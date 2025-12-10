Pronabi anunció la subasta de más de 50 vehículos e inmuebles incautados en Lima y en otras regiones del país. | Foto: composición LR/Andina/Federación de Periodistas del Perú

Pronabi anunció la subasta de más de 50 vehículos e inmuebles incautados en Lima y en otras regiones del país. | Foto: composición LR/Andina/Federación de Periodistas del Perú

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció que, del 10 al 12 de diciembre, estarán abiertas las inscripciones para participar en dos subastas públicas presenciales, en las que se ofrecerán más de 21 vehículos y 37 inmuebles distribuidos en diez regiones del Perú.

De acuerdo con el anuncio de Pronabi, las subastas se realizarán entre el 22 y el 23 de diciembre en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Solo podrán participar las personas que se hayan registrado previamente dentro del plazo señalado, por lo que se debe tener en cuenta las bases administrativas y reunir los documentos exigidos.

Pronabi reafirma su compromiso de garantizar una administración eficiente y transparente de los bienes incautados. Foto: Agencia Peruana de Noticias

¿Qué incluye en la lista de subasta?

En la lista de subasta incluye camionetas, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas, casas, departamentos, terrenos y stands situados en diferentes regiones del país como Áncash, Tumbes, Piura, La Libertad, Loreto, Tacna, Cusco, Amazonas, Cajamarca y Lima.

¿Cómo puedo inscribirme?

