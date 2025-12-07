La Tinka: resultados de sorteo de domingo 7 de diciembre 2025

El domingo 7 de diciembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/12.502.204. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.



