¿Competirá con María Pía? Magaly Medina anuncia que lanzará canal de streaming: "No hay plata para escenografías"
La conductora de 'Magaly TV, la firme' aseguró que iniciará su canal digital con los recursos que tiene a su alcance en casa, como algunos muebles antiguos y el fondo de su jardín.
Magaly Medina sorprendió al anunciar que lanzará su propio canal de streaming. Según informó el viernes 6 de marzo, su propuesta digital iniciará de manera sencilla y sin grandes inversiones en producción. La figura de ATV aseguró que apostará por un formato más “casero” mientras crece en el rubro.
En la misma línea, Medina Vera continuó explicando que su incursión en el streaming, al igual que en su podcast, será modesta y sin el despliegue técnico que suelen tener otros proyectos del rubro, como el de su amiga María Pía Copello. “Yo lo hice sola. No lo hice con fulano ni con mengano. Lo hago modestamente, chiquito, avanzando”, declaró.
Magaly Medina apuesta por un streaming sencillo
La popular ‘Urraca’ reveló que no contará con un estudio profesional ni con escenografías elaboradas, ya que iniciará el proyecto con los recursos disponibles en su hogar. “Voy a empezar a stremear en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía. No hay plata para cámaras ni para escenografías rimbombantes”, contó mientras reía.
Tras el anuncio, en redes sociales señalaron que el formato de Magaly Medina sería muy distinto al de su amiga María Pía Copello, quien lanzó su canal digital ‘+QTV’, una plataforma que destaca por su infraestructura, escenografías llamativas y la participación de figuras de la televisión, como chicos realitys y exreinas de belleza, lo que supone una mayor inversión de presupuesto.
Magaly Medina ya cuenta con un podcast
Cabe recordar que la conductora del espectáculo ya tiene presencia en YouTube con ‘Magaly Medina: El Podcast’, espacio digital que estrenó en 2024. Sin embargo, a diferencia de su programa de televisión, el formato se centra en entrevistas personales con diversas figuras públicas.
En el podcast han participado invitados como el cirujano argentino Andrés Freschi, la exreina de belleza Natalie Vértiz, el comediante Ricardo Mendoza, la empresaria Alessandra Belaunde, así como personajes de la política y el espectáculo como Keiko Fujimori, Eva Ayllón, Josi Martínez, Xoana González, Beto Ortiz y Verónica Linares.