Dueño del Inter Miami revela el exorbitante monto que gana Lionel Messi: "Le pago entre 70 y 80 millones"
El reporte de sueldos de la MLS indica que el argentino tiene un ingreso de 20 millones de dólares; sin embargo, el empresario Jorge Mas sostuvo que el '10' recibe un monto muy superior.
La llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos generó una revolución en varios aspectos. La presencia del astro argentino no solo despertó mucha expectativa entre los aficionados que desean verlo en el campo de juego, a nivel económico se registró un gran impacto para el Inter Miami, que logró convertirse en la franquicia más valiosa de la MLS.
En una reciente entrevista, Jorge Mas, dueño del conjunto rosado, brindó detalles sobre la estructura financiera del club y cómo hace para gestionar una plantilla tan cara. En ese sentido, el empresario sorprendió al mencionar el exorbitante monto que gana la ‘Pulga’.
¿Cuánto gana Lionel Messi en Inter Miami?
De acuerdo al Informe de Salarios de Jugadores que publica la MLS, Lionel Messi percibe una remuneración de 20 millones de dólares. Sin embargo, el dueño del Inter Miami indicó que los ingresos del capitán de la selección argentina pueden alcanzar los 80 millones.
“La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros. Le pago a Messi, y vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año. Si sumas todo”, fueron las declaraciones recogidas por el medio Bloomberg.
La considerable diferencia en los montos guarda relación con el contrato que firmó el veterano futbolista de 38 años. En el escrito figura una cláusula que incluye un porcentaje de la valoración del club, la cual registró un importante aumento en los últimos meses.
Lionel Messi es criticado por su reunión con Donald Trump
Lionel Messi fue muy cuestionado luego de la visita del plantel del Inter Miami a la Casa Blanca en un gesto protocolar tras la obtención de la MLS. La presencia del argentino junto al presidente Donald Trump generó una serie de críticas.
Como es conocido, el mandatario republicano se encuentra en medio de una controversia debido a sus discursos sobre el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente.