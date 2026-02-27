Paola Loayza, representante de LAP, manifestó que, durante los primeros días de marzo, se dará a conocer el inicio del proceso y las negociaciones vinculadas al antiguo aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: composición LR

Han pasado más de ocho meses desde que inició operaciones el nuevo terminal aéreo internacional Jorge Chávez, en el Callao. Tras varios contratiempos, Lima Airport Partners (LAP) abrió las puertas de una infraestructura renovada; sin embargo, surgieron dudas sobre el destino de las antiguas instalaciones del campo aéreo que operó durante décadas.

Desde la concesionaria explicaron que, luego del cierre del antiguo local, evaluaron distintas alternativas con la finalidad de dar un uso eficiente a la infraestructura existente. Así lo manifestó Paola Loayza, gerenta de Negocios Real Estate y Cargo de LAP, quien precisó que el análisis apunta a proyectos que respondan a la demanda actual del sector aeroportuario y logístico.

Terminal de aviación ejecutiva en el antiguo aeropuerto Jorge Chávez

La iniciativa más próxima es la implementación de un terminal de aviación ejecutiva, conocido como FBO (operador de base fija), el cual se ubicará en la zona nacional del antiguo aeropuerto, específicamente en el espacio que antes se destinaba al recojo de equipaje doméstico. Este proyecto ocupará un área aproximada de 2.000 metros cuadrados y también contempla un espacio adicional para un hangar.

De acuerdo con Loayza, este tipo de servicios registra una demanda creciente. El FBO estará orientado a la aviación privada, corporativa y ejecutiva, con atenciones diferenciadas que incluyen salas VIP, asistencia en tierra, gestión aduanera, abastecimiento de combustible y espacios de resguardo para aeronaves, con énfasis en la rapidez y la privacidad.

La representante de LAP adelantó que, durante los primeros días de marzo, se dará a conocer el inicio del proceso y las negociaciones vinculadas a este proyecto, el cual requiere una inversión estimada de US$10 millones. El objetivo, indicó, es que el terminal especializado entre en funcionamiento en el corto plazo.

Centro empresarial y nuevas alternativas para el antiguo terminal aéreo

Respecto de las demás áreas del antiguo terminal y del estacionamiento, la concesionaria mantiene en evaluación otras opciones. Entre ellas figura la habilitación de almacenes, alternativa que cobra relevancia ante la alta demanda logística y la limitada disponibilidad de espacios de este tipo en la región Callao.

Asimismo, se analiza la posible instalación de centros comerciales, centros de convenciones de gran escala y áreas para mantenimiento aeronáutico. “Lima no tiene un área para centro de convenciones de grandes dimensiones”, acotó. Según Loayza, la ubicación resulta estratégica debido a la futura estación del Metro, frente al aeropuerto, factor que incrementa el atractivo de la zona y amplía las posibilidades de desarrollo urbano y empresarial.