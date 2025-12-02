HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Exportaciones agrarias del Perú crecen 21.2% y alcanzan los US$ 9,809 millones en nueve meses: fuerte dinamismo en paltas, arándanos, cacao y uvas frescas

Frutas y hortalizas generan un notable volumen de ventas y alcanzan US$ 5,011 millones. Estados Unidos y Europa se consolidan como los principales mercados destino para las agroexportaciones.

El sector agrario en el Perú destaca con un superávit comercial de US$ 4,706 millones.
El sector agrario en el Perú destaca con un superávit comercial de US$ 4,706 millones.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) indicó que las agroexportaciones en el Perú sobrepasaron los US$ 9 millones entre enero y septiembre del 2025, lo que representa un incremento de 21.2% comparado a lo registrado el año pasado durante el mismo periodo de tiempo. Dicho aumento se debió a productos como la palta, el arándano, el cacao, entre otros, y consolida al sector agrario como uno clave en la economía peruana, que además registró un superávit comercial de US$ 4,706 millones.

El 'oro azul' peruano llegará por primera vez a estos países de Asia: es el producto estrella de las exportaciones

Crecimiento general de las agroexportaciones peruanas

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) reportó recientemente que las agroexportaciones peruanas alcanzaron US$ 9,809 millones durante los nueve primeros meses del 2025. Esta cifra representa un alza del 21.2% comparado con el mismo período en el 2024.​

Bajo este contexto, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 1.059 millones, lo que representó un incremento del 29,3 % respecto al año pasado. Entre estas, destacaron el café sin tostar y sin descafeinar, con US$ 998 millones, y la melaza de caña, con US$ 6,4 millones. Las ventas de ambos productos aumentaron en 35,1 % y 30,2 %, respectivamente, y representaron el 94,8 % del total de agroexportaciones tradicionales.

Por otro lado, las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 8,751 millones, un 20.3% más en comparación al año anterior. De ellas destacan las paltas, con US$ 1,360 millones y 15.5% de participación; los arándanos frescos, con US$ 1,217 millones y 13.9% de participación; el cacao en grano crudo, con US$ 771 millones y 8.8% de participación; así como las uvas frescas y los espárragos frescos.

Principales productos y destinos de las agroexportaciones peruanas

Frutas y hortalizas generaron US$ 5.011 millones, lo cual representó un 57,3 % de las agroexportaciones no tradicionales, un 19,9 % más en comparación con 2024. Entre los productos con mayor contribución, de enero a septiembre de este año, se encuentran los arándanos frescos (+20,5 %), las uvas frescas (+38,8 %), el cacao en grano crudo (+30,7 %), las paltas (+10,6 %), el carmín de cochinilla (+125,3 %), entre otros.

Durante ese periodo, los principales destinos de la exportación agraria peruana fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, China, Inglaterra, México, Alemania, Ecuador y Canadá, según el Midagri. Asimismo, en septiembre, la balanza comercial agraria cerró con un superávit de US$ 4.706 millones, 39 % más que en 2024.

