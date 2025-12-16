La falta de correspondencia entre los valores personales y los de la organización es uno de los motivos por los cuáles las personas no se sienten comprometidas con su trabajo.vFoto: Pexels

La falta de correspondencia entre los valores personales y los de la organización es uno de los motivos por los cuáles las personas no se sienten comprometidas con su trabajo.vFoto: Pexels

La renuncia silenciosa es un fenómeno latente en los lugares de trabajo. Aunque los empleados muestran cierta disconformidad, ellos permanecen en sus puestos cumpliendo con los objetivos justos y necesarios, sin hacer tareas adicionales o extender su jornada, lo cual puede repercutir en su actitud. De acuerdo con un estudio de Bumeran, el 64% de los talentos afirma no sentirse motivado en su centro laboral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Dicho porcentaje es el segundo más bajo en la región. En primer lugar se ubica Argentina con el 78%, seguido por Chile con el 70%, Panamá con el 67% y Ecuador con el 50%. A la falta de motivación se suma una percepción negativa (40%) que tienen los trabajadores de su empleo, ya que el 21% no está comprometido en absoluto y el 19% se considera poco compenetrado con sus labores.

TE RECOMENDAMOS El 1% que controla casi la mitad de la riqueza del Perú | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Pese a ello, predomina la visión positiva de los empleados (60%), que igual disminuyó 10 puntos porcentuales frente al resultado del 2024. En detalle, el 36% se siente satisfecho y tan solo el 24% afirma estar muy comprometido. En líneas generales, seis de cada 10 trabajadores afirma "darlo todo a la hora de laborar".

“El estudio muestra un ajuste en la disposición laboral: aunque la mayoría de talentos continúa dando lo mejor de sí, se observa una disminución de 6 puntos porcentuales en comparación con la versión 2024. Estos datos nos obligan a reflexionar sobre el desafío que tienen las organizaciones de impulsar acciones que fortalezcan la motivación y el compromiso de los talentos”, explicó a este medio Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Aumenta disposición negativa al empleo en Perú

Además de reflejar una disposición positiva hacia su empleo (64%), el 29% de los trabajadores peruanos se limita a hacer lo necesario, lo cual evidencia un incremento de seis puntos porcentuales respecto a la versión del estudio de Bumeran del 2024. Solo el 7% asegura que "hacen cada vez menos".

Entre los talentos que sostienen transitar la "renuncia silenciosa", el 36% lo atribuye a no sentirse valorado como empleado; el 25% menciona la ausencia de motivación y el 20% destaca un ambiente laboral tóxico. En detalle, la mayoría percibe esto hace más de un año, el 29% hace menos de seis meses y el 20% hace menos de un año.

Al ser consultados sobre la correspondencia entre sus valores y los de la organización, el 54% de los trabajadores sostuvo que no hay coincidencia entre ambos, mientras que le 46% cree que sí existe. Sobre la actitud de los empleados si surge un nuevo proyecto que no está dentro de sus tareas, el 53% se suma de una, el 41% se involucra solo si su jefe lo pide y el 6% no asume este tipo de encargos.

En relación a los objetivos en el empleo actual, el 50% de los talentos desea aprender y progresar. El resto se divide entre quienes buscan ascender e incrementar sus ingresos (27%); aquellos que desean ganar lo suficiente para vivir cómodamente realizando lo mínimo necesario (14%); y quienes anhelan ser felices haciendo lo que les apasiona (9%).

No se puede dejar de lado que un porcentaje considerable está buscando un nuevo empleo, mientras que el 25% planea iniciar esta búsqueda en el futuro. Por su parte, el 3% no piensa hacer nada.

Trabajadores se quedan después de su jornada

El estudio "Renuncia Silenciosa" de Bumeran, portal líder de empleo de Latinoamérica, detalla que el 52% de los profesionales suele comenzar antes y se queda después de su jornada laboral; mientras que, el 31% cumple estrictamente su horario. Únicamente, el 17% procura empezar unos minutos más tarde y finalizar antes.

Cuando se presenta un asunto fuera del horario laboral, el 73% de las personas evalúa la urgencia del mismo para determinar cuándo tratarlo; el 23% lo atiende en cualquier momento; y el 4% lo pospone hasta el día posterior. En caso de recibir un mensaje fuera de tiempo, el 70% evalúa su urgencia antes de responder; el 15% lo haría al día siguiente; y otro 15% respondería de inmediato.