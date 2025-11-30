HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

La nueva normativa, presentada en la Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT, modifica aspectos clave del régimen de gradualidad, mejorando así, los criterios para las multas tributarias.

Hasta 100% de rebaja en multas por no declarar Impuesto a la Renta de primera y cuarta categoría.
Hasta 100% de rebaja en multas por no declarar Impuesto a la Renta de primera y cuarta categoría. | Foto: Andina | Composición: LR

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha actualizado el régimen para quienes no presenten sus declaraciones tributarias en los plazos establecidos. Esta modificación ha sido presentada el último 28 de noviembre en la Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT, misma que detalla los criterios de gradualidad para la multa prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Con esta norma, SUNAT planea facilitar la corrección de las declaraciones omitidas o inválidas del Impuesto a la Renta de sus contribuyentes, ya sea por iniciativa propia o después de recibir una notificación de la entidad; otorgándoles así, descuentos mayores a quienes regularicen a tiempo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

lr.pe

¿Cuáles son las modificaciones en el Reglamento del Régimen de Gradualidad?

La resolución emitida adapta aspectos importantes del reglamento aprobado previamente por la Resolución de Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT. Entre los ajustes más relevantes se encuentran cambios en los artículos 11, 12 y 13, así como en secciones del Anexo II. En estos, se mencionan los criterios de aplicación de las rebajas correspondientes, incorporando así, referencias directas a los nuevos artículos 13-B y 13-C.

TE RECOMENDAMOS

El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

De igual manera, se detallan elementos vinculados al pago de la multa y al proceso de subsanación, y se determina que que estos criterios funcionan conforme a lo señalado en los anexos del reglamento. Esta actualización, además, incluye la nota número (16) del Anexo II, la cual indica cuándo se debe usar el régimen de gradualidad para multas tributarias si no se llegan a aplicar las reglas especiales de los artículos 13-B y 13-C.

PUEDES VER: ¿Cómo saber si tengo deuda en la Sunat solo con mi DNI?

lr.pe

Declaraciones comprendidas en el nuevo esquema de gradualidad

Una de las principales novedades en la normativa es el artículo 13-C, que establece reglas específicas de gradualidad para las multas impuestas por no presentar declaraciones del Impuesto a la Renta de primera y cuarta categoría, así como la declaración anual de contribuyentes que no usan la tercera categoría.

Este artículo, además, detalla los descuentos aplicables según el tipo de subsanación. Por ejemplo, para las omisiones de presentación, se tendrán beneficios entre el 96% y el 100%, dependiendo del tipo de regularización: voluntaria o inducida por la notificación de la SUNAT. Si la declaración no se registra como presentada por errores en el RUC o en el período tributario, el descuento se limita a los supuestos previstos en el reglamento.

Criterios de gradualidad del Artículo 13-C: rebajas del 96% al 100% de las multas. | Foto: Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT

Criterios de gradualidad del Artículo 13-C: rebajas del 96% al 100% de las multas. | Foto: Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT

PUEDES VER: Peruanos que regresen al país pueden traer artículos sin necesidad de pagar impuesto: Sunat establece los bienes exonerados de tributos en 2025

lr.pe

Formas de regularizar la infracción según la modificación

La subsanación voluntaria ocurre antes de que la SUNAT emita una notificación, por tanto, se obtiene una mayor rebaja. La inducida, por el contrario, ocurre tras esta comunicación. Para completar este proceso, se debe presentar la declaración omitida o usar el formulario virtual de modificación (si aplica). Además, la norma indica el tratamiento de los pagos: estos deberán cubrir la multa rebajada y los intereses correspondientes.

La disposición transitoria indica que también se puede aplicar este régimen a infracciones previas, si no se utilizó un beneficio anterior y se cumplen los requisitos.

Notas relacionadas
Ariana Bolo Arce revela que Sunat la multó con más de S/60.000 tras ser estafada por su amiga: "Lo pagué en 2 años y medio"

Ariana Bolo Arce revela que Sunat la multó con más de S/60.000 tras ser estafada por su amiga: "Lo pagué en 2 años y medio"

LEER MÁS
Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

LEER MÁS
SUNAT lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.500: conoce los requisitos y fechas de postulación

SUNAT lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.500: conoce los requisitos y fechas de postulación

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Herederos de fonavistas fallecidos necesitan estos documentos en diciembre para cobrar aportes en el Banco de la Nación

Herederos de fonavistas fallecidos necesitan estos documentos en diciembre para cobrar aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
¿El depósito a plazo fijo pagará menos intereses en 2026? Expertos explican cuánto abonarían los bancos y otras entidades

¿El depósito a plazo fijo pagará menos intereses en 2026? Expertos explican cuánto abonarían los bancos y otras entidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Economía

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025