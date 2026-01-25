Jerí abre diálogo con sindicatos de Petroperú pese a cerrazón del MEF: habrá nueva reunión este martes, ¿qué les pidió?

Presidente José Jerí sostuvo una primera reunión con sindicatos de Petroperú y ya está programa la segunda este martes. | Foto: Sebastián Blanco/La República

La noche del miércoles 21 de enero, un día después de la movilización nacional contra el decreto de urgencia (DU) que privatiza Petroperú, los dirigentes sindicales de la empresa estatal y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se reunieron con el presidente interino, José Jerí, según pudo conocer La República. En el encuentro también participó el ministro de Trabajo, Óscar Fernández.

La reunión, que empezó cerca de las 7 p.m., recogió las voces de la dirigencia sindical, que manifestó su preocupación sobre el DU y las consecuencias que derivarían desmembrar a la petrolera. Durante la cita, el mandatario señaló que tendría que escuchar a sus ministros y solicitó a los trabajadores conformar un equipo técnico que sustente cómo se venía desempeñando Petroperú hasta octubre de 2025.

Recordemos que, en noviembre de 2024, la empresa acumulaba pérdidas por US$2.109 millones y registraba un capital de trabajo negativo,es decir, no contaba con dinero suficiente para cubrir sus gastos inmediatos, de US$2.359 millones.

Durante un año de gestión del expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, y antes de su cese exprés orquestado por los recién designados ministros Denise Miralles (Economía y Finanzas) y Luis Enrique Bravio de la Cruz (Energía y Minas), las pérdidas se redujeron en 83%, al caer a US$355 millones en noviembre.

Para el cierre de 2025, se proyectaba un recorte adicional hasta US$290 millones y un EBITDA positivo de US$113 millones, lo que implica que la operación de la empresa volvería a generar ingresos, con la meta de alcanzar resultados positivos en 2026 por US$614 millones.

Petroperú: Jerí escuchará a las partes y "sacará conclusiones"

Al mismo tiempo en que estaba acorralado por las reuniones clandestinas con empresarios chinos, el mandatario indicó durante la cita con los trabajadores que después de las sustentaciones de ambos lados sacará las conclusiones correspondientes.

Este acercamiento fue distinto a la postura asumida horas antes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Un día previo a la reunión con el presidente interino, los dirigentes sindicales fueron recibidos por la ministra Denisse Miralles y su equipo técnico. Según relataron los propios gremios, la titular del MEF mantuvo una posición intransigente y afirmó que el decreto de urgencia "va porque va", descartando cualquier posibilidad de revisión.

Como resultado del encuentro con el presidente, se acordó realizar una nueva reunión para continuar con la evaluación del decreto. Si bien, esta había sido prevista inicialmente para el viernes 23 denero; sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) comunicó posteriormente que, por solicitud expresa del propio Jerí, el encuentro fue reprogramado para el martes 27 de enero.

Gobierno se reunirá por segunda vez con sindicatos de Petroperú

La República pudo comprobar que la convocatoria quedó formalizada mediante un oficio de la PCM dirigido a la gerente general de Petroperú, Rita López Saavedra, en el que se solicita disponer de un espacio en las instalaciones de la empresa para la reunión entre la Coalición Sindical de Petroperú, representantes de la empresa estatal y sectores del Poder Ejecutivo, según reza el OFICIO N° D000009-2026-PCM-SSPI.

De acuerdo con el documento al que accedió este diario, la cita se realizará a las 10:00 a. m. y da continuidad al proceso de diálogo iniciado directamente desde Palacio de Gobierno tras las medidas de lucha que incluyeron una paralización de 72 horas de trabajadores de la estatal, así como una movilización nacional y plantones.

Recordemos que a la fecha, instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se han mostrado críticos, mediante comunicados, sobre el decreto que fue publicado entre gallos y medianoche el último día del 2025.

En diálogo con este diario, Raúl Canelo Rabanal, decano del CAL señaló que la norma carece de sustento legal y no se sostiene en la medida en que la situación financiera de Petroperú ha sido previsible. "Están usando recursos públicos, incluidos fondos de electrificación rural, para entregárselos a ProInversión y ahí hay una situación de ilegalidad", apuntó.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), José Luis Saavedra Távara, indicó que los pronunciamientos de dos de las principales instituciones profesionales del país "fortalecen la posición de los trabajadores y de la ciudadanía que defiende a Petroperú como activo estratégico del Estado".

Dicho respaldo contribuye a exigir transparencia, criterios técnicos verificables y respeto a la institucionalidad en cualquier medida vinculada a la reorganización de la empresa.

Talara acatará paro provincial este viernes 30 de enero

La provincia de Talara se paralizará este viernes 30 de enero tras el acuerdo adoptado por los alcaldes distritales y provinciales, quienes, luego de permanecer en sesión permanente, resolvieron convocar a un paro provincial de 24 horas en rechazo a cualquier intento de privatización de Petroperú.

La medida fue anunciada tras una reunión realizada en la ciudad de Talara, convocada por el alcalde provincial, con la participación de los burgomaestres de los distritos de Los Órganos, Máncora y La Brea–Negritos.

Como resultado del encuentro, las autoridades locales coincidieron en la necesidad de expresar una posición conjunta frente al Decreto de Urgencia N° 010-2025 al que consideran una amenaza para la empresa estatal.

En ese marco, el distrito de Los Órganos confirmó su adhesión al paro provincial, sumándose oficialmente a la jornada de protesta que se iniciará desde las 00:00 horas del viernes. La convocatoria busca contar con la participación activa de gremios sindicales, organizaciones sociales y bases comunales, con el objetivo de fortalecer una movilización unitaria en defensa de Petroperú.

Según el pronunciamiento de las autoridades locales, el paro tiene como finalidad rechazar cualquier proceso de privatización de Petroperú y expresar el desacuerdo con el decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo, el cual, según advierten, pondría en riesgo la soberanía energética del país y el rol estratégico de la empresa estatal en el desarrollo económico nacional.