Durante la etapa inicial, los usuarios podrán enviar y recibir mensajes de texto a través del servicio Direct To Cell. Foto: composición LR/Entel

Tras haberlo anunciado en abril de este año, Entel Perú informó que se concretó el lanzamiento de su servicio de conectividad satelital llamado ‘Direct to Cell (D2C)’, una tecnología que permitirá el cierre de brechas en zonas rurales y alejadas del país. A partir de esta herramienta trabajada en alianza con Starlink, los usuarios podrán enviar y recibir mensajes de texto desde celulares comunes durante la etapa inicial.

Dicha innovación no reemplaza la cobertura móvil terrestre tradicional, sino que la complementa y a su vez, ofrece una alternativa en situaciones para enfrentar emergencias, viajes o actividades en zonas remotas. Desde Entel precisaron que, la incorporación de esta tecnología forma parte de un proyecto inicial, desarrollado en un entorno controlado de experimentación, que permitirá sentar las bases para futuras implementaciones.

“En Entel seguimos impulsando la innovación en las telecomunicaciones del país, y la llegada de esta tecnología marca un nuevo hito en ese camino. Por primera vez, nuestros clientes podrán enviar y recibir mensajes de texto (SMS) mediante conectividad satelital directa al celular en dispositivos compatibles. Esta implementación representa un avance importante para mantenerse comunicados en lugares donde antes no era posible”, sostuvo Alexis Licci, gerente general de Entel Perú.

Durante el evento de lanzamiento, que se realizó desde el Cañón de los Perdidos en Ica y desde la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), participaron el viceministro de Comunicaciones, Raúl García, el presidente Ejecutivo de Osiptel, Jesús Guillén, el director general de Autorizaciones en Telecomunicaciones, Miguel Viacava y el regidor de la Municipalidad de Santiago de Ica, José Bautista.

Entel lanza conectividad satelital con Starlink: así funcionará

La conectividad D2C está actualmente disponible para todos los clientes que tengan un plan mínimo de S/29,90 y que posean un dispositivo comprado en Entel. De esta forma, quienes se encuentren fuera del alcance del servicio móvil terrestre tradicional y al aire libre con línea de vista al cielo, podrán conectarse a la red satelital Starlink.

Los únicos requisitos son que el teléfono sea compatible, esté actualizado y tenga activada la función VoLTE. Desde su lanzamiento, los clientes postpago disfrutarán de la promoción de 200 mensajes de texto satelitales D2C mensuales sin costo adicional, hasta el 30 de junio de 2026.

"Con este lanzamiento, Entel se convierte en el único operador del país en ofrecer conectividad satelital directa al celular y, a nivel global, en el séptimo que ya cuenta con esta tecnología activa. Este hito reafirma el compromiso de Entel con la innovación y con acercar las infinitas posibilidades de la tecnología a más peruanos, estén donde estén", señalaron desde la empresa de telecomunicaciones.

A su turno, el viceministro de Comunicaciones, Raúl García, calificó el lanzamiento de ‘Direct to Cell (D2C)’ como un paso histórico que sitúa al Perú como uno de los primeros países en probar esta innovación. En su opinión, la articulación del Estado con la empresa privada es importante para integrar territorios y generar oportunidades.

Además de Perú, cuentan con la tecnología Starlink: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Australia, Canadá y Chile. Precisamente, la nación sureña se sumó a este listado el pasado lunes 24 de noviembre.