El joven narrador Cliver Huamán llegó a España tras la invitación para participar en el partido del Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League. El adolescente alcanzó la popularidad en Perú tras narrar la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental. Sin embargo, su historia traspasó fronteras y sigue generando furor tras su arribo al país europeo. El cariño y las palabras de aliento por parte de transeúntes son infaltables.

Niño venezolano se emociona al reconocer a 'Pol Deportes' en España

El joven narrador 'Pol Deportes' llegó a España junto a su hermano Keny Huamán y el conductor de Latina, Santi Lesmes. Recorrieron varios lugares turísticos del país y hasta un tour en el estadio Santiago Bernabéu, que pronto será escenario del Real Madrid vs. Manchester City.

Durante su recorrido por las calles de Madrid, decenas de europeos y peruanos radicados en España saludaron a Cliver Huamán y resaltaron su perseverancia. Fue así como un niño venezolano reconoció al narrador viral y manifestó que el joven natural de Andahuaylas es su inspiración. No dudó en pedirle una fotografía.

"Me quedé viendo si lo reconocía, lo vi bien y supe que era él. Me inspira mucho de que haya subido un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores y que logre su sueño", resaltó el menor y abrazó a 'Pol Deportes'.

Otros transeúntes, especialmente peruanos, no dudaron en saludar a 'Pol Deportes' y desearle lo mejor en su próxima aparición en el partido de Manchester City, programado para este miércoles 10. "Estoy muy orgullosa", comentó una joven peruana, natural de Tarapoto, entre lágrimas.

'Pol Deportes' conoció el estadio Santiago Bernabéu

Este lunes, Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes, pudo conocer el estadio Santiago Bernabéu tras una coordinación que realizó el medio español Marca. El adolescente logró cumplir uno de sus sueños y agradeció a sus seguidores. "Uno de los estadios más importantes y con la mejor tecnología. Gracias por el cariño, el apoyo, nos vemos en la Champions", describió en sus redes sociales.