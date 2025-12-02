Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

Alexandra Ames, hasta el domingo 23 de noviembre, estuvo en el cargo de directora del Pronabec. | Pronabec

Apenas unos días después de que el Congreso celebrara haber "garantizado" las becas del 2026, la exdirectora de Programa Nacional de Becas (Pronabec), Alexandra Ames, cuestiona el monto aprobado, cuya partida no alcanza ni para 2.000 de las 20.000 becas prometidas. Afirma que el rumbo tomado por el régimen de José Jerí encamina a una reducción progresiva del programa educativo en detrimento de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Se ha aprobado apenas S/50 millones de los S/793 millones requeridos para por lo menos tres programas de becas del próximo año: Beca 18, Permanencia y TEC. ¿Qué implica este magro presupuesto?

En principio lo que significa es la reducción más grande de la historia que ha tenido Pronabec en toda su vida. En los 13 años de gestión de Pronabec siempre se ha entregado un mínimo de 5.000 becas, 4.800 por ahí en algún año, pero básicamente era un presupuesto mucho mayor el que se ha entregado. Este es un récord histórico en lo mínimo que se puede haber entregado al programa.

Sobre el concurso de Beca 18 de 2026, ¿tiene una estimación de cuántas vacantes quedarían fuera considerando lo fáctico de S/50 millones?

Mira, S/135 millones se destina para 5.000 becas. Entonces haciendo cálculos, esos S/50 millones no alcanzan ni para 2.000 becas de Beca 18.

¿De las 20.000 vacantes anunciadas?

Efectivamente, del compromiso del actual gobierno de que sean 20.000 becas de Beca 18, esto se reduce a un 10%, o sea, dejando de financiar un 90%. Esta situación es bastante compleja porque este año incluso se hizo un esfuerzo en llegar a todo el territorio para hacer una enorme difusión y convocar a los mejores talentos a nivel nacional, batiendo un récord de tener más de 103.000 inscritos, cuando antes el histórico no pasaba de 50.000 postulantes o inscritos.

Entonces la idea era llegar a la mayor cantidad de inscritos para que el concurso sea realmente meritocrático. Pero esto evidentemente genera mucha ilusión porque muchos se han inscrito también pensando en que iban a ser 20.000 becas y no 2.000.

Resulta paradójico

Es paradójico que justo se haya podido batir un récord histórico en la mayor cantidad de inscritos y que efectivamente se dé la mayor reducción de estas becas en toda la historia del programa.

¿Por qué crees que justo este año hubo ese apetito voraz de postulaciones?

Tiene que ver mucho con la difusión que se ha hecho en todo el territorio nacional. Antes se dejaba, de alguna manera, que los chicos más urbanos participen y se tenía la creencia falsa de que no había tanta demanda. Sin embargo, al identificar más de 103.000 inscritos y más de 97.500 aptos, eso nos dice de que hay jóvenes talentosos en situación de pobreza que quieren estudiar, entrar a la universidad y que no tienen los recursos para hacerlo.

La crítica del MEF anteriormente, en históricos de 53.000 inscritos, siempre fue que no hay tanta demanda. Este año se ha demostrado que la demanda está. Lo que no había era una buena difusión y articulación en el territorio.

Más allá de los S/50 millones, el Congreso ha aprobado una prerrogativa para que el Minedu mueva fondos internos y cubra el resto de las becas. ¿Es plausible?

Sí, efectivamente se le da la potestad de mover partidas, pero esto es realmente un saludo a la bandera, porque por más que el Minedu quisiera mover sus partidas, en realidad no tiene. Hoy el Minedu tiene un gran gasto corriente con el aumento de los salarios de los docentes; entonces tiene un compromiso que cumplir desde el punto de vista del gasto corriente de planillas de docentes y no tiene presupuesto que podría destinar a beca 18. A menos que el MEF, el próximo año, en un crédito suplementario, vuelva a transferir al Minedu para que este le transfiera a Pronabec.

Entonces, ¿es técnicamente inviable que el Minedu pueda reorientar casi S/700 millones sin afectar otros programas?

Así es. En este momento es inviable que el Minedu pueda reajustar su presupuesto para entregar esa cantidad de dinero.

La congresista Lady Camones me dijo que en febrero o marzo del próximo año hay un crédito suplementario, donde se puede solicitar mayor asignación presupuestal a través de un decreto supremo, ¿Es una garantía?

No es una garantía real y es bien difícil que salga un crédito suplementario en febrero. Normalmente se da muy prontamente a fines de marzo, abril o mayo.

Con el reajuste de presupuesto que han tenido todos los sectores, el crédito suplementario se da gracias a que a inicio de año los sectores dicen en qué no van a gastar y con eso que señalan, el MEF recoge todo ese dinero, lo convierte en una bolsa y lo vuelve a transferir para temas específicos que sí necesitan.

Operativamente, observando el cronograma del programa, ¿esto podría inviabilizar o retrasar el concurso de cara al próximo año?

Sí, ahora toca que las bases de la segunda etapa salgan solo con 2.000 becas. Si se quiere ampliar el número de becas, habría que esperar el crédito suplementario. De darse en marzo, tendrían que volver a hacerse bases nuevamente, mientras se inscriben los chicos y postulan a las universidades. Prácticamente estamos hablando de mayo o junio, con alto riesgo de perder el año académico porque ya no hay exámenes de admisión en esa época como los hay en enero y febrero.

¿También retrasa concursos como Beca Permanencia y Beca TEC?

Beca TEC no, porque esta se lanza en el segundo semestre. Pero para Beca Permanencia, sí, se podría lanzar con 8.000 vacantes si se transfieren los recursos. En este momento, Permanencia cuenta con presupuesto para 4.000 vacantes, pero siempre se han convocado 8.000.

Los jóvenes están ahí, lo que estaba pasando en Pronabec como sucede en otros programas de concursos, es que no necesariamente los ciudadanos conocen de esta oportunidad.

El MEF siempre observaba que no había demanda, porque en años anteriores postulaban entre 16.000 chicos aproximadamente para becas de 8.000 y decían que eso no era meritocrático. Nosotros demostramos una vez más este año, hemos llegado a 32.000 chicos de Beca Permanencia, lo que demuestra que sí hay demanda. Es una cuestión de hacer una buena difusión, una buena campaña de inscripción, articular con los stakeholders que correspondan para poder llegar a los jóvenes.

Si ponderamos por orden de urgencia, es Beca 18, luego Permanencia y último TEC.

Claro. Beca TEC se lanzó este año como un piloto de 300 vacantes y tuvo más de 9.500 postulantes identificando que sí existe una demanda de personas que quieren estudiar una carrera técnica. Es una beca interesante porque además promueve a que los chicos puedan estudiar una carrera técnica más alineada a la demanda laboral y más costo-efectiva que Beca 18 en el sentido en que se pagan hasta tres años de carrera. Esta beca fue muy bien vista por la Sociedad Nacional de Industrias, por las cámaras de comercio, por los gremios empresariales, porque estaba muy alineada a apuntar a carreras técnicas que es lo que el mercado laboral y la industria demandan.

Entonces, no hay en este momento presupuesto para Beca TEC, sería una lástima que no se convoque el próximo año con un mayor escalamiento de esta beca porque la demanda está.

Responsabilidades en dos gobiernos

Esta crisis de financiamiento, ¿se origina en una negligencia del gobierno anterior? ¿Qué dejó de hacer el gobierno de Boluarte?

No, en realidad no es negligencia del gobierno anterior porque en el gobierno anterior se dio la solución técnica para resolverlo. La crisis se da porque ha habido un cambio de gobierno y hay un cambio de prioridades. Cuando se envía el proyecto de ley al Congreso, siempre los sectores presentan demanda adicional al MEF y este vuelve a sistematizar esa demanda adicional, reprioriza y vuelve a enviar artículos complementarios a la Comisión de Presupuesto. Ese proceso ocurrió con un nuevo gobierno. La responsabilidad es del gobierno actual por no priorizar esto, porque ha preferido priorizar otras cosas.

Pero no se incluyó en la ley de presupuesto cuando presentaron en agosto. Ahí todavía era gobierno Boluarte

No se incluyó en el gobierno anterior, pero era un acuerdo incluirlo porque eso se suele hacer siempre. El gobierno actual ha incluido otros artículos para priorización. La pregunta es: ¿por qué no incluyó Beca 18?

¿Podría interpretarse como negligencia del actual gobierno?

No es negligencia, es que no ha sido prioridad. El gobierno actual ha preferido financiar otras cosas antes que Beca 18. No lo llamaría negligencia, simplemente no ser consciente de que es un programa importante.

¿No es una prioridad la educación?

Ha quedado visto por todos de que no es una prioridad para el actual gobierno.

Sorprende que el premier Ernesto Álvez y la PCM no hayan sido claros sobre la magnitud del recorte?

No sé si los congresistas hayan sido conscientes de que esto no es suficiente para Beca 18. No sé si decir que se está garantizando la continuidad haya sido un mensaje para engañar a la población, o si ellos tampoco han entendido que no es suficiente.

¿Lo aprobado en este año, marca una tendencia de reducción progresiva de Beca 18?

Sí, escuchando voces del actual gobierno, incluido el Premier, ven Beca 18 como un programa caro y consideran que se debería priorizar más bien el financiamiento a universidades públicas. Entonces entiendo que el actual Gobierno tiene una prioridad más de elevar los recursos a universidades públicas más que financiar las becas para los chicos

Sobre propuesta del 50% para públicas y 50% privadas

Existe la propuesta legislativa de repartir por igual (50% - 50%) becas entre universidades privadas y públicas, ¿Qué implicancias tiene? ¿Es viable?

No todos los postulantes logran ingresar a una universidad pública, y no porque los chicos no sean talentosos, sino porque no hay suficientes vacantes. Por eso es importante contar con la proporción de vacantes que existen en las universidades públicas versus las privadas. Equiparar 50-50 puede tener muy buenas intenciones, pero viablemente no es posible porque los chicos postulan a las universidades públicas.

En Beca 18 se suelen dar 10 puntos adicionales para postular a públicas, pero aun así no siempre ingresan. Además, los mejores alumnos que estan primeros puestos en su colegios sueñan con ir a las mejores universidades del país y las públicas tienen pocas vacantes. Entonces, su segunda opción suele ser privadas. en donde además la experiencia de vida que pueden tener ahí vinculándose con jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos es una experiencia que les permite un crecimiento bien importante también para ellos.

En beca 18 no se financian las universidades, se financian los sueños de los chicos. El objetivo es que elijan su universidad, siempre que sean admitidos en esa universidad.

Se ha criticado que el programa paga pensiones más altas a las universidades privadas. ¿Se destina a la máxima escala?

Ese es un mito que no entiendo cómo el gobierno puede creer una cosa como esa. En Beca 18 se tienen convenios con las privadas para cobrar la tarifa más baja. Además, las univ. privadas donan una beca por cada 25 chicos que colocan en las universidades. Eso permitió el año pasado generar más de 400 becas adicionales que no le cuestan un solo al Estado y este año se van a entregar más de 800 becas gracias a lo que donan las universidades por este convenio que se tiene de cobrar la tarifa más baja y de comprometerse a donar una beca por cada 25 chicos que entran a una pública. Son becas donadas por las univ. privadas.

A raíz de su salida, fiscalizó y alertó a tiempo de que no estaba incluido en el presupuesto?

Todo está probado con documentos, con reiterativos enviados para solicitar la demanda adicional. Más allá de palabras, eso está demostrado.

El Minedu también podría haber tomado mayor fuerza en este pedido?

El Minedu debió liderar esto. Entiendo que hicieron intentos, pero ante la negativa del MEF no volvieron a intentarlo más.

¿Qué impacto económico tiene el programa Beca 18 a nivel de retorno y resultados?

En retorno de inversión social, Beca 18 genera un ROI (retorno de inversión) de más del 70%. Es un análisis que se ha hecho con las primeras promociones de 5.000 egresados. Más del 77% de los egresados que trabajan de Beca 18 están en el mercado laboral, aportan con impuestos, con contribuciones sociales, con AFP; algunos son empleadores. El impacto es dejar de ser beneficiario de un programa social y se pasa a ser contribuyente. Se calculó que en 2024 estas primeras promociones aportaron más de S/777 millones al PBI.

¿Crees que están dadas por perdidas las posibilidades de cubrir la totalidad de becas? Se prevén movilizaciones

Con ese presupuesto no alcanza ni para 2.000 becas. La esperanza es que el próximo año el MEF pueda priorizar para Beca 18 a través de créditos suplementarios. Esa es técnicamente la única medida.