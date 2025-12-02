HOYSuscripcion LR Focus

Economía

OCDE eleva previsión de crecimiento de Perú a 3,1% en 2025 y advierte sobre necesidad de ajustes fiscales

La OCDE proyecta que la economía peruana crecerá 3,1% en 2025, con inflación cercana al 2%, pero advierte que se requieren ajustes fiscales y reformas estructurales.

Se espera que la economía peruana vea una desaceleración en 2026 y 2027
Se espera que la economía peruana vea una desaceleración en 2026 y 2027 | Foto: composición LR

La economía peruana mantendrá su resiliencia en 2025, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado en 3,1% por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que revisó al alza su estimación desde 2,8%.

Asimismo, el organismo internacional prevé que la expansión se desacelere a 2,8% en 2026 y 2,7% en 2027, en un contexto marcado por la incertidumbre política y económica tanto local como global.

Por qué la OCDE eleva previsión de crecimiento de Perú

El crecimiento en 2025 se verá respaldado por la baja inflación, los altos precios del cobre, nuevos proyectos de infraestructura y la simplificación regulatoria, factores que favorecen el consumo, la inversión y las exportaciones.

La inflación se mantendría cercana al objetivo del 2% del Banco Central, con expectativas estables en los próximos años, mientras la política monetaria neutral se mantiene prudente y sujeta a la evolución de los datos económicos.

Qué factores que impulsan la economía peruana

El PIB ha mostrado resiliencia en los tres primeros trimestres de 2025, con un aumento interanual de 3,3%, pese a la incertidumbre política y económica.

El consumo privado se fortaleció gracias al aumento de los ingresos reales y a un mercado laboral relativamente sólido. Y la inversión privada creció 9% interanual, impulsada por la confianza empresarial, condiciones financieras más relajadas y la adjudicación de nuevos contratos público-privados.

Sin embargo, la inversión pública se moderó tras el crecimiento de dos dígitos registrado en 2024, y las exportaciones netas se vieron afectadas por un aumento de las importaciones.

A nivel mensual, el PIB creció 3,9% en septiembre, mostrando la solidez de la economía durante el tercer trimestre. El empleo formal aumentó 0,8% interanual y los salarios reales subieron 1,6% entre enero y agosto de 2025, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Por qué Perú necesita ajuste fiscal

La OCDE y el Consejo Fiscal de Perú alertan sobre la necesidad de medidas adicionales de ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda y cumplir con las reglas fiscales.

A pesar de los altos precios de los metales, los ingresos fiscales podrían verse afectados por exenciones tributarias recientes y el aumento del gasto en salarios del sector público, seguridad, infraestructura, programas sociales y apoyo financiero a Petroperú, la empresa estatal petrolera en dificultades.

Entre las medidas recomendadas se incluyen mejorar la eficiencia del gasto, avanzar en una reforma tributaria integral, simplificar los regímenes para pequeñas empresas, racionalizar licencias y permisos, y reforzar la formalización para aumentar la productividad.

También se sugiere la eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles y la introducción de un impuesto al carbono, medidas que apuntan a la sostenibilidad fiscal y ambiental.

Cuál es el impacto de factores externos y políticas internas

La economía peruana se enfrenta a riesgos a la baja tanto internos como externos. Entre los factores domésticos se encuentran la incertidumbre política previa a las elecciones de 2026, posibles disturbios sociales por inseguridad y retrasos en proyectos de inversión.

A nivel internacional, un menor crecimiento de China o la caída de los precios del cobre podrían reducir las exportaciones, ingresos fiscales y la inversión privada. La volatilidad financiera global también podría aumentar los costos de financiamiento y afectar la confianza empresarial.

A pesar de estos riesgos, la moneda local, el sol, se ha apreciado un 10% desde inicios de 2025, gracias a las exportaciones mineras, remesas y entradas de capitales atraídas por los diferenciales de tasas de interés, mientras que las reservas de divisas y los bajos niveles de deuda pública aportan resiliencia ante posibles shocks externos.

Perspectivas y recomendaciones

Para mantener la estabilidad económica, la OCDE recomienda combinar consolidación fiscal con políticas que impulsen la productividad y formalización empresarial.

Contener el gasto corriente, mejorar la eficiencia en la inversión pública y eliminar exenciones tributarias ineficaces son pasos clave para ampliar la base de ingresos. Asimismo, simplificar la regulación, reducir los costos para obtener permisos y mejorar las competencias laborales contribuirán a fortalecer la productividad y la calidad del empleo.

En resumen, el Perú mantiene una economía sólida y resiliente, pero necesita avanzar en ajustes fiscales y reformas estructurales para sostener su crecimiento y garantizar la estabilidad frente a riesgos internos y externos.

