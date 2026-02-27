¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

El BCP también advierte que usar billeteras digitales como Yape para negocios, rifas o sorteos incumple los términos del contrato de una cuenta personal. | Foto: composición LR/ Perú Retail

El BCP también advierte que usar billeteras digitales como Yape para negocios, rifas o sorteos incumple los términos del contrato de una cuenta personal. | Foto: composición LR/ Perú Retail

¿Eres cliente del Banco de Crédito del Perú (BCP)? Entonces te conviene prestar atención a los cambios recientes que realiza la entidad en las cuentas de ahorro personales. La institución crediticia actualizó sus condiciones y ahora pone la lupa en ciertos movimientos que muchos usuarios realizaban sin saber que podían traer consecuencias.

El establecimiento informó que puede cerrar una cuenta de ahorro de manera definitiva si se utiliza para reunir dinero de terceros. Entre las actividades prohibidas figuran:

• Colectas

• Recaudaciones solidarias

• Rifas

• Sorteos

• Loterías

• Juegos de azar

• Apuestas

También se incluye el uso de la cuenta para recibir aportes vinculados a campañas políticas. La medida alcanza, además, a cuentas que reciben depósitos frecuentes de personas distintas al titular. Según el BCP, este tipo de movimientos no corresponde a un uso personal, ya que las cuentas de ahorro están pensadas solo para gastos individuales o familiares.

Otro punto que el banco empezó a vigilar son las transferencias masivas o constantes relacionadas con emprendimientos informales o cobros por suscripciones irregulares. Si estos patrones se repiten, la entidad puede considerar que la cuenta se usa con fines comerciales y aplicar el cierre.

Desde el BCP explicaron que esta decisión se apoya en la normativa vigente. “En aplicación de lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil, el banco podrá cerrar las cuentas y/o resolver este contrato cuando se dé cualquiera de las situaciones establecidas”, señala la entidad, y precisa que la cancelación se concreta tras la comunicación al cliente.

La medida alcanza, además, a cuentas que reciben depósitos frecuentes de personas distintas al titular. Foto: América

Uso de Yape y cuentas personales: lo que debes saber para no perder tu cuenta BCP

El banco también advierte que usar billeteras digitales como Yape para negocios, rifas o sorteos incumple los términos del contrato de una cuenta personal. En estos casos, la sanción puede ser la cancelación definitiva de la cuenta de ahorro si se detecta un uso fuera de lo permitido.

En tanto, indican que quienes necesiten recaudar dinero o manejar fondos de terceros deben optar por productos financieros o esquemas legales adecuados y no emplear cuentas personales para este tipo de operaciones.