Economía

MEF destinará S/1.200 millones adicionales a seguridad ciudadana mediante decreto de urgencia, previsto a aprobarse mañana

En CADE Ejecutivos 2025, la ministra de Economía, Denisse Miralles, anunció que el Consejo de Ministros aprobará mañana un decreto que permitirá canalizar S/1.200 millones adicionales este año, priorizando la seguridad ciudadana y sectores esenciales.

Denisse Miralles, ministra de Economía, ratificó que el Perú crecerá 3,5% al cierre de 2025.
Denisse Miralles, ministra de Economía, ratificó que el Perú crecerá 3,5% al cierre de 2025.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que el Gobierno aprobará este jueves un decreto de urgencia que autoriza una inyección de S/1.200 millones para reforzar sectores, pero con prioridad de asignación en la lucha contra la criminalidad, que asedia a diario a miles de peruanos.

"El gobierno de transición tiene dos certezas, generar tranquilidad para las familias y mantener reglas claras para invertir”, señaló Miralles durante su participación en CADE Ejecutivos 2025. Agregó que la medida forma parte de un programa de eficiencia del gasto que busca canalizar recursos hacia servicios esenciales y fortalecer la confianza económica.

"Estamos implementando un programa de eficiencia de gasto que nos va permitir canalizar hasta S/1200 millones para invertirlos en seguridad ciudadana. En el Consejo de Ministros de mañana tenemos previsto la aprobación de este decreto que consolida este anuncio", sostuvo ante los empresarios asistentes de CADE.

"La seguridad ciudadana requiere el compromiso conjunto del Estado y del sector privado. Solo con entornos productivos y seguros podemos sostener el crecimiento", enfatizó Miralles.

La titular del MEF recordó que el Perú mantiene el riesgo país más bajo de la región, gracias a una política responsable sostenida durante más de 25 años. "Cumplir con las metas fiscales es clave para proteger a las familias y asegurar reglas claras para quienes desean invertir", sostuvo.

Precisó que las reservas internacionales bordean los US$90.000 millones, equivalentes al 96% del PBI, mientras que la recaudación tributaria alcanzará los S/173.000 millones este año, cifra superior a la de 2024. Esto permitirá proyectar un incremento adicional de S/10.000 millones en ingresos fiscales para 2026.

"Tenemos que recuperar la capacidad de país para generar desarrollo con reglas claras y condiciones atractivas para que la empresa privada se sienta animada", indicó.

Por otro lado, resaltó que Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia del país con perspectiva estable, lo que, según dijo, confirma la confianza internacional y el avance en la consolidación fiscal.

"Nuestro país es uno de los pocos de la región que mantiene el grado de inversión otorgado simultáneamente por Fitch, Moody’s y S&P, lo que refleja la confianza de los mercados internacionales en nuestra política económica responsable y predecible. Mantener esta calificación es una garantía de futuro para las inversiones, la generación de empleo y el crecimiento sostenido", manifestó.

Respecto a los ingresos, remarcó la recuperación de la recaudación tributaria, que alcanzará 173 mil millones de soles este año, cifra muy superior a la del ejercicio previo. Esto permitirá proyectar para 2026 un incremento adicional de 10 mil millones de soles en ingresos fiscales.

Presupuesto 2026

La ministra recordó que el proyecto de presupuesto para 2026, que reposa en l Congreso, asciende a S/257.000 millones, lo que implica un crecimiento de 2,3% respecto al año pasado. Señaló que el 77% de estos recursos financiará proyectos de continuidad, mientras que el 61% se ejecutará a través de gobiernos regionales y locales, bajo reglas orientadas a garantizar resultados verificables.

Las prioridades estará en seguridad ciudadana, salud, educación, protección social y conectividad.

