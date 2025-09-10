Remate de Aduanas 2025: laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde S/1 en nueva subasta Sunat: ¿cómo participar?
La Superintendencia Nacional de Aduanas (Sunat) realizará en septiembre un remate virtual con productos como laptops, smartphones y electrodomésticos y demás productos decomisados desde S/1. En esta nota, conoce cómo participar de esta subasta.
Este mes de septiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) iniciará una nueva subasta en su portal web. Laptops, smartphones, iPads, iPhones, ropa, calzado y electrodomésticos, entre otros productos decomisados por las Aduanas, forman parte del lote de artículos que serán rematados en su portal web desde S/1. Este evento ofrece a los usuarios de todo el Perú a excelente oportunidad para acceder a comprar artículos a bajos precios.
¿Cómo participar del remate de Aduanas 2025, este mes de septiembre?
En el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrás acceder a la lista de todos los artículos disponibles que se encuentran en subasta este mes de septiembre. Si deseas formar parte de este remate de Aduanas, solo debes seguir estos pasos.
- Primero, regístrate en la página oficial de Sunat: ingresa al portal de Remate Aduanas Sunat (link AQUI) y créate una cuenta usando tu número de DNI o RUC. Añade tu contraseña y correo electrónico. Si ya posees una cuenta, solo debes iniciar sesión.
- Confirma tu registro: Luego de brindar tus datos, deberás corroborar tu cuenta. Para ello, ve a la bandeja de entrada de tu correo e ingresa al link que te mande la Sunat.
- Revisa la convocatoria a remate: Observa a detalle la lista de los objetos que Sunat tiene disponible en esos momentos. Si deseas obtener mayor detalle sobre el artículo, dale click a la opción 'más detalles'
- Realiza tu oferta por el producto que elegiste: Si deseas iniciar la subasta por uno de los artículos, haz tu oferta. El precio de este puede comenzar desde S/1.
- En caso de que ningún otro usuario realice una contraoferta por los artículos que elegiste, podrás llevarte a casa el producto.
Artículos de remate en Sunat. Foto: captura Sunat