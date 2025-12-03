Indecopi multa a Smartfit Perú con más de S/ 418 mil por ascensor defectuoso que causó caída de una usuaria

Indecopi multa a Smartfit Perú con más de S/ 418 mil por ascensor defectuoso que causó caída de una usuaria

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionó en primera instancia al gimnasio Smartfit Perú S.A.C. con una multa de 78,29 UIT, equivalente a S/ 418,851.50. La investigación determinó que la empresa permitió el funcionamiento de un ascensor en condiciones deficientes en su local de San Martín de Porres, situación que originó la caída de una usuaria al vacío y le ocasionó lesiones físicas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Indecopi concluyó que la cadena de gimnasios expuso a la consumidora a un peligro innecesario al no asegurar las medidas básicas de protección. La falta de controles adecuados y de condiciones mínimas de seguridad en sus instalaciones evidenció una vulneración directa a los derechos del usuario.

TE RECOMENDAMOS Oro vs. dólar: ¿qué CONVIENE para tu BOLSILLO en el corto plazo? | #ECONOW con Eduardo Recoba

Indecopi sanciona a Smartfit por incumplir en el deber de seguridad e idoneidad en accidente de ascensor

La Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (ILN) declaró fundada la denuncia y determinó tres infracciones en primera instancia. En primer lugar, se verificó la vulneración del deber de seguridad al permitir el funcionamiento de un ascensor con fallas, cuyo piso no coincidía con el nivel de salida. Esta situación provocó la caída de la usuaria al vacío y motivó la imposición de una sanción equivalente a 32,35 UIT. Además, se identificaron dos incumplimientos del deber de idoneidad debido a la falta de acciones rápidas de rescate y a la ausencia de asistencia inmediata, pese a que la usuaria presentaba lesiones visibles tras el accidente. Cada una de estas infracciones fue sancionada con una multa de 22,97 UIT.

La resolución dispone, además, que la empresa restituya el monto proporcional a los días en que la denunciante no tuvo acceso al servicio contratado. Como medida adicional, Smartfit deberá llevar a cabo una capacitación integral en primeros auxilios para todo el personal de su sede en San Martín de Porres, con participación de sus directivos y registros formales de evaluación.