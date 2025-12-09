HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     
Economía

Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

Congreso aprobó delegación de facultades pero retiró la creación del CAPA, mecanismo que permitiría a grandes agroexportadoras descontar del precio de las tierras del Estado.

El ingreso promedio de trabajadores en el sector agro es de S/1.300.
El ingreso promedio de trabajadores en el sector agro es de S/1.300.

El Pleno del Congreso aprobó por 80 votos a favor el texto sustitutorio que delega facultades al Poder Ejecutivo por 60 días calendario. El encargo incluye normas en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizad y crecimiento económico.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), señaló que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes planteadas por el Gobierno, lo que representa el 84% del pedido.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

PUEDES VER: Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

lr.pe

Sin embargo, el dictamen final excluyó por completo una propuesta del Gobierno que había pasado de "contrabando" en favor de las agroexportadoras dentro del pedido de facultades. Se trata de la creación del Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), un beneficio que, como informó este diario en una nota previa, costaría cerca de S/2.000 millones al año y profundizaría la concentración de tierras agrícolas en manos de grandes conglomerados.

Qué buscaba el CAPA

El Gobierno había incluido en su pedido de facultades la creación del CAPA, un certificado que se otorgaría a las empresas agrarias por pagar principalmente el Bono Beta, un pago obligatorio equivalente al 30% del sueldo mínimo, y también por su aporte al Senati.

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez: MTC anuncia que pasajeros de vuelos nacionales no pagarán por escala dentro del país

lr.pe

Ese certificado funcionaría como un vale para descontar su valor en las subastas de tierras del Estado. El mecanismo permitiría que empresas agroexportadoras, ya boyantes, paguen menos por terrenos públicos habilitados con recursos de todos los contribuyentes.

Aunque el Gobierno sostuvo que la medida "no genera gasto fiscal" porque reconoce “aportes ya realizados” y que busca habilitar más de 10.000 hectáreas productivas, el CAPA implicaría que el Estado renuncie a recaudar cerca de S/2.000 millones al año, según cálculos que hizo para este diario el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros.

Este monto proviene de lo que las agroexportadoras pagan por el Bono Beta y al Senati para una masa laboral formal que supera los 400.000 trabajadores. Solo esos dos conceptos suman entre S/1.600 y S/1.700 millones cada año, con una tendencia al alza debido al crecimiento continuo del rubro.

La medida habría beneficiado exclusivamente a grandes conglomerados agroexportadores, que concentran el 92% de los ingresos del sector, más del 90% del empleo formal, 50% del total del empleo en apenas 18 empresas

Dado que quienes participan en subastas de tierras estatales son justamente las empresas con más capital, el CAPA habría profundizado la concentración de terrenos agrícolas. “Las Mypes no tienen capacidad para competir en esas subastas. Esto hará que las grandes empresas sigan concentrando tierras”, advirtió Cuadros.

El bono ya fue absorbido

Las críticas de los exministros de Economía Pedro Francke y Waldo Mendoza señalan que el Bono Beta ya fue “absorbido” por las empresas mediante reducciones en otros componentes salariales; es decir, “no hay nada que compensar”.

Entre 2018 y 2024, el salario real promedio de los trabajadores del sector cayó casi 30%. Según Cuadros, las empresas recortaron costos sustituyendo a empleados de mayor remuneración (hombres, mayores de 30, estables o sindicalizados) por grupos con menores salarios (mujeres, jóvenes y temporales).

“El Bono Beta ya no existe en términos de poder adquisitivo. Ya fue licuado”, explica. El ingreso promedio actual es de S/1.300. Para llegar a S/1.600–S/1.700, los trabajadores deben laborar 12 horas diarias, lo cual es ilegal porque la hora extra debe ser eventual.

Para Francke, si los salarios reales cayeron tanto como para absorber totalmente el bono, no corresponde devolución alguna, menos aún “cuando el sector registra utilidades históricas”. Mendoza agregó que el CAPA haría que el Bono Beta “en la práctica les salga gratis”.

Gremios como Comex sostienen que el régimen agrario es uno de los más caros del país por el aumento de la RMV y que el CAPA equilibraría sobrecostos, impulsaría inversión y aumentaría la formalidad.

La génesis de esta idea la habría fecundado el exministro de Desarrollo Agrario y Riego Ángel Manero, defendiendo la “devolución del bono beta” presionado por gremios empresariales. "El bono BETA es anticompetitivo no lo tiene otro sector de la economía y ningún país de los que competimos por dominar el comercio mundial de productos del agro", afirmó hace unos días.

Notas relacionadas
La cultura alimentaria indígena emerge como respuesta ante una inseguridad alimentaria que golpea a 17 millones de peruanos

La cultura alimentaria indígena emerge como respuesta ante una inseguridad alimentaria que golpea a 17 millones de peruanos

LEER MÁS
Gobierno propone un nuevo regalo para agroexportadoras que costaría S/2.000 millones al año y alentará la concentración de tierras

Gobierno propone un nuevo regalo para agroexportadoras que costaría S/2.000 millones al año y alentará la concentración de tierras

LEER MÁS
Perú se afirma como potencia agroexportadora mundial: envíos crecen 25,5% y superan los US$743 millones entre enero y setiembre

Perú se afirma como potencia agroexportadora mundial: envíos crecen 25,5% y superan los US$743 millones entre enero y setiembre

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

LEER MÁS
Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025