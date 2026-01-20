Rechazo en las calles a la privatización de Petroperú y la entrega célere de la Refinería de Talara

Bajo la consigna "Petroperú es del pueblo y no se privatiza", trabajadores de la petrolera, junto con la Confederación General de Trabajadores de ese país (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se movilizaron en las calles del Centro de Lima en rechazo al proceso de privatización que ha emprendido el transitorio régimen de José Jerí contra la empresa estatal.

Los manifestantes exigieron la derogatoria del decreto de urgencia N.º 010-2025, promulgado por el Poder Ejecutivo en vísperas de Año Nuevo, medida frente a la cual ya se han presentado 12 proyectos de ley en el Congreso para dejarla sin efecto. La movilización en Lima se inició a las 4:00 p. m. en la plaza Dos de Mayo, desde donde los manifestantes avanzaron hacia el Congreso de la República.

En la selva, donde Petroperú concentra alrededor del 85% de participación de mercado, la protesta se desarrolló en Iquitos, con una concentración en la plaza 28 de Julio y un recorrido por distintos puntos de la ciudad, como la avenida Freire y los exteriores de la planta de distribución de Petroperú.

Cuestionan la prisa por entregar la Refinería de Talara en junio

En diálogo con La República, Vladimir Meza, secretario de Defensa del sindicato Selva, cuestionó la celeridad con la que ProInversión busca avanzar en esquemas de gestión privada a la petrolera. "La pregunta es por qué tanto apuro. Este gobierno transitorio quiere vender Petroperú y quiere irse, dejarnos contratos amarrados por 60 años", advirtió Meza, quien recordó que la Nueva Refinería de Talara costó alrededor de US$5.500 millones. "¿Creen que alguien va a pagar eso y asumir los pasivos? No", dijo.

En el caso de Loreto, advirtió que una eventual salida de Petroperú encarecería aún más los combustibles. "Hoy la gasolina está a S/14. Si entra un privado, no solo subiría el precio, sino que además se aplicaría el IGV que hoy no cobra Petroperú. Podría llegar fácilmente a S/20 soles el galón", alertó.

"Por la existencia de Petroperú, el taxista se ahorra casi S/3,00 por galón. Eso significa unos S/900 al mes que van a la canasta familiar. El día que Petroperú deje de existir, ese dinero ya no estará en el bolsillo del pueblo", agregó.

El dirigente cuestionó que desde el Ejecutivo se afirme que la empresa está en quiebra y se presente a los trabajadores como "privilegiados", toda vez que la planilla representa menos del 5% de los ingresos de la petrolera, según se lee en los estados financieros auditados de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Meza también criticó las declaraciones de la ministra de Economía Denisse Miralles, que a su juicio, deterioran la imagen de la empresa. "Si tú tienes un carro y quieres venderlo, ¿vas a hablar mal de ese carro? No. Pero eso es lo que están haciendo con Petroperú: decir que no sirve, que está en quiebra. Eso genera pánico y ahuyenta a los inversionistas", sostuvo.

El dirigente sindical defendió la gestión del expresidente del directorio, Alejandro Narváez, quien dejó resultados positivos antes de ser retirado del cargo sin explicación a los tres días de asumir el nuevo presidente. "Fue la primera vez que un presidente del directorio bajó a hablar con los trabajadores y nos dijo claramente cómo estaba la empresa. Ajustó todo, hasta un botellón de agua nos quitaron, y nosotros entendimos por qué", señaló.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) advirtió que el cronograma que se viene difundiendo, bajo esquemas como asociaciones público-privadas (APP), concesiones o gerencia privada, evidencia una presión por acelerar decisiones estratégicas sin un sustento técnico integral ni un proceso transparente.

Según el Gobierno, Talara sería el primer "bloque patrimonial" en pasar a manos del sector privado, e incluso el plan de reorganización se adelantó de 60 días a dos semanas. Para el STAPP, "hacer rápido no es sinónimo de hacer bien", cuando se trata del principal activo industrial para la seguridad energética del país. "Talara requiere decisiones con sustento técnico verificable, gobernanza sólida y transparencia total, no cronogramas apretados por urgencias de coyuntura", apuntaron.

"El tiempo anunciado es muy corto para un trabajo prolijo"

El cuestionamiento a la celeridad del proceso también fue respaldado por el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, quien advirtió que el plazo anunciado por ProInversión no es compatible con la complejidad técnica de la Nueva Refinería de Talara (NRT).

"Llama la atención que en ProInversión esperen que en junio se entregue la NRT para que sea operada por un privado", señaló. Aunque se trata de una instalación de capacidad media, 95.000 barriles diarios, Gutiérrez remarcó que cuenta con tecnología moderna y altamente compleja, lo que exige un análisis minucioso previo a cualquier proceso de competencia.

En ese sentido, explicó que antes de definir un esquema de operación privada se requiere un due diligence exhaustivo, la determinación de un precio de operación técnicamente sustentado y bases sólidas para la licitación. "El tiempo anunciado es muy corto para un trabajo prolijo", mencionó.

Para el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, "vender o concesionar estos activos en un contexto presión política, bajo un gobierno de transición y lo más grave, sin un análisis costo- beneficio de una decisión de capital importancia es un craso error y pésimo negocio para el país".

En el análisis de Gutierrez, la rapidez del proceso genera muchas dudas. "Por la celeridad, todo indica que la tarea ya se ha iniciado con anticipación. ¿Lo han hecho a hurtadillas?", cuestionó, al tiempo que remarcó, corresponde promover un proceso de competencia transparente para una instalación que debería generar anualmente alrededor de US$322 millones, luego de cubrir sus costos.

-Petroperú tiene un 26% del total de participación de mercado, 42% de Diesel y 31% de Gasolinas. Sin embargo en departamentos con alto índice de vulnerabilidad del país como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la petrolera tiene un 85% de participación de mercado.