HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

A poco de narrar importante partido de la Champions League, joven narrador recibió el cariño de transeúntes y admiradores en su paso por Madrid.

Joven narrador peruano Cliver Huamán recibe el cariño de transeúntes en Madrid.
Joven narrador peruano Cliver Huamán recibe el cariño de transeúntes en Madrid. | Foto: composición LR/ Latina

El joven narrador Cliver Huamán llegó a España tras la invitación para participar en el partido del Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League. El adolescente alcanzó la popularidad en Perú tras narrar la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental. Sin embargo, su historia traspasó fronteras y sigue generando furor tras su arribo al país europeo. El cariño y las palabras de aliento por parte de transeúntes son infaltables.

Niño venezolano se emociona al reconocer a 'Pol Deportes' en España

El joven narrador 'Pol Deportes' llegó a España junto a su hermano Keny Huamán y el conductor de Latina, Santi Lesmes. Recorrieron varios lugares turísticos del país y hasta un tour en el estadio Santiago Bernabéu, que pronto será escenario del Real Madrid vs. Manchester City.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

lr.pe

Durante su recorrido por las calles de Madrid, decenas de europeos y peruanos radicados en España saludaron a Cliver Huamán y resaltaron su perseverancia. Fue así como un niño venezolano reconoció al narrador viral y manifestó que el joven natural de Andahuaylas es su inspiración. No dudó en pedirle una fotografía.

"Me quedé viendo si lo reconocía, lo vi bien y supe que era él. Me inspira mucho de que haya subido un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores y que logre su sueño", resaltó el menor y abrazó a 'Pol Deportes'.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

lr.pe

Otros transeúntes, especialmente peruanos, no dudaron en saludar a 'Pol Deportes' y desearle lo mejor en su próxima aparición en el partido de Manchester City, programado para este miércoles 10. "Estoy muy orgullosa", comentó una joven peruana, natural de Tarapoto, entre lágrimas.

'Pol Deportes' conoció el estadio Santiago Bernabéu

Este lunes, Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes, pudo conocer el estadio Santiago Bernabéu tras una coordinación que realizó el medio español Marca. El adolescente logró cumplir uno de sus sueños y agradeció a sus seguidores. "Uno de los estadios más importantes y con la mejor tecnología. Gracias por el cariño, el apoyo, nos vemos en la Champions", describió en sus redes sociales.

Notas relacionadas
Periodista Fernando Llanos celebra el cumpleaños de su esposa y le dedica conmovedor agradecimiento: “Tú sensatez cuando a mí me falta”

Periodista Fernando Llanos celebra el cumpleaños de su esposa y le dedica conmovedor agradecimiento: “Tú sensatez cuando a mí me falta”

LEER MÁS
Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

LEER MÁS
Tiktoker Moca sorprende a la Chola Chabuca al confesarle su verdadera edad en pleno programa: “Se te ve más madura”

Tiktoker Moca sorprende a la Chola Chabuca al confesarle su verdadera edad en pleno programa: “Se te ve más madura”

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

LEER MÁS
Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

LEER MÁS
Peruana enseña a preparar panetón casero y su sencilla receta se hace viral

Peruana enseña a preparar panetón casero y su sencilla receta se hace viral

LEER MÁS
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Compra un juguete sexual por internet y reclama porque su envoltura fue indiscreta

Compra un juguete sexual por internet y reclama porque su envoltura fue indiscreta

LEER MÁS
Jeff Bezos sorprendió con su visita al Perú: el magnate y dueño de Amazon disfrutó la cocina peruana en Central junto a su esposa

Jeff Bezos sorprendió con su visita al Perú: el magnate y dueño de Amazon disfrutó la cocina peruana en Central junto a su esposa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Tendencias

Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

Repartidor de delivery critica pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Furor en redes por la supuesta ‘Lista Negra de las Girls’: publican archivo viral que expone a presuntos infieles en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025