de jugo, el camote amarillo y el poro, mientras que las mayores caídas se observaron en la cebolla china, la uva blanca y el pasaje aéreo nacional.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, como alimentos y energía, subió 0,04% en Lima durante el mes.

A nivel nacional, los precios subieron 0,12% en enero y acumularon un aumento anual de 1,51%. El alza se registró en 23 de las 26 ciudades donde se mide la inflación, con mayores incrementos en Puerto Maldonado, Iquitos y Puno. En cambio, Chimbote, Huaraz y Cajamarca reportaron caídas de precios durante el mes.

Precios de maquinaria y equipo bajaron

Durante enero de 2026, el Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo retrocedió 0,16% en comparación con diciembre de 2025. Según el INEI, este resultado estuvo asociado principalmente a la caída del tipo de cambio, que influyó en la reducción de precios de equipos importados.

La baja se observó sobre todo en maquinaria agrícola, equipos de transporte y maquinaria industrial. Estos bienes forman parte de los llamados bienes de capital, es decir, maquinarias y equipos que las empresas utilizan para producir, transportar o prestar servicios, y no para el consumo directo de los hogares.

Esto significa que, en enero, a las empresas les costó un poco menos importar maquinaria y equipos para producir o transportar bienes, debido a la apreciación del sol.

A contraparte, los bienes de capital de origen nacional mostraron incrementos de precios, especialmente en maquinaria vinculada al transporte y a la industria. Estas alzas fueron parcialmente compensadas por menores precios en otros equipos, mientras que la maquinaria agrícola nacional no registró variación durante el mes.