Para Narváez, lo dicho por la ministra Miralles carece de fundamento técnico y demuestra desconocimiento de los procesos regulatorios que hay en Petroperú. Foto: Carlos Félix

Los recurrentes cambios en el directorio de Petroperú y los comentarios negativos del Ejecutivo no solo afectan su gobernanza, sino también la confianza en el mercado y el propio valor de los bonos de la petrolera estatal. De acuerdo con Alejandro Narváez, extitular de esta empresa, la inestabilidad en los órganos de dirección evidencia una "mala señal e improvisación".

Y es que, en casi tres meses, la Junta General de Accionistas ha decidido renovar hasta en cuatro oportunidades a los presidentes de Petroperú. El primero en salir fue Narváez, quien era respaldado por la expresidenta Dina Boluarte. Con la llegada de José Jerí a Palacio de Gobierno, han desfilado por los pasillos del edificio de San Isidro Fidel Moreno, Luis Canales y la recientemente nombrada Elba Rojas.

"No ha durado ni tres meses el señor Canales. Se supone que, para elegir un presidente hay que calificarlo, evaluarlo y tamizar su historial académico, profesional, así como la experiencia. Entonces, cambios en solo dos meses y medio con una empresa tan importante como Petroperú me parece poco serio", indicó el expresidente de la petrolera estatal a RPP.

Injerencia política afecta a Petroperú

A renglón seguido, Alejandro Narváez se refirió a las declaraciones que dio la ministra de Economía, Denisse Miralles, a los medios de comunicación, en las que dejó entrever que el directorio de Petroperú no entrega la información financiera que se le solicita. En opinión del economista, la titular del MEF debe ser más prudente en los mensajes que expone a la opinión pública.

"Una primera invocación que hago de forma respetuosa es a los ministros, directores y accionistas, quienes tienen que tener mucho cuidado en trasladar mensajes al público, sabiendo que esta empresa cotiza sus títulos en los mercados más importantes del mundo. Petroperú tiene bonos por US$3.000 millones que cotiza en la Bolsa de Londres y de Nueva York. A consecuencia de las últimas declaraciones de los ministros, los bonos han caído (..) Si un accionista dice que está mal mi empresa, pues las acciones empiezan a caer y eso es un mensaje muy negativo.", enfatizó.

Para Narváez, la supuesta falta de transparencia respecto a los pedidos de información a Petroperú podría deberse a una mala asesoría de la ministra Miralles o la no revisión de los documentos que son de dominio público. Según indicó, cualquier investigador puede acceder a las cifras actuales de la empresa en el portal de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Incluso, informó que la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) ya inició el proceso de auditoría en de los estados financieros de este año, que serán presentados en el 2026, lo que supone un ejercicio de rendición de cuentas. No obstante, se mostró preocupado por la posible paralización de los procesos de concursos internacionales para la auditoría forense y transformación integral.

Narváez presentó demanda de amparo

En otro momento, Alejandro Narváez anunció que ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para lograr su reposición al cargo de presidente de Petroperú. Como se recuerda, él denunció anteriormente que no recibió una notificación formal sobre su remoción y que se habría vulnerado el debido proceso.

"No es que yo quiera estar en Petroperú, simplemente pido que se respete la ley de la empresa, sus estatutos y la ley general de accionistas. Eso es lo que no se ha hecho y por eso el juez admitió mi demanda el 19 de diciembre. En estos días, voy a presentar también una medida cautelar", aseveró.

Finalmente, volvió a defender los resultados de su gestión saliente. Según dijo, se redujeron las pérdidas proyectadas para el 2024 de US$1.030 a US$742 millones y que, para este año, estimaba cerrar con cerca de US$290 millones. De igual forma, Petroperú recuperó cuota de mercado al ubicarse en un 29% en el primer trimestre del 2025.