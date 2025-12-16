El 64% de los trabajadores en Perú no se siente motivado en su centro laboral, según estudio de Bumeran
Estudio de Bumeran revela problemas como la falta de motivación y la no coincidencia de los trabajadores con los valores de su organización. Pese a ello, seis de cada 10 talentos afirma tener una disposición positiva hacia su empleo.
La renuncia silenciosa es un fenómeno latente en los lugares de trabajo. Aunque los empleados muestran cierta disconformidad, ellos permanecen en sus puestos cumpliendo con los objetivos justos y necesarios, sin hacer tareas adicionales o extender su jornada, lo cual puede repercutir en su actitud. De acuerdo con un estudio de Bumeran, el 64% de los talentos afirma no sentirse motivado en su centro laboral.
Dicho porcentaje es el segundo más bajo en la región. En primer lugar se ubica Argentina con el 78%, seguido por Chile con el 70%, Panamá con el 67% y Ecuador con el 50%. A la falta de motivación se suma una percepción negativa (40%) que tienen los trabajadores de su empleo, ya que el 21% no está comprometido en absoluto y el 19% se considera poco compenetrado con sus labores.
Pese a ello, predomina la visión positiva de los empleados (60%), que igual disminuyó 10 puntos porcentuales frente al resultado del 2024. En detalle, el 36% se siente satisfecho y tan solo el 24% afirma estar muy comprometido. En líneas generales, seis de cada 10 trabajadores afirma "darlo todo a la hora de laborar".
“El estudio muestra un ajuste en la disposición laboral: aunque la mayoría de talentos continúa dando lo mejor de sí, se observa una disminución de 6 puntos porcentuales en comparación con la versión 2024. Estos datos nos obligan a reflexionar sobre el desafío que tienen las organizaciones de impulsar acciones que fortalezcan la motivación y el compromiso de los talentos”, explicó a este medio Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.
Aumenta disposición negativa al empleo en Perú
Además de reflejar una disposición positiva hacia su empleo (64%), el 29% de los trabajadores peruanos se limita a hacer lo necesario, lo cual evidencia un incremento de seis puntos porcentuales respecto a la versión del estudio de Bumeran del 2024. Solo el 7% asegura que "hacen cada vez menos".
Entre los talentos que sostienen transitar la "renuncia silenciosa", el 36% lo atribuye a no sentirse valorado como empleado; el 25% menciona la ausencia de motivación y el 20% destaca un ambiente laboral tóxico. En detalle, la mayoría percibe esto hace más de un año, el 29% hace menos de seis meses y el 20% hace menos de un año.
Al ser consultados sobre la correspondencia entre sus valores y los de la organización, el 54% de los trabajadores sostuvo que no hay coincidencia entre ambos, mientras que le 46% cree que sí existe. Sobre la actitud de los empleados si surge un nuevo proyecto que no está dentro de sus tareas, el 53% se suma de una, el 41% se involucra solo si su jefe lo pide y el 6% no asume este tipo de encargos.
En relación a los objetivos en el empleo actual, el 50% de los talentos desea aprender y progresar. El resto se divide entre quienes buscan ascender e incrementar sus ingresos (27%); aquellos que desean ganar lo suficiente para vivir cómodamente realizando lo mínimo necesario (14%); y quienes anhelan ser felices haciendo lo que les apasiona (9%).
No se puede dejar de lado que un porcentaje considerable está buscando un nuevo empleo, mientras que el 25% planea iniciar esta búsqueda en el futuro. Por su parte, el 3% no piensa hacer nada.
Trabajadores se quedan después de su jornada
El estudio "Renuncia Silenciosa" de Bumeran, portal líder de empleo de Latinoamérica, detalla que el 52% de los profesionales suele comenzar antes y se queda después de su jornada laboral; mientras que, el 31% cumple estrictamente su horario. Únicamente, el 17% procura empezar unos minutos más tarde y finalizar antes.
Cuando se presenta un asunto fuera del horario laboral, el 73% de las personas evalúa la urgencia del mismo para determinar cuándo tratarlo; el 23% lo atiende en cualquier momento; y el 4% lo pospone hasta el día posterior. En caso de recibir un mensaje fuera de tiempo, el 70% evalúa su urgencia antes de responder; el 15% lo haría al día siguiente; y otro 15% respondería de inmediato.