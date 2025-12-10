Pronabi anuncia subasta de más de 50 vehículos e inmuebles incautados en Lima, Cajamarca, Piura y otras regiones, ¿cómo participar?
Las subastas se llevarán a cabo el 22 y 23 de diciembre en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde solo podrán participar quienes se registren previamente.
- Perú y Emiratos Árabes Unidos cierran primera ronda de negociación para concretar acuerdo comercial
- Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció que, del 10 al 12 de diciembre, estarán abiertas las inscripciones para participar en dos subastas públicas presenciales, en las que se ofrecerán más de 21 vehículos y 37 inmuebles distribuidos en diez regiones del Perú.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
De acuerdo con el anuncio de Pronabi, las subastas se realizarán entre el 22 y el 23 de diciembre en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Solo podrán participar las personas que se hayan registrado previamente dentro del plazo señalado, por lo que se debe tener en cuenta las bases administrativas y reunir los documentos exigidos.
TE RECOMENDAMOS
Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW
Pronabi reafirma su compromiso de garantizar una administración eficiente y transparente de los bienes incautados. Foto: Agencia Peruana de Noticias
PUEDES VER: Aduanas lanza remate navideño: smartphones, parlantes, bicicletas y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual 2025
¿Qué incluye en la lista de subasta?
En la lista de subasta incluye camionetas, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas, casas, departamentos, terrenos y stands situados en diferentes regiones del país como Áncash, Tumbes, Piura, La Libertad, Loreto, Tacna, Cusco, Amazonas, Cajamarca y Lima.
PUEDES VER: Serpar subastará 71 terrenos de hasta 1.756 m² en Carabayllo, Santa Anita y Pachacámac este 19 de diciembre: ¿cómo participar?
¿Cómo puedo inscribirme?
Para inscribirse, se debe cumplir con los requisitos establecidos en las bases administrativas y presentar la documentación correspondiente entre el 10 y el 12 de diciembre. Según el Pronabi, los pasos a seguir para postular en alguna de las dos fechas establecidas para las subastas presenciales son:
- Solicita las bases administrativas (puedes descargarlas en el siguiente enlace).
- Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.
- Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 en este enlace - Subasta Pública de Vehículos N° 005-2025-JUS/PRONABI.
- Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del PRONABI del 10 al 12 de diciembre del 2025.