Este mes de septiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) iniciará una nueva subasta en su portal web. Laptops, smartphones, iPads, iPhones, ropa, calzado y electrodomésticos, entre otros productos decomisados por las Aduanas, forman parte del lote de artículos que serán rematados en su portal web desde S/1. Este evento ofrece a los usuarios de todo el Perú a excelente oportunidad para acceder a comprar artículos a bajos precios.

¿Cómo participar del remate de Aduanas 2025, este mes de septiembre?

En el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrás acceder a la lista de todos los artículos disponibles que se encuentran en subasta este mes de septiembre. Si deseas formar parte de este remate de Aduanas, solo debes seguir estos pasos.

Primero, regístrate en la página oficial de Sunat: ingresa al portal de Remate Aduanas Sunat (link AQUI) y créate una cuenta usando tu número de DNI o RUC. Añade tu contraseña y correo electrónico. Si ya posees una cuenta, solo debes iniciar sesión.

Confirma tu registro: Luego de brindar tus datos, deberás corroborar tu cuenta. Para ello, ve a la bandeja de entrada de tu correo e ingresa al link que te mande la Sunat.

Revisa la convocatoria a remate: Observa a detalle la lista de los objetos que Sunat tiene disponible en esos momentos. Si deseas obtener mayor detalle sobre el artículo, dale click a la opción 'más detalles'

Realiza tu oferta por el producto que elegiste: Si deseas iniciar la subasta por uno de los artículos, haz tu oferta. El precio de este puede comenzar desde S/1.

En caso de que ningún otro usuario realice una contraoferta por los artículos que elegiste, podrás llevarte a casa el producto.