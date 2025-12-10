HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pronabi anuncia subasta de más de 50 vehículos e inmuebles incautados en Lima, Cajamarca, Piura y otras regiones, ¿cómo participar?

Las subastas se llevarán a cabo el 22 y 23 de diciembre en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde solo podrán participar quienes se registren previamente.

Pronabi anunció la subasta de más de 50 vehículos e inmuebles incautados en Lima y en otras regiones del país.
Pronabi anunció la subasta de más de 50 vehículos e inmuebles incautados en Lima y en otras regiones del país. | Foto: composición LR/Andina/Federación de Periodistas del Perú

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció que, del 10 al 12 de diciembre, estarán abiertas las inscripciones para participar en dos subastas públicas presenciales, en las que se ofrecerán más de 21 vehículos y 37 inmuebles distribuidos en diez regiones del Perú.

De acuerdo con el anuncio de Pronabi, las subastas se realizarán entre el 22 y el 23 de diciembre en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Solo podrán participar las personas que se hayan registrado previamente dentro del plazo señalado, por lo que se debe tener en cuenta las bases administrativas y reunir los documentos exigidos.

Pronabi reafirma su compromiso de garantizar una administración eficiente y transparente de los bienes incautados. Foto: Agencia Peruana de Noticias

Pronabi reafirma su compromiso de garantizar una administración eficiente y transparente de los bienes incautados. Foto: Agencia Peruana de Noticias

¿Qué incluye en la lista de subasta?

En la lista de subasta incluye camionetas, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas, casas, departamentos, terrenos y stands situados en diferentes regiones del país como Áncash, Tumbes, Piura, La Libertad, Loreto, Tacna, Cusco, Amazonas, Cajamarca y Lima.

¿Cómo puedo inscribirme?

Para inscribirse, se debe cumplir con los requisitos establecidos en las bases administrativas y presentar la documentación correspondiente entre el 10 y el 12 de diciembre. Según el Pronabi, los pasos a seguir para postular en alguna de las dos fechas establecidas para las subastas presenciales son:

  • Solicita las bases administrativas (puedes descargarlas en el siguiente enlace).
  • Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.
  • Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 en este enlace - Subasta Pública de Vehículos N° 005-2025-JUS/PRONABI.
  • Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del PRONABI del 10 al 12 de diciembre del 2025.
