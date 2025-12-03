MEF propone usar los fondos retenidos del IGV de grandes empresas para cobrar deudas tributarias

Actualmente, la ley permite usar los fondos retenidos de las mypes para cobrar deudas, pero no los de grandes empresas.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, detalló el paquete de reformas tributarias y administrativas que el Poder Ejecutivo aplicará si el Congreso le otorga las facultades legislativas solicitadas. Aunque el pedido se centra en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, el MEF incorporó un bloque de medidas tributarias para "modernizar" el sistema fiscal sin elevar impuestos.

Miralles señaló que el propósito es que "cada sol recaudado se convierta efectivamente en bienestar", acelerando procesos que hoy frenan la ejecución pública y eliminando tratos diferenciados entre tipos de contribuyentes. Las medidas también permitirán financiar el incremento del gasto en seguridad, una de las urgencias del Gobierno.

Uno de los ajustes centrales es la actualización de la tasa de interés aplicable a multas y deudas tributarias. La ministra explicó que las tasas actuales son tan bajas que, en la práctica, resulta más barato endeudarse con el Estado que asumir un costo financiero en el mercado. Esta distorsión, añadió, incentiva la morosidad y afecta la recaudación.

Con el cambio, el MEF busca que el pago oportuno sea la regla y no una decisión estratégica para postergar obligaciones.

El MEF busca eliminar el trato desigual en el uso de fondos retenidos del IGV

Uno de los puntos más sensibles es la propuesta para que la Sunat pueda acceder a los fondos de detracciones de las grandes empresas para cobrar deudas tributarias, tal como ya ocurre con las mypes.

Hoy, cuando una micro o pequeña empresa tiene deudas con la Sunat, la administración puede usar el dinero retenido en sus cuentas de detracciones, un mecanismo donde el comprador descuenta parte del pago y lo deposita en una cuenta del Banco de la Nación a nombre del proveedor, para compensar deudas pendientes.

Sin embargo, por mandato legal, esa facultad no aplica para grandes empresas, que también tienen cuentas de detracciones pero están "blindadas" frente a este uso.

Miralles lo calificó como una asimetría injustificada dentro del sistema. Las detracciones, recordó, fueron diseñadas para asegurar el pago del impuesto general a las ventas (IGV) y otros tributos, pero el diseño actual termina generando un trato diferenciado sin sustento técnico.

El MEF plantea equiparar las reglas. Es decir, si una empresa, sea mype o gran empresa, tiene deudas exigibles, la Sunat podrá usar los saldos de detracción de esa compañía para cobrarlas. Esto, indicó la ministra, "no afecta al contribuyente cumplido, sino que fortalece la recaudación y corrige una brecha histórica".

El paquete incluye también una propuesta para modernizar la Ley Penal Tributaria, vigente desde hace más de 20 años y desfasada ante las nuevas modalidades delictivas vinculadas a pagos electrónicos, ciberseguridad y fraudes en plataformas digitales. El Ejecutivo busca actualizar tipificaciones y sanciones para enfrentar esquemas de evasión sofisticados que hoy no están contemplados en la norma.

Otro bloque de medidas apunta a perfeccionar el régimen de percepciones del IGV y enfrentar los vacíos que permiten la subvaluación de mercancías importadas. Miralles advirtió que estas prácticas afectan a la industria nacional y facilitan competencia desleal.

El MEF quiere reforzar el control del valor declarado en aduanas, especialmente en compras por internet, y actualizar procedimientos que hoy son insuficientes para detectar fraudes. Con ello se busca ordenar el comercio electrónico y asegurar que todos los importadores compitan bajo las mismas reglas.