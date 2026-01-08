Sunass: incremento de la tarifa del agua en Lima y Callao se aplica desde este mes
Organismo regulador señala que el aumento en promedio para los hogares llega al 12%. Tarifa residencial subirá un 20%. Alza se aplica en cumplimiento de decreto de 2023.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el incremento del 12% en las tarifas de agua y alcantarillado en Lima y Callao responde al cumplimiento del Decreto Legislativo n.°1620, promulgado en diciembre de 2023.
El incremento para Lima se aplicará desde este mes y el impacto en los recibos será visible a partir de febrero, señaló la entidad.
Para los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7.70. En términos porcentuales, el incremento es de 12 % para usuarios residenciales y 20 % para usuarios no residenciales.
Buscan recaudar más recursos
De acuerdo con el citado decreto, se debe aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras del servicio de agua y desagüe cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos del servicio que brindan, a nivel nacional.
Así, en cumplimiento de la norma, emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Sunass llevó a cabo el proceso regulatorio, que incluyó la publicación del proyecto tarifario y la realización de una audiencia pública con usuarios y técnicos. Los resultados de esta evaluación se reflejan en las nuevas tarifas, agregaron.
El regulador recordó que cualquier incremento tarifario deberá estar asociado a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio y anunció que intensificará la fiscalización y el seguimiento para asegurar que los recursos adicionales sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de los usuarios.