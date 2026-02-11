De acuerdo con el último informe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), solo 19 de 46 distritos analizados en Lima Metropolitana y el Callao disponen de agua potable durante las 24 horas del día. Incluso,11 distritos no alcanzan las 18 horas del servicio. "Un hogar promedio en Lima y Callao tiene 21,6 horas diarias de agua”, precisó Mauro Gutierrez, presidente ejecutivo de la Sunass.

En 2025 se registraron 5.971 interrupciones del servicio de agua, con un tiempo promedio de reparación superior a ocho horas. Distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho reportaron más de 100 interrupciones, y en casos como Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho se presentaron las interrupciones más prolongadas, con una duración de hasta 18 horas.

TE RECOMENDAMOS EL INCÓMODO PASADO DE JOSÉ JERÍ Y DE SUS ANTECESORES | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Sin duda, esta situación provoca malestar en los usuarios respecto a la calidad del servicio. De acuerdo con el Reporte Urbano de Percepción Ciudadana de Lima Cómo Vamos (LCV, 2025), el 41% de la población en Lima Metropolitana declara sentirse insatisfecha con la calidad y el acceso al agua potable. Esta insatisfacción aumenta significativamente en los niveles socioeconómicos D y E, donde supera el 50%.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por tanto, la variación en las horas de continuidad del servicio de agua y las interrupciones registradas en distintos distritos reducen la disponibilidad hídrica para ciertos usuarios, afectando la cantidad de agua que pueden usar para cubrir sus necesidades.

¿Cuánta agua consume al día una persona en Lima Metropolitana y Callao?

El consumo promedio del agua potable en Lima Metropolitana y Callao fue de 134 litros por persona al día, durante el año 2025. Si bien esta cifra se aleja de los 100 litros diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), volumen considerado óptimo para atender en promedio las necesidades básicas de hidratación, higiene, alimentación y limpieza, confirma una tendencia a la reducción del consumo, en comparación con los 151 litros que una persona utilizaba entre 2016 y 2019.

Dentro del estudio se observan datos relevantes: la mitad de los habitantes de Lima Metropolitana y Callao consume 114 litros diarios, menos del promedio correspondiente al año 2025. En el extremo inferior de la distribución, el 25% de la población con menor consumo registra un uso promedio de 77 litros por día, en tanto que el extremo superior (el 25% de la población con mayor consumo), registra un consumo de 165 litros diarios.

El consumo promedio de agua en todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao supera el estándar internacional recomendado, ya sea por pequeños márgenes (como en Puente Piedra, Mi Perú y Ventanilla) o incluso duplicándolo, como ocurre en San Isidro y La Molina. Esta situación representa un riesgo para la disponibilidad hídrica de la ciudad a mediano y largo plazo, especialmente considerando los pronósticos de estrés hídrico proyectados para Lima, según AQUAFONDO.

Consumo más alto se concentra en la zona centro de Lima

Son innegables las marcadas diferencias del consumo entre distritos. Mientras que distritos como San Isidro (227 litros diarios), La Molina (208), Miraflores (199), San Borja (181) y Santiago de Surco (179) son, donde se concentran los niveles más altos; los consumos más bajos se registran en lugares como Mi Perú (102), Puente Piedra (103), Ventanilla (103) y Carabayllo (104). Estas diferencias responden tanto a características socioeconómicas como a condiciones del servicio, disponibilidad de equipos domésticos y tamaño del hogar.

De esta manera, los distritos con mayores niveles de ingresos tienen un mayor uso de este recurso. Los resultados sugieren que los hogares de mayores ingresos tienden a consumir mayores niveles de agua y destinan una mayor proporción de dicho consumo a actividades de riego.

“Las diferencias en el consumo de agua entre distritos responden a las condiciones del servicio y a las posibilidades de uso en cada vivienda. Aunque los consumos para actividades esenciales son similares, lo que varía es si las familias pueden destinar agua a otros usos –como utilizar una lavadora para el aseo de la ropa o regar áreas verdes– y, además, si cuentan con un suministro continuo durante el día. Donde el servicio es intermitente, el consumo se limita a lo indispensable”, sostuvo Giacomo Puccio, economista de REDES y coautor del informe elaborado junto a la Sunass.

¿Cómo ha evolucionado el consumo de agua en los último años?

El consumo doméstico muestra una tendencia decreciente en los últimos diez años. Durante el periodo previo a la pandemia (2016–2019), el consumo promedio por habitante alcanzaba los 151 litros diarios. Mientras que, en los años más recientes (2022–2025), el consumo per cápita diario se ha reducido en 13 litros, alcanzando un promedio de 138 litros para este periodo.

En esta última década, casi todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao, redujeron su consumo de agua por persona. Entre los distritos con mayor reducción del consumo se encuentran Barranco (-2,6%), Lince (-2,2%), Magdalena (-2,1%) y Surquillo (-2,1%).

¿Cuáles son los efectos de la escasez de agua en la salud?

En Lima Metropolitana, estudios previos han identificado que las zonas con menores ingresos presentan una mayor prevalencia de enfermedades diarreicas, asociadas tanto a deficiencias en la calidad del agua como a limitaciones en el saneamiento básico. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC MINSA), los casos de enfermedades diarreicas en la población menor de 5 años son más recurrentes en los distritos con menores niveles de continuidad de agua.