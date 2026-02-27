HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko no logra bajar su antivoto y RLA se estanca | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

La entidad financiera peruana ajustó las reglas de uso de sus cuentas de ahorro y anunció medidas inmediatas que pueden afectar a clientes que realizan movimientos frecuentes o reciben dinero de terceros sin respaldo formal.

El BCP también advierte que usar billeteras digitales como Yape para negocios, rifas o sorteos incumple los términos del contrato de una cuenta personal.
El BCP también advierte que usar billeteras digitales como Yape para negocios, rifas o sorteos incumple los términos del contrato de una cuenta personal. | Foto: composición LR/ Perú Retail

¿Eres cliente del Banco de Crédito del Perú (BCP)? Entonces te conviene prestar atención a los cambios recientes que realiza la entidad en las cuentas de ahorro personales. La institución crediticia actualizó sus condiciones y ahora pone la lupa en ciertos movimientos que muchos usuarios realizaban sin saber que podían traer consecuencias.

Únete a nuestro canal de política y economía

El establecimiento informó que puede cerrar una cuenta de ahorro de manera definitiva si se utiliza para reunir dinero de terceros. Entre las actividades prohibidas figuran:

TE RECOMENDAMOS

AREQUIPA INUNDADA: HUAICOS AZOTAN LA CIUDAD BLANCA | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

• Colectas
• Recaudaciones solidarias
• Rifas
• Sorteos
• Loterías
• Juegos de azar
• Apuestas

También se incluye el uso de la cuenta para recibir aportes vinculados a campañas políticas. La medida alcanza, además, a cuentas que reciben depósitos frecuentes de personas distintas al titular. Según el BCP, este tipo de movimientos no corresponde a un uso personal, ya que las cuentas de ahorro están pensadas solo para gastos individuales o familiares.

PUEDES VER: BCP proyecta que la economía peruana crecerá 3,2% en 2026: retiro AFP ayudará al consumo todo el verano

lr.pe

Otro punto que el banco empezó a vigilar son las transferencias masivas o constantes relacionadas con emprendimientos informales o cobros por suscripciones irregulares. Si estos patrones se repiten, la entidad puede considerar que la cuenta se usa con fines comerciales y aplicar el cierre.

Desde el BCP explicaron que esta decisión se apoya en la normativa vigente. “En aplicación de lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil, el banco podrá cerrar las cuentas y/o resolver este contrato cuando se dé cualquiera de las situaciones establecidas”, señala la entidad, y precisa que la cancelación se concreta tras la comunicación al cliente.

La medida alcanza, además, a cuentas que reciben depósitos frecuentes de personas distintas al titular. Foto: América

La medida alcanza, además, a cuentas que reciben depósitos frecuentes de personas distintas al titular. Foto: América

PUEDES VER: Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

lr.pe

Uso de Yape y cuentas personales: lo que debes saber para no perder tu cuenta BCP

El banco también advierte que usar billeteras digitales como Yape para negocios, rifas o sorteos incumple los términos del contrato de una cuenta personal. En estos casos, la sanción puede ser la cancelación definitiva de la cuenta de ahorro si se detecta un uso fuera de lo permitido.

En tanto, indican que quienes necesiten recaudar dinero o manejar fondos de terceros deben optar por productos financieros o esquemas legales adecuados y no emplear cuentas personales para este tipo de operaciones.

Notas relacionadas
Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

LEER MÁS
La extorsión en el Perú golpea a más de 6 millones, con mayor impacto en los sectores más pobres

La extorsión en el Perú golpea a más de 6 millones, con mayor impacto en los sectores más pobres

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¿Cómo ver Melgar vs Los Chankas HOY por la fecha 5 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026?

EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

Economía

EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio de combustibles HOY 27de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Cómo saber dónde me toca votar: link oficial de consulta Elecciones 2026

Alfonso López Chau niega trámite para obtener residencia mexicana: "Cuando he viajado ha sido por estudios"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025