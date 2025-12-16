HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
EN VIVO

LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO | PROGRAMA del 16 de diciembre

Economía

El 64% de los trabajadores en Perú no se siente motivado en su centro laboral, según estudio de Bumeran

Estudio de Bumeran revela problemas como la falta de motivación y la no coincidencia de los trabajadores con los valores de su organización. Pese a ello, seis de cada 10 talentos afirma tener una disposición positiva hacia su empleo.

La falta de correspondencia entre los valores personales y los de la organización es uno de los motivos por los cuáles las personas no se sienten comprometidas con su trabajo.vFoto: Pexels
La falta de correspondencia entre los valores personales y los de la organización es uno de los motivos por los cuáles las personas no se sienten comprometidas con su trabajo.vFoto: Pexels

La renuncia silenciosa es un fenómeno latente en los lugares de trabajo. Aunque los empleados muestran cierta disconformidad, ellos permanecen en sus puestos cumpliendo con los objetivos justos y necesarios, sin hacer tareas adicionales o extender su jornada, lo cual puede repercutir en su actitud. De acuerdo con un estudio de Bumeran, el 64% de los talentos afirma no sentirse motivado en su centro laboral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Dicho porcentaje es el segundo más bajo en la región. En primer lugar se ubica Argentina con el 78%, seguido por Chile con el 70%, Panamá con el 67% y Ecuador con el 50%. A la falta de motivación se suma una percepción negativa (40%) que tienen los trabajadores de su empleo, ya que el 21% no está comprometido en absoluto y el 19% se considera poco compenetrado con sus labores.

TE RECOMENDAMOS

El 1% que controla casi la mitad de la riqueza del Perú | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Aguinaldo de diciembre: gobierno autoriza entrega de S/300 para trabajadores del sector público

lr.pe

Pese a ello, predomina la visión positiva de los empleados (60%), que igual disminuyó 10 puntos porcentuales frente al resultado del 2024. En detalle, el 36% se siente satisfecho y tan solo el 24% afirma estar muy comprometido. En líneas generales, seis de cada 10 trabajadores afirma "darlo todo a la hora de laborar".

“El estudio muestra un ajuste en la disposición laboral: aunque la mayoría de talentos continúa dando lo mejor de sí, se observa una disminución de 6 puntos porcentuales en comparación con la versión 2024. Estos datos nos obligan a reflexionar sobre el desafío que tienen las organizaciones de impulsar acciones que fortalezcan la motivación y el compromiso de los talentos”, explicó a este medio Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

PUEDES VER: Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a más de 375.000 exaportantes al proceso de devolución

lr.pe

Aumenta disposición negativa al empleo en Perú

Además de reflejar una disposición positiva hacia su empleo (64%), el 29% de los trabajadores peruanos se limita a hacer lo necesario, lo cual evidencia un incremento de seis puntos porcentuales respecto a la versión del estudio de Bumeran del 2024. Solo el 7% asegura que "hacen cada vez menos".

Entre los talentos que sostienen transitar la "renuncia silenciosa", el 36% lo atribuye a no sentirse valorado como empleado; el 25% menciona la ausencia de motivación y el 20% destaca un ambiente laboral tóxico. En detalle, la mayoría percibe esto hace más de un año, el 29% hace menos de seis meses y el 20% hace menos de un año.

PUEDES VER: Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde este jueves 18 de diciembre, los detalles

lr.pe

Al ser consultados sobre la correspondencia entre sus valores y los de la organización, el 54% de los trabajadores sostuvo que no hay coincidencia entre ambos, mientras que le 46% cree que sí existe. Sobre la actitud de los empleados si surge un nuevo proyecto que no está dentro de sus tareas, el 53% se suma de una, el 41% se involucra solo si su jefe lo pide y el 6% no asume este tipo de encargos.

En relación a los objetivos en el empleo actual, el 50% de los talentos desea aprender y progresar. El resto se divide entre quienes buscan ascender e incrementar sus ingresos (27%); aquellos que desean ganar lo suficiente para vivir cómodamente realizando lo mínimo necesario (14%); y quienes anhelan ser felices haciendo lo que les apasiona (9%).

No se puede dejar de lado que un porcentaje considerable está buscando un nuevo empleo, mientras que el 25% planea iniciar esta búsqueda en el futuro. Por su parte, el 3% no piensa hacer nada.

PUEDES VER: ¿Cuánto quieren ganar los trabajadores en Perú? Revisa AQUÍ los empleos mejor pagados, según Bumeran

lr.pe

Trabajadores se quedan después de su jornada

El estudio "Renuncia Silenciosa" de Bumeran, portal líder de empleo de Latinoamérica, detalla que el 52% de los profesionales suele comenzar antes y se queda después de su jornada laboral; mientras que, el 31% cumple estrictamente su horario. Únicamente, el 17% procura empezar unos minutos más tarde y finalizar antes.

Cuando se presenta un asunto fuera del horario laboral, el 73% de las personas evalúa la urgencia del mismo para determinar cuándo tratarlo; el 23% lo atiende en cualquier momento; y el 4% lo pospone hasta el día posterior. En caso de recibir un mensaje fuera de tiempo, el 70% evalúa su urgencia antes de responder; el 15% lo haría al día siguiente; y otro 15% respondería de inmediato.

Notas relacionadas
¿Cuánto quieren ganar los trabajadores en Perú? Revisa AQUÍ los empleos mejor pagados, según Bumeran

¿Cuánto quieren ganar los trabajadores en Perú? Revisa AQUÍ los empleos mejor pagados, según Bumeran

LEER MÁS
Pago de gratificación 2025: siete de cada 10 trabajadores consideran que el monto no es suficiente

Pago de gratificación 2025: siete de cada 10 trabajadores consideran que el monto no es suficiente

LEER MÁS
La fuerza laboral en Perú está envejeciendo, según INEI: ¿qué consecuencias tendrá sobre la economía?

La fuerza laboral en Perú está envejeciendo, según INEI: ¿qué consecuencias tendrá sobre la economía?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

LEER MÁS
Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde este jueves 18 de diciembre, los detalles

Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde este jueves 18 de diciembre, los detalles

LEER MÁS
Fonavi 2025: consulta con tu DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Fonavi 2025: consulta con tu DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

LEER MÁS
Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

LEER MÁS
Aguinaldo de diciembre: gobierno autoriza entrega de S/300 para trabajadores del sector público

Aguinaldo de diciembre: gobierno autoriza entrega de S/300 para trabajadores del sector público

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Economía

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Fonavi 2025: consulta con tu DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025