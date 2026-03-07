HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     
Economía

Desabastecimiento eleva precio del balón de gas hasta casi los 100 soles en Lima y Callao: "Se aprovechan de la situación"

El incremento impacta directamente en la economía de las familias y en pequeños negocios de comida, que advierten posibles alzas en menús y reducción de porciones si la situación se prolonga.

Desabastecimiento eleva precio del balón de gas hasta casi los 100 soles en Lima y Callao
Desabastecimiento eleva precio del balón de gas hasta casi los 100 soles en Lima y Callao | Créditos: Silvana Quiñonez /URPI-LR | Créditos: Silvana Quiñonez /URPI-LR

La crisis energética en el Perú vuelve a sentirse en los bolsillos de los ciudadanos. En los últimos días, el precio de los balones de gas de uso doméstico ha aumentado en distintos distritos de Lima y Callao, mientras que en varios puntos de venta se ha reportado falta de abastecimiento.

Únete a nuestro canal de política y economía

La escasez ha generado que algunos locales eleven considerablemente sus precios. En ciertos casos, el balón de 10 kilos llega a ofrecerse hasta por cerca de S/100, muy por encima de los valores registrados en plataformas oficiales.

TE RECOMENDAMOS

EL FENÓMENO DE LOS JÓVENES ‘NINI’ EN EL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Milagros Tamayo, administradora de una distribuidora de Solgas en La Victoria, explicó a La República que el abastecimiento actual es limitado y que la prioridad es atender al consumidor final. Según indicó, las distribuidoras solo están recibiendo alrededor del 40% del suministro habitual.

“Hoy el abastecimiento está hasta el 40% y básicamente va dirigido al público final, para los hogares. Solo se está vendiendo al minoreo”, señaló. En su caso, el aumento trasladado por la envasadora ha sido mínimo: el balón de 10 kg pasó de S/57 a S/58, mientras que el de 45 kg —destinado principalmente a restaurantes— subió cinco soles y ahora cuesta S/215.

Tamayo también advirtió que las distribuidoras tienen la obligación de registrar sus precios actualizados en la plataforma oficial de Osinergmin. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones económicas. “Que un balón de gas cueste 90 soles es imposible”, remarcó, al señalar que algunas ventas informales estarían aprovechando la coyuntura.

larepublica.pe

Distribuidoras reportan falta de unidades

Un equipo de La República consultó vía telefónica a diversas distribuidoras en la capital, que confirmaron problemas de abastecimiento.

En Magdalena del Mar, el distribuidor Gas Market -que ofrece balones de la marca Primax Gas- indicó que actualmente no cuenta con unidades disponibles. “No tenemos gas. A lo mejor nos traen mañana, hoy no”, señalaron.

Situaciones similares se reportaron en otros puntos de la ciudad. En Mangomarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho, otro local autorizado por Osinergmin que distribuye la marca Limagas informó que tampoco tenía balones disponibles.

PUEDES VER: Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico

lr.pe

Precio del balón aumenta entre S/10 y S/38

En Lince, la distribuidora DemeGas —que vende la marca Primax Gas— señaló que el balón de 10 kilos estaba llegando a costar hasta S/95 debido a la escasez y a que cuentan con pocas unidades. Sin embargo, en la aplicación Facilito el precio registrado para ese mismo local era de S/57, lo que evidenciaría una diferencia de S/38.

En el Callao también se reportaron incrementos. Una distribuidora de la marca Zeta Gas, ubicada en Oquendo, informó que el balón de 10 kilos se vende actualmente a S/65, pese a que en el portal de Osinergmin figura con un precio de referencia de S/45. Además, indicaron que los balones de 45 kilos se encuentran agotados y que no están atendiendo ventas al por mayor.

PUEDES VER: Fiscalía investiga contratos de más de S/97 millones de soles entre la MML y estudio de abogados de amigo de Rafael López Aliaga

lr.pe

Consumidores piden fiscalización y evitar compras por pánico

Ante este escenario, Tamayo recomendó a los consumidores verificar los precios en la aplicación Facilito antes de comprar. Según explicó, la plataforma permite comparar costos por distrito y marca para evitar pagar montos excesivos.

Asimismo, pidió evitar compras impulsivas o acumulación de balones. “El balón de gas no se acaba en un día. El promedio de uso es entre 25 y 30 días”, señaló, al advertir que el acaparamiento puede agravar la escasez.

También exhortó a las autoridades a intensificar la fiscalización para detectar a distribuidores informales que puedan estar aprovechando la situación.

Restaurantes y puestos de comida también sienten el impacto

El incremento del precio del gas no solo afecta a los hogares. Restaurantes, puestos de mercado y ollas comunes enfrentan mayores costos para mantener sus cocinas funcionando.

Julia Cevedo, quien vende desayunos en el mercado Aurora, en el Cercado de Lima, relató que lleva varios días intentando conseguir un nuevo balón sin éxito. “Hace tres días que llamé al repartidor y hasta ahora dice que no le llega”, contó.

La comerciante explicó que normalmente utiliza dos balones que le duran entre cuatro y cinco días, pero actualmente solo cuenta con uno. Además, el precio que le ofrecen ha subido. “Antes estaba 50 soles y ahora me quieren vender a 60. Demasiado caro sale”, dijo. Debido a ello, tuvo que aumentar el precio de su menú de S/10 a S/12.

Otros comerciantes también han notado incrementos. Rosa Castillo señaló que el precio del balón pasó de S/48 a S/58, aunque por ahora cuenta con suficiente stock y espera que el estado de emergencia no se prolongue.

Raúl Imache, otro cocinero del mercado, logró conseguir su balón a S/55, pero teme que el incremento continúe. Según explicó, si el precio sigue subiendo no elevaría el costo del menú, pero sí reduciría las porciones. Además, consideró que la respuesta de las autoridades está siendo lenta y que la situación ya empieza a generar preocupación.

Esteban Aguirre, dueño de otro local, también reportó un fuerte aumento en el precio que paga por el combustible. “Yo compraba a 45 y ahora estoy pagando 60 soles un balón de gas. No es justo”, expresó. En su negocio utilizan casi dos balones diarios, por lo que el impacto económico es considerable.

Una situación similar enfrenta Laura, dueña de otro restaurante de la zona, quien aseguró que su proveedor le está vendiendo el balón a S/50, apenas cuatro soles más que antes. Sin embargo, afirmó que otros distribuidores están cobrando entre S/60 y S/80. “Se aprovechan de la situación y uno por querer trabajar tiene que comprar”, comentó. La comerciante añadió que, de continuar el incremento, no descarta subir el precio de los menús para poder sostener su negocio.

Notas relacionadas
Minem detiene venta de GNV para taxis y autos particulares en Lima por crisis en Camisea

Minem detiene venta de GNV para taxis y autos particulares en Lima por crisis en Camisea

LEER MÁS
Camisea no alcanza acuerdo con sus trabajadores, pero aplaza huelga y seguirá renegociando

Camisea no alcanza acuerdo con sus trabajadores, pero aplaza huelga y seguirá renegociando

LEER MÁS
Crece la demanda de GNV en Cusco y Camisea confirma la construcción de un tercer grifo

Crece la demanda de GNV en Cusco y Camisea confirma la construcción de un tercer grifo

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

LEER MÁS
Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

LEER MÁS
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Desabastecimiento eleva precio del balón de gas hasta casi los 100 soles en Lima y Callao: "Se aprovechan de la situación"

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Economía

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

El 55% de las mujeres ocupadas en Perú enfrenta subempleo

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 7 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

La vez que Wolfgang Grozo llamó ''violentistas'' a manifestantes contra Boluarte: "Militares hicieron debido uso de la defensa"

Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025