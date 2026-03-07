HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Liga 1
EN VIVO | Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Liga 1     EN VIVO | Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Liga 1     EN VIVO | Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Liga 1     
Espectáculos

¿Competirá con María Pía? Magaly Medina anuncia que lanzará canal de streaming: "No hay plata para escenografías"

La conductora de 'Magaly TV, la firme' aseguró que iniciará su canal digital con los recursos que tiene a su alcance en casa, como algunos muebles antiguos y el fondo de su jardín.

Las redes sociales compararon la propuesta de Magaly con el canal de María Pía Copello Foto: Composición LR
Las redes sociales compararon la propuesta de Magaly con el canal de María Pía Copello Foto: Composición LR | Youtube 'Magaly TV, la firme' / Instagram

Magaly Medina sorprendió al anunciar que lanzará su propio canal de streaming. Según informó el viernes 6 de marzo, su propuesta digital iniciará de manera sencilla y sin grandes inversiones en producción. La figura de ATV aseguró que apostará por un formato más “casero” mientras crece en el rubro.

En la misma línea, Medina Vera continuó explicando que su incursión en el streaming, al igual que en su podcast, será modesta y sin el despliegue técnico que suelen tener otros proyectos del rubro, como el de su amiga María Pía Copello.  “Yo lo hice sola. No lo hice con fulano ni con mengano. Lo hago modestamente, chiquito, avanzando”, declaró. 

PUEDES VER: María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina y asegura que también recibe críticas: "Cuando me tiene que chancar, me chanca"

lr.pe

Magaly Medina apuesta por un streaming sencillo

La popular ‘Urraca’ reveló que no contará con un estudio profesional ni con escenografías elaboradas, ya que iniciará el proyecto con los recursos disponibles en su hogar. “Voy a empezar a stremear en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía. No hay plata para cámaras ni para escenografías rimbombantes”, contó mientras reía. 

Tras el anuncio, en redes sociales señalaron que el formato de Magaly Medina sería muy distinto al de su amiga María Pía Copello, quien lanzó su canal digital ‘+QTV’, una plataforma que destaca por su infraestructura, escenografías llamativas y la participación de figuras de la televisión, como chicos realitys y exreinas de belleza, lo que supone una mayor inversión de presupuesto. 

PUEDES VER: Magaly Medina se defiende tras cuestionamientos por el rating de su estreno y lanza polémica frase: "No hay plata para bots"

lr.pe

Magaly Medina ya cuenta con un podcast

Cabe recordar que la conductora del espectáculo ya tiene presencia en YouTube con ‘Magaly Medina: El Podcast’, espacio digital que estrenó en 2024. Sin embargo, a diferencia de su programa de televisión, el formato se centra en entrevistas personales con diversas figuras públicas.

En el podcast han participado invitados como el cirujano argentino Andrés Freschi, la exreina de belleza Natalie Vértiz, el comediante Ricardo Mendoza, la empresaria Alessandra Belaunde, así como personajes de la política y el espectáculo como Keiko Fujimori, Eva Ayllón, Josi Martínez, Xoana González, Beto Ortiz y Verónica Linares.

Notas relacionadas
César Nakazaki le responde a Magaly Medina por cuestionar su trabajo como abogado: "Le debo mucho de mi carrera"

César Nakazaki le responde a Magaly Medina por cuestionar su trabajo como abogado: "Le debo mucho de mi carrera"

LEER MÁS
Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica ganó casi S/700 mil en contratos con el Estado: "¿Cómo la contactan?"

Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica ganó casi S/700 mil en contratos con el Estado: "¿Cómo la contactan?"

LEER MÁS
Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

LEER MÁS
César Nakazaki le responde a Magaly Medina por cuestionar su trabajo como abogado: "Le debo mucho de mi carrera"

César Nakazaki le responde a Magaly Medina por cuestionar su trabajo como abogado: "Le debo mucho de mi carrera"

LEER MÁS
Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Competirá con María Pía? Magaly Medina anuncia que lanzará canal de streaming: "No hay plata para escenografías"

Feminicidio en La Victoria: detienen a hombre por presunto asesinato de su pareja

Alertan presunto derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto: OEFA inició investigaciones ante posible emergencia ambiental

Espectáculos

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

Andrea Llosa sobre los implicados en el caso de Lizeth Marzano: "Marisel Linares arruinó su carrera"

Andrea Llosa vuelve a la TV con ‘La verdad a prueba’: fecha, hora y de qué trata su nuevo programa en Panamericana TV

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025