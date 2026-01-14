Oro en máximos históricos: Hay espacio para que el BCRP incremente sus reservas, ¿para qué?

El voraz repunte del precio del oro en los mercados internacionales (esta semana rompió por primera vez la barrera de los US$4.600) ha puesto bajo la lupa la estrategia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) respecto a la composición de las reservas internacionales—fondo de emergencia para enfrentar crisis financieras y choques externos— que al cierre del año alcanzaron los US$89.321 millones, el mayor nivel de su historia.

La autoridad monetaria, presidida por Julio Velarde, descartó elevar su participación en oro y ha defendido su enfoque conservador. Sin embargo, economistas consultados por este diario advierten que el país podría estar perdiendo una oportunidad para diversificar riesgos y fortalecer el respaldo real de sus activos externos en un escenario de cambios globales cada vez más incierto.

Desde marzo del 2024, el precio del oro se ha más que duplicado. De cotizar alrededor de US$2.300 la onza, pasó a ubicarse por encima de los US$4.000 en promedio y, según estimaciones de diversas consultoras internacionales, podría alcanzar los US$6.000 hacia fines de este 2026. Este comportamiento contrasta con el del dólar, que ha mostrado una tendencia de debilitamiento frente a otras monedas y activos reales.

Pese a ello, el BCRP ha reiterado que no evalúa incrementar sus tenencias de oro, que actualmente representan alrededor del 5% de las reservas internacionales, equivalentes a unas 34,6 toneladas, una proporción que se mantiene prácticamente sin cambios desde hace más de 15 años.

Para el gerente general del BCRP, Paul Castillo, el rol de las reservas no es maximizar ganancias, sino actuar como un seguro frente a crisis. "Las reservas internacionales son medios de pago para poder utilizarse en caso de emergencia en los mercados financieros globales. Entonces, tienen que usarse activos que tengan muchísima aceptabilidad", explicó recientemente. En esa línea, precisó que los activos deben ser, en primer lugar, seguros; en segundo lugar, líquidos; y recién como tercer criterio, rentables.

"Deshacerse de un activo que es menos líquido es mucho más costoso. Para tener una idea, el dólar transa 22 veces más en un día que el oro. O sea, es un activo mucho más líquido", sostuvo Castillo. En su opinión, el oro puede ganar valor en determinados contextos, pero no es el instrumento más adecuado para responder a una emergencia financiera inmediata. "Es como si nos hubiéramos comprado una casa y hay una burbuja inmobiliaria. Vamos a ganar valor, pero no nos sirve para una emergencia", remarcó.

Sin embargo, para Armando Mendoza, economista e investigador, ello no implica que la composición actual de las reservas no deba revisarse. "Viendo la evolución del oro en los últimos años y lo que se espera hacia adelante, sí hay largamente una oportunidad perdida, que se sigue perdiendo", señaló. Según explicó, si el BCRP hubiera incrementado gradualmente sus tenencias de oro en años previos, "automáticamente esa reserva tendría hoy mucho más valor en términos de la moneda internacional".

Aunque Mendoza es enfático en marcar distancia con el argumento puramente financiero. "No me compro el argumento de que sea porque estamos perdiendo plata o rentabilidad. Esa es la mentalidad de un inversionista privado o de un timbero en la bolsa", afirmó. A su juicio, la discusión debe centrarse en la seguridad y la estabilidad de las reservas, no en maximizar ganancias.

En una línea más crítica, el economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Manco Zaconetti, considera que el enfoque del BCRP responde más a una convicción ideológica que a una lectura realista del contexto internacional. "El BCR está alineado a las políticas de los Estados Unidos. Tenemos el 95% de las reservas en activos referidos al dólar", señaló. A su juicio, ello expone al país a un riesgo innecesario en un escenario de debilitamiento del dólar y creciente endeudamiento del gobierno estadounidense.

Manco Zaconetti sostiene que el Perú enfrenta un claro "costo de oportunidad" por no haber incrementado sus reservas en oro entre el 2022 y el 2025. "¿Cuál es el costo de oportunidad que el Perú ha perdido por no haber incrementado las reservas físicas de oro? En lugar de tener 34 toneladas, podríamos tener 50 o 60", afirmó.

El economista recuerda que el país es un importante productor de oro, con exportaciones que bordean los 6,8 millones de onzas anuales, según cifras reconocidas por el propio BCRP. No obstante, la producción fiscalizada registrada por el Ministerio de Energía y Minas no supera los 3,8 millones de onzas, una brecha que —según Manco— se arrastra desde el 2004. “Ese desbalance cada vez se hace más grande”, advirtió.

Armando Mendoza coincide en que la alta concentración en bonos del Tesoro de Estados Unidos ya no es tan incuestionable como antes. "Todos los activos financieros se basan en el principio de la confianza. Si le quitas eso, no valen nada", explicó. Si bien reconoce que históricamente los bonos estadounidenses han sido considerados el activo más seguro del mundo, advirtió que "en los últimos tiempos se observa una creciente incertidumbre respecto a la deuda norteamericana", influida tanto por factores como por la política económica y fiscal del gobierno de Donald Trump.

"Lo que se está observando es que países como China y Japón están empezando a reducir su exposición a los bonos del Tesoro", señaló Mendoza, quien añadió que este proceso no implica el colapso del dólar, pero sí un movimiento gradual de diversificación de activos a nivel global. "El escenario ya no es el mismo que hace 10 o 20 años", remarcó.

Desde esta perspectiva, Mendoza considera que el oro cumple un rol especial dentro de las reservas. "El oro es el activo de última reserva. Si tú quitas la confianza en los papeles, lo último que conserva valor es el oro", afirmó. Por ello, sostuvo que mantener solo un 5% de las reservas en este metal "debería ser revisado", aunque aclaró que ello no implica abandonar el dólar ni los bonos, sino diversificar de manera prudente.

Desde el BCRP, en tanto, se sostiene que el Perú ya se encuentra entre los países de la región con mayor proporción de oro en sus reservas dentro del esquema de metas de inflación. Según el ente emisor, Chile, México, Brasil y Colombia mantienen tenencias de oro que van de 0% a 5,1% de sus reservas internacionales.

Reservas para Reactiva Agrícola

Para Manco Zaconetti, el aumento del valor del oro no solo habría fortalecido el respaldo externo del país, sino que también podría haber ampliado el espacio fiscal para políticas contracíclicas o de apoyo productivo. Según explica, un respaldo externo más sólido permitiría diseñar mecanismos de apoyo contracíclico —similares a un "Reactiva agrícola"— orientados a pequeños productores del mercado interno, que hoy enfrentan fuertes caídas de precios y venden a pérdida, sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni recurrir a un uso irresponsable de las reservas.

“Así como en el 2020 se financió Reactiva Perú con más de 60.000 millones de soles, una medida absolutamente keynesiana, hoy esos recursos podrían servir para un Reactiva 2 enfocado en la agricultura familiar”, planteó.

“El pequeño agricultor que produce papa, cebolla o maíz para el mercado interno no tiene ningún apoyo del Estado, a diferencia de los agroexportadores o de los agricultores de Estados Unidos y Europa, que reciben subsidios”, señaló. En ese sentido, sostuvo que fortalecer las reservas en activos reales como el oro podría contribuir a una mayor autonomía económica y alimentaria. “Así como luchamos por la autonomía energética, también tenemos que luchar por la autonomía alimentaria”, afirmó.

“Con una reserva más sólida, el Estado tendría margen para políticas contracíclicas, como lo fue Reactiva Perú, pero esta vez orientadas al mercado interno y a la agricultura familiar. “La agricultura tradicional es el patito feo del modelo. Millones de pequeños agricultores que producen papa, cebolla o maíz no reciben ningún apoyo del Estado, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o Europa”.

“El BCR está autorizado por su ley orgánica a comprar y vender divisas, oro y plata. No necesita ninguna ley del Congreso para hacerlo. Es una decisión estrictamente técnica”. “La estabilidad del BCR ha sido una fortaleza, pero también puede convertirse en una debilidad si se sigue operando con el mismo esquema de hace treinta años, ignorando que el escenario internacional ha cambiado”, ultimó.