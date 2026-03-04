Aumenta afluencia de cisternas en planta de Pisco de Pluspetrol

La paralización del transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea ha generado un aumento en la afluencia de cisternas a la planta de fraccionamiento de Pisco, según informó Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea.

En un comunicado, la empresa señaló que, ante la contingencia provocada por el incidente en los ductos operados por Transportadora de Gas del Perú (TGP), viene ejecutando acciones para sostener los despachos de Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizando inventarios disponibles en sus instalaciones de Pisco.

"Seguimos trabajando ininterrumpidamente y atendiendo cisternas, cuya afluencia ha incrementado", precisó la compañía, al detallar que, pese a la paralización de la producción de GLP, continúa despachando el combustible almacenado.

"Apelamos a la calma y a la responsabilidad de nuestros clientes en la programación de sus necesidades, procurando mantener sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de contribuir con la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la contingencia", agregó.

La empresa añadió que evalúa diversas alternativas logísticas y mantiene coordinación con las autoridades nacionales para mitigar el impacto de la contingencia, mientras el transporte por ductos permanece interrumpido.

No obstante, reiteró que la reanudación plena de sus operaciones dependerá del restablecimiento integral del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, al tratarse de un sistema único de producción.

En su pronunciamiento, Pluspetrol remarcó que la contingencia es ajena a las operaciones del Consorcio Camisea y responde exclusivamente a la paralización del sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

La empresa indicó que, tras el incidente ocurrido el 1 de marzo, procedió a detener su producción y cerrar válvulas a fin de permitir que el concesionario realice las intervenciones técnicas necesarias en los ductos de gas natural y líquidos de gas natural.