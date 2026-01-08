HOYSuscripcion LR Focus

Sunass: incremento de la tarifa del agua en Lima y Callao se aplica desde este mes

Organismo regulador señala que el aumento en promedio para los hogares llega al 12%. Tarifa residencial subirá un 20%. Alza se aplica en cumplimiento de decreto de 2023.

Sunass señala que el incremento de las tarifas está regulado por un decreto n°1620.
Sunass señala que el incremento de las tarifas está regulado por un decreto n°1620. | Difusión | Difusión - Composición El Popular

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el incremento del 12% en las tarifas de agua y alcantarillado en Lima y Callao responde al cumplimiento del Decreto Legislativo n.°1620, promulgado en diciembre de 2023.

El incremento para Lima se aplicará desde este mes y el impacto en los recibos será visible a partir de febrero, señaló la entidad.

PUEDES VER: Incertidumbre por evolución de la economía retrasan decisión de empresas peruanas para contratar personal

Para los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7.70. En términos porcentuales, el incremento es de 12 % para usuarios residenciales y 20 % para usuarios no residenciales.

Buscan recaudar más recursos

De acuerdo con el citado decreto, se debe aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras del servicio de agua y desagüe cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos del servicio que brindan, a nivel nacional.

Así, en cumplimiento de la norma, emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Sunass llevó a cabo el proceso regulatorio, que incluyó la publicación del proyecto tarifario y la realización de una audiencia pública con usuarios y técnicos. Los resultados de esta evaluación se reflejan en las nuevas tarifas, agregaron.

El regulador recordó que cualquier incremento tarifario deberá estar asociado a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio y anunció que intensificará la fiscalización y el seguimiento para asegurar que los recursos adicionales sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de los usuarios.

Petroperú nombra a Rita López Saavedra como nueva gerente general: funcionaria ejecutará la ola de despidos

Pronabec deja sin apoyo económico de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Pronabec deja sin apoyo económico de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Petroperú: Gobierno evita al Congreso y deja sin explicación decreto privatizador que elevaría precios de combustibles

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

