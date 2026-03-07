HOYSuscripcion LR Focus

En el marco del Día Internacional de la Mujer , las cifras muestran que la desigualdad persiste en la calidad del empleo. La proporción supera a la de los hombres y está vinculada a la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 

El 55% de las mujeres ocupadas en Perú enfrenta subempleo | Composición LR

El 55% de las mujeres ocupadas en el Perú (alrededor de 4.3 millones) se encuentra en situación de subempleo, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) de 2025. Esto significa que millones de mujeres, pese a tener un empleo, trabajan menos horas de las que quisieran o perciben ingresos insuficientes. 

En el caso de los hombres, esta proporción alcanza el 35%, lo que confirma que las mujeres enfrentan con mayor frecuencia empleos inestables o de baja remuneración.

Aunque el subempleo disminuyó entre 2022 y 2025, su incidencia sigue siendo mayor entre las mujeres. De acuerdo con cálculos de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en promedio, durante los últimos cuatro años hubo alrededor de 820.000 mujeres más que hombres trabajando en estas condiciones. Esto indica que, pese a la mejora general en las cifras, el problema continúa afectando con mayor intensidad a la población femenina. 

“Diversos estudios muestran que las mujeres concentran más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que suele restringir su disponibilidad para empleos de jornada completa o de mayor estabilidad. Esta asignación desigual del tiempo se asocia a una mayor concentración femenina en ocupaciones de menor productividad, factores que incrementan la probabilidad de subempleo por horas o por ingresos”, explicó Gabriela Espinar, economista de REDES. 

Sobrecarga de trabajo doméstico 

En línea con esta evidencia, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) muestra que, al considerar tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, las mujeres registran una mayor carga total de horas trabajadas que los hombres, pues ellas destinan en promedio cerca de cinco horas diarias a actividades domésticas y de cuidado, frente a aproximadamente dos horas en el caso de los hombres. 

Esta brecha en la asignación del tiempo genera una restricción efectiva sobre su oferta laboral, pues limita su disponibilidad para empleos de jornada completa, mayor continuidad laboral o mejores trayectorias salariales. 

Esta situación no es exclusiva del Perú. El Banco Mundial advierte que, en promedio, las mujeres destinan entre dos y tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a nivel global.  

En América Latina y el Caribe, esta sobrecarga se asocia con una mayor probabilidad de inserción en empleos informales, inestables y de menor remuneración, lo que refuerza patrones persistentes de desigualdad en la calidad del empleo. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), impulsar las capacidades laborales de las mujeres genera un efecto multiplicador en la economía, ya que impulsa el crecimiento del PBI, fomenta la inversión en educación y eleva la productividad en el tiempo, creando nuevas oportunidades laborales y condiciones más equilibradas entre hombres y mujeres. 

La evidencia confirma que este desafío sigue siendo significativo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las mujeres presentan una mayor tendencia que los hombres a desempeñarse en actividades de baja productividad. “No se trata únicamente de incrementar la participación femenina en el mercado laboral, sino de asegurar que esta se dé en condiciones de mayor productividad e ingresos adecuados. Una inserción laboral de mejor calidad permite fortalecer la autonomía económica de las mujeres, ampliar sus oportunidades de desarrollo y contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible del país”, concluyó Espinar.

