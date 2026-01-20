Video de Julio Velarde criticando a PetroPerú no es real: fue creado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Video de Julio Velarde criticando a PetroPerú.

LO VERDADERO:

El video fue generado a partir de una fotografía real tomada por la Agencia Andina.

Herramientas como SynthID, Hive-Moderation y Sightengine determinaron con un alto grado de certeza que el video fue creado con IA.

En medio de la crisis financiera que atraviesa la petrolera estatal Petroperú, y que motivó al Gobierno a emitir el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 —calificado como “privatizador”—, el cual provocó luego una serie de protestas por parte de sus trabajadores, circuló en redes sociales un video en el que supuestamente aparece Julio Velarde criticando a la compañía. Sin embargo, tras ser analizado con herramientas de detección de inteligencia artificial, se comprobó que el video fue generado con IA.

Video de Julio Velarde criticando a PetroPerú fue generado con IA | Fuente: Redes sociales

Video fue generado con inteligencia artificial a partir de una imagen real

Verificador de La República llevó a cabo una búsqueda inversa del video y detectó una fotografía con múltiples coincidencias visuales. La imagen pertenece a la Agencia de Noticias Andina y fue tomada por el fotoperiodista Vidal Tarqui.

Foto de Julio Velarde que le pertenece a la Agencia de Noticias Andina y capturada por el fotoperiodista Vidal Tarqui. | Fuente: Andina/Vidal Tarqui.

Al sospechar que el video pudo ser creado con inteligencia artificial en base a la fotografía de Andina, el equipo de Verificador de La República analizó el video con SynthID, una herramienta de Google diseñada para identificar contenidos generados con inteligencia artificial.

Es importante mencionar que, cuando una imagen es creada o editada con herramientas de IA de Google, el sistema incorpora una marca de agua imperceptible para el ojo humano mediante SynthID, la cual también puede ser detectada por ese mismo sistema. Tras el análisis, la herramienta concluyó que “la totalidad o gran parte de este contenido ha sido editado o generado con la inteligencia artificial de Google".

Luego, el equipo de Verificador de La República analizó el video con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyó que el video presentaba un 99% de probabilidad de haber sido creado con IA, mientras que el audio tiene un 30% de probabilidad de ser sintético.

Hive-Moderation determinó que hay un 99% de probabilidad de que el video haya sido generado con inteligencia artificial. | Fotocaptura: Hive-Moderation.

Luego, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 91% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Sightengine determinó que hay un 91% de probabilidad de que el video haya sido generado con inteligencia artificial. | Fotocaptura: Sightengine.

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales en el que supuestamente Julio Velarde critica a Petroperú es falso. Tras llevar a cabo una búsqueda inversa y aplicar herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial, Verificador de La República comprobó que el material fue generado digitalmente a partir de una fotografía real tomada por la Agencia Andina. Herramientas como SynthID, Hive-Moderation y Sightengine determinaron con un alto grado de certeza que el video fue creado con IA.

