Estudio de Bumeran revela también que, más de la mitad de los trabajadores reciben la gratificación el mismo 15 de diciembre. Foto: Andina

Estudio de Bumeran revela también que, más de la mitad de los trabajadores reciben la gratificación el mismo 15 de diciembre. Foto: Andina

Más de 4 millones de trabajadores del sector privado recibirán en la quincena de diciembre el pago de la segunda gratificación del año. Si bien este beneficio resulta ser un alivio financiero para los gastos de fin de año, lo cierto es que el monto no alcanza para cubrir las necesidades básicas de las familias. Así lo confirma un reciente estudio de Bumeran, portal líder de empleo en Latinoamérica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En detalle, el 66% de las personas trabajadoras indicaron que la gratificación a depositarse no es suficiente, lo que significa 2 puntos porcentuales más que el 2024 (64%). Por su parte, un 34% se mostró conforme con el dinero que recibirá y el 85% de los empleados peruanos se sienten motivados a nivel laboral por este pago.

TE RECOMENDAMOS ¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

“El estudio muestra que la gratificación es un motor clave para las personas trabajadoras, el 85% afirma que este pago adicional incrementa su motivación laboral. Esta percepción es compartida por los especialistas en Recursos Humanos, el 100% reconoce su impacto positivo en la productividad. Todo ello evidencia que la gratificación es un apoyo fundamental para el bienestar económico y laboral de los peruanos”, sostuvo Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Gratificación 2025: peruanos pagarán deudas

Como es de conocimiento público, el derecho a percibir el pago de la gratificación lo tienen los trabajadores del sector privado registrados en planilla, así como los empleados que laboran en el Estado bajo el régimen N° 728. Según Bumeran, el 36% de los peruanos destinará este dinero al pago de deudas y créditos.

En segundo orden, un 15% planea ahorrar estos recursos económicos, otro 14% lo usará para sus estudios profesionales y tan solo el 8% lo invertirá. Un porcentaje mucho menor emprenderá (5%), un 3% se dará sus gustos adicionales, y un 1% viajará o comprará artículos para el hogar.

Sin lugar a dudas, el pago de la gratificación representa una motivación laboral. Para el 99% de los talentos peruanos, este beneficio es importante para su economía personal y familiar, mientras que el 1% no lo percibe de la misma forma, lo cual podría influir en su permanencia en una determinada empresa.

Al respecto, el 71% de los especialistas en Recursos Humanos considera que el depósito de la "grati" condiciona su estabilidad en su centro de labores, en tanto que, el 29% no piensa igual. Otro dato relevante es que el 86% opina que este dinero extra hace que las personas tragadoras sean más felices, frente al 14% que no tiene la misma impresión.

Bumeran: 33% de peruanos no recibirán gratificación

Un grupo considerable de trabajadores que reciben la gratificación de diciembre provienen de sectores como otros (33%), Construcción (11%), Administración y Finanzas (11%), Tecnología y Sistemas (10%), Producción Abastecimiento y Logística (8%), y Educación (6%). No obstante, hay un 33% de empleados que no reciben el pago de este derecho laboral.

Según el estudio de Bumeran, el 10% percibe menos de S/500; el 9% supera los S/5.000; el 8% recibe entre S/1.000 y S/1.500 y al 7% le depositan entre S/1.500 y S/2.000. Tan solo un 7% puede acceder a montos entre S/3.500 y S/4.000; mientras que el 7% se encuentra entre S/2.000 y S/2.500.

Por otro lado, los especialistas en RR.HH. indican que el 83% de las organizaciones efectúan el pago de la gratificación, a contraparte del 17% en el que no ocurre lo mismo. En la gran mayoría de los centros de trabajo no se presentan problemas para gestionar el depósito. Exactamente, un 86% afirma esto, mientras que el 14% señala tener dificultades.

El principal desafío en este proceso que culmina con el pago de la "grati" es el cálculo del monto correcto, asegura el 58% de los especialistas. No obstante, los motivos son diversos: un 14% reporte problemas económicos para afrontar el gasto y el mismo porcentaje señala que es la adaptación a cambio en las normas.

Finalmente, el 60% de los trabajadores sostuvo que recibirá su gratificación el mismo 15 de diciembre, mientras que el 40% afirmó que suelen depositarle antes de ese día. Para resolver sus dudas, el 57% de los especialistas refiere que los empleados hablan con el equipo de recursos humanos, otro 29% no tiene un canal específica y el 14% aduce que no es necesario, ya que tienen todo claro.